Тренды в digital-маркетинге на 2022 год — какой должна быть маркетинговая стратегия?

Антон Удодов, фаундер и креативный директор коммуникационного агентства KURAGA рассказал, что, по его мнению, должна включать в себя эффективная маркетинговая стратегия в 2022 году.

Осознанный маркетинг

Об осознанности сейчас говорят из каждого утюга, но я не хочу размышлять какими-то абстракциями, поэтому, пожалуй, объяснюсь.

Если вы еще что-то постите, потому что так все делают, потому что надо мелькать каждый день в ленте или кто-то поработил ваш адекватный разум — завязывайте. Тонны штампованного псевдоуникального контента дублируют друг друга и машут ручкой узнаваемости.

Пользователи не запоминают носки в полоску, если у вас она горизонтальная, а у конкурентов вертикальная. Они покупают носки у тети Маши, потому что она сама придумала дизайн и сама их связала.

Банально, но не гонитесь за количеством, а отдайте предпочтение качеству. Проанализируйте целевую аудиторию, покреативьте, откопайте свою самобытность и подарите этому благодарному миру потребителей. Поверьте, они в долгу не останутся.

Маркетинговые soft skills

Откажитесь от слепого соглашательство где-то в верхах. За многомилионными бюджетами, тендерами и опытом работы в несколько жизней чаще всего скрывается пустышка.

Надежность и стабильность привлекает каждого, но упование на будущее без забот — непозволительная роскошь. Будьте готовы к переменам, делегированию, прокачиванию soft skills и созданию рабочих кейсов.

Сейчас время не про солидных дядечек в костюмах, которые никому не доверяют и считают себя истиной в последней инстанции, которая закостенела и обросла стереотипами. Помпезные презентации с вензелями уже не представляют ценности — нужны креативы, развитие, эффективность, команды с энтузиазмом и невероятная жажда к созданию классных проектов.

Гибкий маркетинг

Agile-маркетинг только звучит как что-то заумное и выпендрежное. На самом деле это маркетинг про гибкость, новаторство и отсутствие паники при приятных и не очень неожиданностях.

Я всегда был адептом стратегии, особенно долгосрочной. Так и есть, ничего не изменилось, пульс по-прежнему стабильный, но внесу немного конкретики. Я за стратегию цели, а не инструментов ее достижения. Если кратко — обозначьте для себя желаемый результат и тестите все подручные средства. Не получилось? Выберите другой способ. Получилось, но не совсем так, как задумывали? Пофиксите.

Не планируйте дотошно бюджет и стратегию на десятилетия, выделяйте более краткосрочные периоды. Это проще с точки зрения анализа, и не так критично, если что-то пойдет не по плану.

Виртуальная реальность

Чтобы быть конкурентоспособным, нужно непрерывно генерировать новые идеи и стремиться к разнообразию, использовать новые формы контента. Если когда-то тема искусственного интеллекта, роботизации и виртуальной реальности была утопией, то сейчас мы уже прикасаемся к эпохе метавселенной.

Многие работают, не выходя из дома, совершают покупки исключительно онлайн и посещают мероприятия, подключившись к трансляции. Формат VR очень удобен для таких людей, потому что это прекрасная возможность экономить время и, вообще, просто интересно и занимательно.

Можно примерить вещь, лежа на диване, посмотреть, как вписываются предметы интерьера в дизайн комнаты или проверить номер отеля, в котором планируете остановиться во время отпуска.

Когда Facebook стал Meta, произошел ребрендинг не одной отдельно взятой компании. Для всего digital-пространства открылся портал в будущее, который позволяет встречаться с друзьями, заниматься спортом, учиться и проводить досуг в виртуальной реальности, стоит только приобрести гаджет. Мои знакомые уже делают рестораны в Meta, и это очень круто.

Интерактивный контент

Запустите акцию — получите реакцию. Установите коннект с целевой аудиторией, покажите, что с вами интересно, что вы умеете удивлять. Это как с аниматорами в Анапе, только в адекватной digital-версии.

Не будьте занудами. Вовлеченные пользователи запомнят вас и будут уделять вам больше внимания. Опросы, викторины, тесты, гадалки, маски, квизы, добавьте геймификации и креатива. Соглашаясь на развлекательно-познавательный контент, вы монетизируете убитое, но проведенное с удовольствием время пользователей.

Чат-боты

В бизнесе длительное ожидание клиента сказывается на его покупательском желании. Если нужно уточнить детали товара, а ваш менеджер злостно молчит, сделка не состоится. Так вот чтобы не спугнуть заинтересованного платежеспособного клиента, юзайте чат-ботов.

За последние 3 года использовать чат-боты стали значительно чаще. Они помогают оперативно отвечать на вопросы, что позитивно влияет на лояльность потребителей.

Персонализация

Все хотят внимания. Все хотят персонального внимания, чтобы только на меня любимого обрушивался поток специальных предложений кружек с котиками, горящих туров или румынского сервиза. Хотят? Ну так пусть получают.

Лояльность целевой аудитории невероятно повышается, если она чувствует вашу заботу и участливость. Для этого непрерывно обновляйте портрет потребителя, анализируйте всю информацию, которая отражает запросы и хотелки.

Вот недавно Spotify делали подборку с персональными результатами прослушиваний за год. Ну, наверное, вы видели репосты в инсте.

Заморочьтесь, и будет вам счастье.

Работа с блогерами

Ну а как без них уже. Да, почему бы и нет, если это сотрудничество органично вписывается в вашу концепцию.

Ищите близких по ценностям блогеров, проверяйте их репутацию и живите душа в душу.

Но запомните, такие интеграции не всегда дают крышесносный результат, как и любой другой маркетинговый инструмент.

UGC-контент

Здесь все просто — пользовательский контент или старые добрые отзывы. Лучше купить что-то проверенное кем-то, чем остаться без денег, качественного товара и потерять к вам лояльность.

Отзывы эффективно работают с мотивацией, потому что, облажавшись однажды, вы рискуете своей репутацией. Если вдруг кто-то на весь вечер испортил себе настроение, наткнувшись на вашу хамовитую официантку, есть вероятность, что об этом узнают настоящие, будущие и уже бывшие посетители, которые имели честь познакомиться с этой дамой раньше.

Используйте плюсы сарафанного радио и избегайте его минусов. Уделяйте внимание комментариям, репостам, обзорам и оценкам, а если уж в вас летит отравленная злобным ядом стрела — думайте, как превратить яд в благородное вино.

Готовить стратегию для нового года с лета, конечно, не нужно. Но осмыслить ее за месяц до того, как амбициозно ворваться в конкурентоспособную среду, я вам очень советую. И нервную систему сохраните, и необходимые ресурсы подготовите. Ну или хотя бы будете иметь представление о них.

Зачем освещать путь истерично горящими дедлайнами? Лучше пусть это будут уравновешенные бенгальские огоньки.

Фото на обложке: Shutterstock / 123dartist