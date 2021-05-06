8 актуальных способов продвижения в интернете

Например, с мая 2021 заработает новый инструмент Google Core Web Vitals, который будет измерять время загрузки сайта, интерактивность и стабильность контента, что повлияет на его общий поисковый рейтинг.

Константин Бяков, директор по группе клиентов рекламного холдинга NMI Group , в числе клиентов которого — «Теле2», «Ростелеком», Mail.ru Group, «Газпром нефть», изучил изменения и тренды в сфере digital-маркетинга и дал советы компаниям, как с ними работать.

1. Тестирование каналов продвижения, которые работают без сторонних cookie-файлов

В январе 2021 года Google заявил о намерении прекратить использование сторонних cookie-файлов в браузере Chrome в 2022 году. В качестве альтернативы компания предложила собственный инструмент Privacy Sandbox, позволяющий рекламодателям запускать таргетинг без доступа к личным данным пользователей. Таким образом, компания займет доминирующее положение в digital-рекламе для западных компаний.

2. Оптимизация сайтов под обновление Google

С выходом Google Page Experience Update в мае 2021 года новый инструмент под названием Core Web Vitals будет измерять время загрузки сайта, интерактивность и стабильность контента, что повлияет на общий поисковый рейтинг.

Все, что может раздражать пользователя: медленная загрузка, неудобный или неадаптированный под мобильную версию макет сайта — может негативно повлиять на показатели Core Web Vitals и привести к снижению рейтинга в результатах поиска. Бренды, которые не занимались UХ/UI-оптимизацией своих сайтов ранее, должны начать делать это в ближайшее время.

3. Мобильный маркетинг и развитие сообществ

В условиях нестабильной экономики большинство брендов, особенно нишевых розничных продавцов, сосредоточится на удержании существующих покупателей, что экономически оправдано, так как они уже совершили часть пути покупателя.

В январе 2021 года Datareportal зарегистрировал 5,22 млрд уникальных мобильных пользователей, что составляет 66,6% населения мира. Фактически, количество пользователей социальных сетей увеличилось более чем на 13% за последние 12 месяцев. Несомненно, социальное дистанцирование сыграло в этом росте свою роль.

Таким образом, бренды B2C делают упор на удержание клиентов при помощи мобильного маркетинга (например, push-уведомления на смартфоны) в дополнение к программам поощрения лояльности, SMS-рассылкам и электронным письмам, поскольку данный способ коммуникации является прямой связью между брендом и покупателем без привлечения третьих лиц.

Создание сообществ также является эффективным инструментом удержания потребителя, по мнению 66% респондентов. Например, Starbucks в полной мере воспользовалась возможностями пользовательского контента для создания сообщества, делая репосты самых популярных конкурсных фотографий клиентов в своих корпоративных социальных профилях.

Также, как участники программы Starbucks Rewards, клиенты могут зарабатывать звезды за покупки, игры и участие в мероприятиях с бонусными баллами. Starbucks даже отмечает членов своего сообщества, предлагая бесплатное угощение в честь дня рождения. Персонализированные награды, подобные этой, помогают членам сообщества почувствовать связь с брендом.

4. Продажи в социальных сетях

Еще одна развивающаяся тенденция с потенциально далеко идущими последствиями — это социальная коммерция. В 2020 году Facebook запустил магазины для Facebook и Instagram, позволяя пользователям делать покупки прямо на платформах.

Несмотря на то, что полноценно данное приложение работает пока только на территории США, тренд указывает, что в 2021 году больше внимания уделяется продажам в социальных сетях, а также появлению новых торговых площадок, которые позволят сократить путь клиента от поиска до конверсии. Продажи через социальные сети дают маркетологам совершенно новую возможность представить свою продукцию потенциальным клиентам, уменьшив трение от продукта к покупке.

5. Создание видеоконтента и проведение прямых трансляций

Популярность видеоконтента в 2021 году, несомненно, сохраняется. Приложение социальной сети TikTok, например, только в январе 2021 года скачали 62 млн раз. При этом общее число скачиваний по всему миру превысило 2,6 млрд. Вслед за TikTok в 2020 году были запущены Instagram Reels, Twitter Fleets, которые, как и TikTok, позволяют маркетологам более естественным образом «вплетать» контент бренда в каналы пользователей.

Продолжением этого направления видео являются прямые трансляции, которые также останутся популярными. Большое количество брендов во время пандемии начинали взаимодействовать с потребителями в режиме реального времени через приложения Facebook Live, Instagram Live и Youtube Live. Это недорогой вариант, позволяющий оставаться на связи с потребителями, способствуя поддержанию вовлеченности и развитию доверия.

6. Коллаборации с инфлюенсерами

Согласно опросу, 49% респондентов доверяют рекомендациям лидеров мнений в вопросе покупки товара или услуги. 40% опрошенных сообщили, что приобрели продукт в интернете после того, как увидели его обзор у инфлюенсера на YouTube, в Instagram или Twitter.

Количество брендов, использующих TikTok, продолжает расти: 45% респондентов указали, что используют это приложение для influence-маркетинга. Что касается других платформ, то использование Facebook снизилось на 3% до 43%, популярность YouTube осталась на уровне 36%, а Twitter упал с 7% до 15%.

Использование социальных сетей резко возросло во время пандемии, и эта тенденция сохраняется, поскольку блогеры рассматриваются брендами как более дешевая альтернатива телевидению и радио в условиях ограниченного после пандемии рекламного бюджета.

7. Использование медиасетей ритейлеров

Крупные ритейлеры (например, американские Amazon и Walmart и российский Ozon) выиграли от изменений, вызванных пандемией. Например, Amazon диверсифицировал свой рекламный портфель, добавив такие опции, как спонсируемая видеореклама, медийная реклама и OTT-реклама.

Благодаря этому торговая площадка превратилась в полностью закрытую экосистему, поддерживающую всю маркетинговую воронку от открытия продукта до покупки. Рекламодатели могут использовать OTT и спонсируемую медийную рекламу для повышения осведомленности, видеорекламу для обучения и вовлечения аудитории и традиционные спонсорские объявления для конверсии. Кроме того площадки электронной торговли владеют технологиями таргетинга без использования сторонних файлов cookie.

8. Применение технологий дополненной реальности

Пандемия и связанные с ней ограничения побудили маркетологов искать уникальные способы связи с потребителями. Решением стал маркетинг дополненной реальности, который помог ЦА почувствовать себя владельцами продукта, даже не видя его лично.

Эта технология позволяет показать потребителям, как предметы будут выглядеть в реальной жизни. Например, каталог дополненной реальности IKEA или виртуальная примерка одежды в приложении Warby Parker. За счет интерактивности AR-реклама может повысить уровень вовлеченности.

Конечно, приведенные выше тренды уже доказали свою эффективность, но поиск и появление новых способов продвижения будет продолжаться по мере изменения объективных факторов, таких как эпидемиологическая и социально-экономическая обстановка, а также стремительное развитие новых технологий и изменения в политике digital-лидеров.

Как достичь максимума

Оптимизируйте ПК и мобильную версии сайта под обновления Google (скорость загрузки, интерфейс). Создайте собственную инфраструктуру сбора данных о ЦА и протестируйте дополнительные каналы продвижения, которые работают без сторонних cookie-файлов. Сделайте упор на удержание клиентов при помощи мобильного маркетинга, программ поощрения лояльности, SMS-рассылок, электронных писем и создания сообществ. Сокращайте путь клиента от поиска до конверсии через продажи в социальных сетях. Используйте нативный визуальный контент для продвижения бренда в соцсетях. Сотрудничайте с инфлюенсерами. Используйте медиасети ритейлеров с интегрированными воронками продаж. Внедряйте технологии дополненной реальности для повышения уровня вовлеченности потребителей.