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Организуем релокацию сотрудников — порядок действий

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Евгений Каюмов
Евгений Каюмов

Сооснователь консалтинговой фирмы BFG Advisors

Алина Алещенко

Компании, которые ориентированы на международный рынок, активно вывозят сотрудников из СНГ. Сооснователь консалтинговой фирмы BFG Advisors Евгений Каюмов даёт практические советы по экстренной релокации — в начале марта около 30% рабочего коллектива компании из России и Украины было вывезено за рубеж.

Организуем релокацию сотрудников — порядок действий

Наша компания оперативно организовала релокацию сотрудников в первую неделю марта. Делюсь инструкцией.

 

1. Принять решение о релокации сотрудников

Иностранные компании встали перед выбором: релоцировать своих сотрудников из опасных зон или нанимать новых в США или Европе.

Я бы советовал выбирать первый вариант. Текущие сотрудники понимают ваш бизнес, и вам не придётся вводить новых в курс дела. И второй момент: по моему опыту, программисты и дизайнеры из СНГ работают более продуктивно, и при этом за более адекватные зарплаты.

 

2. Определиться с временными рамками

Если вы дорожите своими сотрудниками, то перевозить их нужно как можно скорее: есть вероятность, что потом такой возможности уже не будет.

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В нашей компании мы посчитали, что лучше следить за развитием событий извне, нежели тянуть время и подвергать риску сотрудников и компанию. Поэтому релокация была предложена всем сотрудниками без исключения (а это более 100 человек).

Дальше каждый уже принимал решение сам. В случае стабилизации ситуации мы поможем вернуться тем, кто этого захочет.

 

3. Убедить сотрудников

Несмотря на множество различных препятствий, по нашему опыту, главная сложность заключалась даже не во внешних факторах, а во внутренних: многие сотрудники не хотели всё бросать в спешке. Кого-то держали на родине друзья и родные, кто-то не хотел оставлять жильё и машины.

Приходилось объяснять, что релокация может быть временной, а вернуться никогда не поздно.

 

4. Выбрать локацию

Три наиболее подходящих направления для срочного переезда следующие.

 

Ереван

Армения — благоприятная страна для быстрой эмиграции без необходимости получения виз и тому подобных сложностей. Переезд обойдётся дёшево, менталитет схожий, проблем с жильём и акклиматизаций быть не должно.

 

Стамбул

Турция — ещё один рабочий вариант. Тоже нет проблем с визами, относительно дёшево, и многие компании сейчас перевозят своих сотрудников именно туда.

 

Дубай

Этот вариант сильно дороже. ОАЭ — популярное направление для топ-менеджеров и владельцев IT-компаний.

 

5. Выделить бюджет

Формально компании не обязаны брать на себя какие-либо траты по релокации, но, на мой взгляд, каждый работодатель должен максимально способствовать акклиматизации сотрудников, их «бесшовной» интеграции и обустройству на новом месте.

При этом нужно учитывать, что сотрудники в первую очередь захотят взять с собой свою семью. Работодателю стоит это предусмотреть и, по возможности, обеспечить всем комфортные условия для проживания.

Если говорить о нашем опыте, мы взяли на себя все затраты, связанные с перелётами и проживанием, и выделили из бюджета компании экстренный фонд на все текущие нужды сотрудников.

 

6. Стереть уязвимые данные

Нужно понимать, что сейчас в России происходит массовый отток айтишников, чему правительство, прямо скажем, не очень радо. Поэтому мы рекомендовали всем своим сотрудникам перед вылетом чистить гаджеты, удалять небезопасные каналы и т. д.

Те сотрудники, которых мы вывозили джетами, не испытывали каких-либо проблем, а вот часть ребят, которая вылетала самостоятельно регулярными рейсами, столкнулась с пристальным вниманием на границе. У некоторых проверяли телефоны, просили снять пароль, открыть Telegram, показать подписки, архив историй в Instagram.

 

7. Подготовиться к возможной смене планов

Сейчас есть очевидные проблемы с путешествиями. Пока мы перевозили сотрудников, многие рейсы отменяли в последний момент, а некоторые джеты просто не выпускали. Приходилось всё это срочно координировать и подстраиваться.

Руководитель должен быть готов к изменениям и уметь «переобуваться» на ходу.

 

8. Обеспечить стабильный денежный поток

Ответственный работодатель должен позаботиться о том, чтобы у сотрудников сохранился денежный поток в эмиграции.

Поскольку банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, перестали работать за границей, речь идёт либо о наличных, либо о специальных корпоративных картах.

 

9. Подключить HR-отдел

Работу HR-департамента я бы посоветовал временно переориентировать на решение конкретных острых проблем.

Наш HR-отдел сейчас держит постоянную связь со всеми сотрудниками и помогает по всем возникающим вопросам — от жилья до вывода денег.

 

10. Организовать дальнейшую работу

За время пандемии огромное количество компаний приспособилось к новым условиям работы на удалёнке. Как показывает практика, команда может работать из разных уголков света без потери в качестве. Можно сказать, что пандемия подготовила нас к такому формату работы.

Но скажу одну довольно очевидную вещь: сейчас особенно важно дать возможность всем сотрудникам работать в удобное для них время. Если кто-то вылетает из рабочего графика, нужно относиться к этому с пониманием.

Людям нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту, наладить быт и решить первоочередные вопросы.

Фото на обложке: Shutterstock / New Africa

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