Организуем релокацию сотрудников — порядок действий

Компании, которые ориентированы на международный рынок, активно вывозят сотрудников из СНГ. Сооснователь консалтинговой фирмы BFG Advisors Евгений Каюмов даёт практические советы по экстренной релокации — в начале марта около 30% рабочего коллектива компании из России и Украины было вывезено за рубеж.

Наша компания оперативно организовала релокацию сотрудников в первую неделю марта. Делюсь инструкцией.

1. Принять решение о релокации сотрудников

Иностранные компании встали перед выбором: релоцировать своих сотрудников из опасных зон или нанимать новых в США или Европе.

Я бы советовал выбирать первый вариант. Текущие сотрудники понимают ваш бизнес, и вам не придётся вводить новых в курс дела. И второй момент: по моему опыту, программисты и дизайнеры из СНГ работают более продуктивно, и при этом за более адекватные зарплаты.

2. Определиться с временными рамками

Если вы дорожите своими сотрудниками, то перевозить их нужно как можно скорее: есть вероятность, что потом такой возможности уже не будет.

В нашей компании мы посчитали, что лучше следить за развитием событий извне, нежели тянуть время и подвергать риску сотрудников и компанию. Поэтому релокация была предложена всем сотрудниками без исключения (а это более 100 человек).

Дальше каждый уже принимал решение сам. В случае стабилизации ситуации мы поможем вернуться тем, кто этого захочет.

3. Убедить сотрудников

Несмотря на множество различных препятствий, по нашему опыту, главная сложность заключалась даже не во внешних факторах, а во внутренних: многие сотрудники не хотели всё бросать в спешке. Кого-то держали на родине друзья и родные, кто-то не хотел оставлять жильё и машины.

Приходилось объяснять, что релокация может быть временной, а вернуться никогда не поздно.

4. Выбрать локацию

Три наиболее подходящих направления для срочного переезда следующие.

Ереван

Армения — благоприятная страна для быстрой эмиграции без необходимости получения виз и тому подобных сложностей. Переезд обойдётся дёшево, менталитет схожий, проблем с жильём и акклиматизаций быть не должно.

Стамбул

Турция — ещё один рабочий вариант. Тоже нет проблем с визами, относительно дёшево, и многие компании сейчас перевозят своих сотрудников именно туда.

Дубай

Этот вариант сильно дороже. ОАЭ — популярное направление для топ-менеджеров и владельцев IT-компаний.

5. Выделить бюджет

Формально компании не обязаны брать на себя какие-либо траты по релокации, но, на мой взгляд, каждый работодатель должен максимально способствовать акклиматизации сотрудников, их «бесшовной» интеграции и обустройству на новом месте.

При этом нужно учитывать, что сотрудники в первую очередь захотят взять с собой свою семью. Работодателю стоит это предусмотреть и, по возможности, обеспечить всем комфортные условия для проживания.

Если говорить о нашем опыте, мы взяли на себя все затраты, связанные с перелётами и проживанием, и выделили из бюджета компании экстренный фонд на все текущие нужды сотрудников.

6. Стереть уязвимые данные

Нужно понимать, что сейчас в России происходит массовый отток айтишников, чему правительство, прямо скажем, не очень радо. Поэтому мы рекомендовали всем своим сотрудникам перед вылетом чистить гаджеты, удалять небезопасные каналы и т. д.

Те сотрудники, которых мы вывозили джетами, не испытывали каких-либо проблем, а вот часть ребят, которая вылетала самостоятельно регулярными рейсами, столкнулась с пристальным вниманием на границе. У некоторых проверяли телефоны, просили снять пароль, открыть Telegram, показать подписки, архив историй в Instagram.

7. Подготовиться к возможной смене планов

Сейчас есть очевидные проблемы с путешествиями. Пока мы перевозили сотрудников, многие рейсы отменяли в последний момент, а некоторые джеты просто не выпускали. Приходилось всё это срочно координировать и подстраиваться.

Руководитель должен быть готов к изменениям и уметь «переобуваться» на ходу.

8. Обеспечить стабильный денежный поток

Ответственный работодатель должен позаботиться о том, чтобы у сотрудников сохранился денежный поток в эмиграции.

Поскольку банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, перестали работать за границей, речь идёт либо о наличных, либо о специальных корпоративных картах.

9. Подключить HR-отдел

Работу HR-департамента я бы посоветовал временно переориентировать на решение конкретных острых проблем.

Наш HR-отдел сейчас держит постоянную связь со всеми сотрудниками и помогает по всем возникающим вопросам — от жилья до вывода денег.

10. Организовать дальнейшую работу

За время пандемии огромное количество компаний приспособилось к новым условиям работы на удалёнке. Как показывает практика, команда может работать из разных уголков света без потери в качестве. Можно сказать, что пандемия подготовила нас к такому формату работы.

Но скажу одну довольно очевидную вещь: сейчас особенно важно дать возможность всем сотрудникам работать в удобное для них время. Если кто-то вылетает из рабочего графика, нужно относиться к этому с пониманием.

Людям нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту, наладить быт и решить первоочередные вопросы.

Фото на обложке: Shutterstock / New Africa