ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году

Ольга Павликова, генеральный директор агентства TrendFox, рассказала о том, как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году. Подводим итоги года для тех, кто еще не успел разобраться в повестке ESG или только собирается ввести эти ценности в компании.

2021-й стал годом резкого возрастания интереса российского бизнеса к теме устойчивого развития и ESG.

Удивительно в этом, прежде всего, то, что не было никакого внешнего импульса, который бы побуждал компании наперегонки демонстрировать свою корпоративную ответственность. Государство не объявляло год устойчивого развития.

Вообще, «подключение» крупнейших российских компаний без лишнего шума происходило постепенно уже в течение последних 20 лет. Например, компании «Русал» и «Система» стали участниками Глобального договора ООН по социальной ответственности и устойчивому развитию с 2002 года (всего сегодня в него входят 62 российские организации).

Но примерно в последнее два года, а в 2021-м особенно, количество стало переходить в качество.

Начался «хайп»

В 2021 году три сакральные буквы «ESG» стали встречаться и в названиях деловых конференций, и в корпоративной отчетности, и в функционале органов корпоративного управления. Известный своей «продвинутостью» глава «Сбера» Герман Греф заявил о возможном снижении доходов россиян на 14% к 2035 году, если в стране не будет проведена ESG-трансформация.

В составленном в апреле 2021 года британским журналом Times Higher Education рейтинге THE University Impact Rankings, оценивающем влияние университетов на достижение ЦУР, Россия стала лидером как по количеству участников (86), так и по динамике прироста: в рейтинге представлено на 33 российских университета больше, чем в прошлом году.

Проведенное в 2021 году компанией Accenture исследование на основе опроса 140 российских топ-менеджеров «Курс на устойчивость» показало, что 64% опрошенных относят ESG-вопросы к топ-3 основных направлений работы своих организации, а 74% уверены, что внедрение устойчивых инициатив способствует улучшению экономических показателей бизнеса.

Одним словом, возник настоящий «ESG-хайп». Впрочем, один идущий от государства импульс все-таки был: в июле 2020 года Россия сделала первый добровольный отчет по устойчивому развитию и представила его на Генассамблее ООН.

Для того чтобы сделать такой отчет, нужно было собрать информацию по всем игрокам, и запросы от правительства на эту тему наверняка стали поводом задуматься для менеджмента крупнейших компаний.

В компаниях появились ответственные за ESG

В крупных компаниях появились особые должностные лица или органы, отвечающие за ЦУР. Часто с этой целью создается комитет при совете директоров компании. Из исследования Accenture можно узнать, что комитеты при советах директоров созданы в 16% опрошенных компаний, специальные департаменты в центральном аппарате — в 31% компаний, а отсутствуют какие бы то ни было ответственные только у 15% опрошенных.

В качестве примера, не уникального, но, скорее, типового, можно привести Комитет по устойчивому развитию и ESG при совете директоров Иркутской нефтяной компании.

Он создан в 2021 году, его официальной целью является выработка рекомендаций для совета директоров «в отношении приоритетных направлений, стратегии и планов развития Группы компаний ИНК-Капитал в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность Группы компаний ИНК-Капитал».

Кроме прочего, этот же комитет контролирует целевое использование денежных средств, привлекаемых посредством «зеленых» облигаций, а также подготовку нефинансовой отчетности.

ESG — новая тема для консалтинга

Рядом с официальными органами корпоративного управления возникают общественные.

Например, при Ассоциации профессиональных директоров создан Комитет по устойчивому развитию, его задача — проведение семинаров и курсов, на которых разбиралось бы то, как ESG-факторы отразятся на бизнесе российских компаний, с чего начать ESG-трансформацию компании, какова роль в этом процессе совета директоров, как работать с рейтинговыми агентствами, в чем преимущества «зеленых» облигаций, наконец, каких ошибок можно избежать.

Последний кейс показывает, что оказание помощи компаниям в вопросах ESG-повестки стало составной частью консалтингового бизнеса. Об этом свидетельствует и тот факт, что в феврале 2021 года компания PWC выпустила на русском языке пособие «Надзор за ESG вопросами: руководство для директоров».

Компания Schneider Electric в Восточной Европе открыла целое консалтинговое направление по ESG, мотивируя эту, в общем непрофильную для нее, деятельность тем, что в России сейчас сложно найти консультанта по устойчивому развитию.

Это, впрочем, не совсем так, консалтинговые компании есть. Например, не так давно создана компания с незамысловатым названием ESG Consulting. И, конечно, соответствующие консалтинговые услуги оказывают компании «Большой четверки».

Промышленность отчитывается о борьбе с отходами

Чаще всего к ESG-деятельности крупных российских компаний относят усилия по повышению экологичности производства.

Отвечая на вопрос Accenture о конкретных мероприятиях по достижению ЦУР, 39% менеджеров сказали, что заботятся о сокращении выбросов углекислого газа, 34% — что развивают сотрудников и работают над улучшением социального обеспечения, и 33% — занимаются сокращением отходов.

В некотором смысле производственным компаниям проще «придумать», как заботиться об экологии, видимо, поэтому в исследовании Accenture ESG-повестка оказалась особенно популярной именно среди представителей промышленных отраслей.

Так, например, компания «Северсталь», присоединившись к Глобальному договору ООН в 2018 году, поставила перед собой цель до 2025 года снизить массу сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 12%, сократить массу размещаемых отходов на 20% и достигнуть снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 13%.

Компания «Газпром нефть», отчитываясь о своей ESG-деятельности за 2020 год, сообщает, что смогла добиться снижения количества выбросов парниковых газов на 12% и за 4 года сократить на 22% количество образуемых отходов.

Социальные проекты относят к ESG

Преследование целей устойчивого развития возможно не только в технологической, но и социальной сфере.

Например, у энергетической корпорации «Энел Россия» есть программа поддержки и развития местных сообществ, в рамках которой компания на свои средства закупает оборудование для школ, реконструирует прогулочные и пешеходные зоны, а также выплачивает стипендии лучшим студентам некоторых региональных университетов.

Компания РЖД, которая в технологической сфере объявила о планах разработки новой экологической стратегии с упором на углеродную нейтральность, одновременно продвигает многие социальные проекты. Например, у нее есть горячая линия по противодействию коррупции.

Банки рапортуют об «озеленении» офисов

На достижении социальных целей делают акценты финансовые институты, не имеющие производства, которое можно было бы реформировать.

Так, например, банк МКБ разработал стратегию в области устойчивого развития на 2021-2023 годы, в рамках которой планирует перевести три крупнейших офиса на «зеленые» стандарты и внедрить практику раздельного сбора мусора в отделениях Москвы, МО и Санкт-Петербурга, а также отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды во всех офисах и сократить потребление воды на 36%, а потребление электричества — на 30% в собственных зданиях.

Бум «зеленых» облигаций

Отдельно стоит сказать о бурном развитии ESG-финансирования. В основном оно существует в форме выпуска ESG-облигаций. На декабрь 2021 года в секторе устойчивого развития Московской биржи был представлен 21 выпуск облигаций (из них 16 — «зеленые», 5 — социальные, 1 — для финансирования нацпроектов).

В 2021 году «зеленые» облигации выпустили такие крупные эмитенты как город Москва, «Сбер», «Росатом» и КАМАЗ. Крупнейшим стал выпуск «зеленых» облигаций Москвы на 70 млрд рублей. На втором месте — «зеленые» облигации «Сбербанка» (25 млрд рублей).

Появление «зеленых» кредитов и депозитов

«Зеленые» облигации — не единственный инструмент социально ответственного финансирования. Еще в 2021 году в Россию пришли ESG-депозиты.

Пионером тут стал «Совкомбанк», запустивший в декабре такие депозиты для юридических лиц. Первым клиентом, воспользовашимся ими, стала компания ЕВРАЗ.

Как можно догадаться, смысл такого финансового инструмента заключается в том, что средства, размещенные на подобном депозите, направляются на финансирование проектов, содействующих достижению ЦУР.

Кроме того, «Совкомбанк» привязал кредиты к рейтингу: чем выше у компании будет рейтинг, тем ниже будет процентная ставка. Со своей стороны «Металлинвестбанк» снизил процентную ставку по кредитам, финансирующим «зеленые» проекты.

Тема эта признана столь важной, что в ноябре 2021 года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку создал подкомитет по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию, а также экспертный совет при комитете по этой тематике.

Бум ESG-рейтингов

Косвенным последствием развития «зеленого финансирования» стал рост популярности ESG-рейтингов, которые сегодня составляются как зарубежными, так и отечественными рейтинговыми агентствами. В России их присваивают АКРА, «Эксперт РА» и Национальное Рейтинговое Агентство.

Разумеется, формально не все инструменты «зеленого» финансировании привязаны к рейтингам, но само понятие ESG-финансирования можно было бы расширить, учитывая тот факт, что сегодня даже инвесторы придают этой теме большое значение.

В исследовании Accenture среди факторов, побуждающих компании заниматься ESG, именно требования инвесторов были поставлены на первое место, а влияние государственных регуляторов — только на четвертое.

Таким образом, на мой взгляд, в России происходит настоящая ESG-трансформация бизнеса, и наверняка в наступающем 2022 году мы увидим новые явления в этой сфере — новые организационные формы, новые документы, новые финансовые инструменты.

Итоги года — 2021 на RB.RU



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