Вроде ничего не нарушил, а рекламу заблокировали: 10 неочевидных причин, почему Facebook отклоняет объявления

Для отклонения объявлений есть ряд причин, не всегда связанных с очевидными запретами. Команда Aitarget One и Мария Гаранина, менеджер по работе с агентствами в Aitarget, собрали топ-10 причин блокировки рекламы, с которыми сталкиваются бизнесы почти каждый день.

Вы не рекламировали алкоголь, оружие и другие запрещенные товары, но Facebook почему-то заблокировал объявления. Было?

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Все нормально: соцсеть заботится о том, чтобы у пользователей складывался положительный опыт взаимодействия с рекламой. Даже не будем объяснять, почему нельзя рекламировать алкоголь или обнаженные части тела. Кстати, все правила рекламной деятельности в Facebook собраны тут. Рекомендуем регулярно следить за обновлениями, чтобы неожиданно не попасть под блокировку.

Причины, связанные с тем, что и как вы рекламируете

1. Реклама разных бизнесов из одного аккаунта

Допустим, у вас есть салон красоты, магазин одежды и кондитерская. Для каждого такого объекта (а разные сайты и страницы в соцсети – это разные объекты рекламы с точки зрения Facebook) необходимо создать отдельный рекламный аккаунт. Управлять ими всеми можно с помощью Business Manager.

Совет: добавляйте в администраторы только реальных людей и только если это необходимо – например, чтобы редактировать бизнес-настройки, добавлять новых пользователей, управлять.

Лучше предоставлять пользователям минимальный уровень доступа, необходимый для выполнения их работы, — для большинства задач есть отдельные роли в Business Manager.

Добавляйте минимум двух администраторов в Business Manager, чтобы не потерять доступы, если один из них уволится.

2. Реклама из «рабочего» профиля

Не стоит создавать специальные «рабочие» персональные профили на рабочую почту, чтобы запускать рекламу, — Facebook распознает их и блокирует. В социальной сети вам нужно быть реальным человеком, а для компании создать бизнес-страницу.

Кстати, в профиле должны быть настоящие имя, фамилия, фотография и почта. Это нужно для восстановления доступа, если профиль заблокируют, — соцсеть может запросить фото паспорта для подтверждения личности.

3. Посадочная п̶о̶л̶о̶с̶а̶ страница

Проверьте, куда попадает пользователь по ссылке из вашей рекламы. Дело в том, что Facebook блокирует объявление, если оно ведет на сайт, который находится в разработке или не соответствует рекламируемому продукту. Объявление также не пройдет модерацию, если оно ссылается на PDF-файл, на закрытую Facebook-группу или вообще на facebook.com.

Причины, связанные с объявлениями

4. Обещать — не значит (ничего)

Кстати, соцсеть обращает внимание на рейтинг сайта по Web of Trust

Рекламная политика Facebook запрещает давать пользователям ложные надежды и гарантию какого-то результата. Всегда есть вероятность, что покупатели не получат обещанного. Запрещены формулировки вроде: «Самый лучший крем для сухой кожи!».

Если вы уверены в действенности своего продукта, докажите — используйте в рекламе отзывы клиентов, например, или покажите продукт в действии.

Кстати, сюда к этому запрету относится реклама услуг с неточным результатом. Например, астрологических (любое предсказание — просто прогноз, значит, может быть недостоверным).

5. Снова корона

Несмотря на популярность запросов о COVID-19, обыгрывать это в объявлениях запрещено. Нельзя обещать, что ваш товар спасет от заражения (будь то недвижимость вдали от города или блокаторы вирусов). Можно ли рекламировать дизайнерские маски как модный аксессуар? Да, но не обещайте клиентам, что они спасут от болезни.

Важно заметить, что если вы сообщаете в рекламе об изменениях в графике работы в связи с COVID-19, то такое объявление будет одобрено.



Фото: Unsplash

6. ГрАмМаТиКа

То, что Facebook не пропускает в рекламу нецензурную лексику, едва ли удивительно. Но стоит обратить внимание и на безобидные стили написания слов в рекламе.

Постарайтесь избегать Caps Lock (общепринятые аббревиатуры сюда не относятся), не используйте большое количество символов (♧ ♥ ♡ ♢ ♢ ) и пунктуационных знаков.

7. До/После

Кажется, что ничто лучше не докажет эффективность процедуры в клинике или положительный результат после занятий в вашем фитнес-клубе. Возможно — но показывать результаты до и после политика Facebook запрещает. Не только потому, что обещанный вами результат может не соответствовать действительности, но и потому, что такая реклама формирует отрицательное представление пользователя о себе.

Мы уже советовали — лучше покажите реальные отзывы клиентов.

8. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал

Да, так можно говорить в ваших влогах, но запускать рекламу, которая провоцирует кликнуть на нее или звучит как открытый призыв поставить лайк, нельзя. Сюда же относятся изображения с подрисованными и несуществующими на самом деле кнопками — модерация их не пропустит.

Чтобы повышать вовлеченность аудитории, можно добавлять к объявлению СТА с ссылкой на ваш сайт или блог.

Кстати, будет полезно запустить рекламу с целью «Охват» и ссылкой на профиль или сайт. Она недорогая и помогает познакомить аудиторию с вашим продуктом.

9. Котики!

Как это ни грустно, но продвигать рекламу с котиками и собачками нельзя (только если это не относится к вашему бизнесу). Автоматическая модерация может пропустить такой креатив, но позже при проверке он будет заблокирован.

Помимо того, что коты провоцируют накрутку кликов, в политике зафиксировано, что на креативе и на лендинге должен быть четко представлен рекламируемый продукт или услуга. Facebook за честность и здоровую конкуренцию. Поэтому никаких котиков!

10. 18+

Мы обещали не говорить про алкоголь, но все-таки не все лежит на поверхности. Дело в том, что его не должно быть в рекламе ни в каком виде. Если у вас ресторан, или ваш бизнес как-то еще связан с потенциальным присутствием горячительного напитка, будьте внимательны. На креативе не может быть наполненных бокалов (даже если вы рекламируете другой товар); нельзя давать ссылку на меню, где есть винная карта.

И проверьте лендинг, на который ведет ваша реклама, — если на нем есть изображения или упоминания алкогольных напитков, то модерация отклонит объявление.



Фото: Unsplash

За что могут отклонить рекламу, если я ничего не нарушаю (вроде)? Кратко:

За продвижение разных бизнесов из одного рекламного аккаунта;

За рекламу из «рабочих» профилей;

За нерелевантную посадочную страницу;

За недоказанную гарантию результата;

За сравнение результатов до и после;

За призыв к лайкам и добавление несуществующих кнопок на креатив;

За котиков, которые не связаны с вашим бизнесом;

За бокалы с напитками, даже если вы не рекламируете алкоголь.

любую блокировку можно оспорить. Если ваше объявление не прошло модерацию, и вы считаете, что действительно не нарушили ни один из пунктов рекламной политики Facebook, смело отправляйте рекламу на повторную модерацию . Если нарушения действительно нет, объявления запустятся автоматически (если кампания была активна).

Фото на обложке: предоставлено Aitarget One