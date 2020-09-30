Аудит производства: важные мелочи, которые расскажут о работе завода

Сегодня поговорим о неочевидных моментах, на которые надо обращать внимание в производственных помещениях, на складах и в переговорной комнате. Эти мелочи расскажут многое о работе завода.

В своей предыдущей статье Алексей Пышкин, R&D-директор дизайн-хауса notAnotherOne , дал краткий чек-лист для аудита производства перед заключением контракта с фабрикой.

На что обратить внимание внутри производственных помещений

Помимо соблюдения формальностей, вы или ваш представитель должны провести как можно больше времени на производстве.

За час-другой вы сможете понаблюдать за происходящим и оценить:

реальную загрузку производства: сколько линий используются в момент времени, сколько сотрудников на одной линии и т.д.;

состояние оборудования и чистоту производственных помещений;

наличие четких производственных инструкций (SOP, standard operating procedures) на каждом из постов производственной линии;

опрятность сотрудников: состояние халата, наличие шапочки, антистатической обуви и т.д.





Производственные инструкции в печатном виде должны присутствовать на каждом из этапов сборки. Автор фото: Алексей Пышкин



К сожалению, на крупных производствах это не всегда возможно. Заказчики накладывают жесткие ограничения, касающиеся доступа к помещениям, где ведется сборка их продукции.

Зачастую в контрактах с топовыми брендами прописаны многомиллионные штрафы за нарушение конфиденциальности и неавторизованный доступ. Контроль осуществляется постоянным присутствием нескольких сотрудников заказчика на производстве и/или видеоконтролем всего периметра, на котором производится изделие. Apple на заводах Foxconn поступает именно так.



Можно ли осматривать продукты с производственной линии

Нелишним будет детально рассмотреть чужое произведенное устройство в собранном состоянии.

Наличие заметных глазу дефектов сборки у других устройств — повод задуматься. Не стесняйтесь расспрашивать QA-менеджера про обнаруженный дефект. Возможно, это ранее оговоренное послабление со стороны заказчика, а возможно — несерьезное отношение производителя.



Зачем проверять складские помещения

Состояние складских помещений важно по нескольким причинам.

Там хранятся компоненты, многие из которых требуют определенного температурного режима. Попросите показать склад с контролем температуры и влажности и термошкафы для специальных компонентов.

Там хранятся произведенные устройства, и зачастую долго. Соответственно, важны как условия хранения, так и безопасность помещения.

Со складами у нас связаны несколько курьезных случаев.

Случай первый. Как-то мы осматривали фабрику, где планировали производить устройство с высокоточными сенсорами. Поначалу складывалось очень приятное впечатление: чистейший цех, четкое соблюдение сотрудниками норм (антистатическая обувь, халаты, шапочки), четко прописанные процедуры.

Склад, находившийся в другом здании, оставили напоследок, но и он тоже радовал. Ровно до того момента, пока из комнаты, предназначенной для хранения «капризных» компонентов, не выбежала собака со щенками. Вопрос с хранением в этой комнате отпал сам собой, как и сам производитель — из списка наших потенциальных партнеров.





Очень милая, но не очень уместная на складе компонентов собачка. Автор фото: Алексей Пышкин



Случай второй, а скорее, факт, который нужно учитывать: на юге Китая, где производится подавляющее количество электроники, есть сезон тайфунов, когда дождь льет практически безостановочно. Порция влаги достается и компонентам, хранящимся на общих складах без контроля влажности.

Особенно это губительно для упаковок. Они впитывают влагу моментально, а часть коробок покрывается плесенью. И тут надо быть осторожным: коробки занимают много места, и нерадивые складские работники пытаются избавить помещения с контролем влажности и температуры от некапризных, по их мнению, компонентов. Места для хранения надо четко обозначать в договоре.





На этой паллете всего лишь 800 коробок для готовых устройств. Представить, сколько места занимает 10 тысяч коробок, несложно. Автор фото: Алексей Пышкин



Почему важно считывать сигналы в коммуникациях

Наконец, старайтесь считывать отношение потенциальных партнеров, которое до личного посещения производства не всегда можно правильно истолковать.

Обычно при посещении завода китайская сторона гостеприимно принимает потенциальных партнеров и пытается произвести самое лучшее впечатление по всем правилам азиатского менталитета. Если представители компании не проявляют особого интереса до подписания контракта, не стоит ожидать, что после подписания что-то изменится.

Во многих азиатских культурах не принято открыто отказывать в совместном проекте. Вместо этого предпринимаются попытки свести взаимодействие на нет другими способами: молчанием или затягиванием ответа, завышением стоимости и т.д.

Если чувствуете, что первоначальные переговоры подвисают по непонятной причине, смело переключайтесь на следующего кандидата. Это еще раз говорит о необходимости иметь несколько запасных вариантов даже на финальном этапе.



Что делать после аудита

Правилом хорошего тона будет письменно поблагодарить партнеров за помощь в проведении аудита и предоставить список обоснованных замечаний и детализацию обнаруженных проблем.

Посмотрите, как отреагировал производитель на вашу критику. Его реакция также является своеобразной лакмусовой бумажкой. Правильная реакция — список мер, направленных на устранение найденных проблем и их дальнейшее недопущение.

Для комплексной оценки производителя существует методика скоринга, где по пунктам оцениваются различные параметры. У нас также есть свой расширенный чек-лист для аудита производства — всего около 170 пунктов, который охватывает целый круг вопросов: от того, кому докладывает QA-менеджер на производстве, до наличия запасного тестового оборудования и автоматизированной системы по трекингу производственных ошибок в реальном времени.



Как достичь максимума

Проводите как можно больше времени на заводе. Можно даже приехать с повторным визитом на следующий день, когда производитель уже выдохнул и разобрал свои «потемкинские деревни».

Обращайте внимание на то, как производитель общается с вами, его tone of voice в переговорах.

Мелочи показательны. Проверяйте продукты, которые изготавливаются на предприятии в данный момент. Их качество ярче всего раскроет потенциальный уровень производства.

Здесь вы можете посмотреть шаблоны, которые используем мы для предварительной оценки производителя.

Фото на обложке: Tartila/Shutterstock