Обманываться рад: почему fake live-мероприятия лучше стандартного онлайн-формата

Но, как водится, стрессовый опыт рождает интересные решения. О том, что такое fake live event и почему подобный формат лучше для аудитории, рассказывает Анна Шолина, сооснователь коммуникационного агентства Solyanka .

Пандемия COVID-19 заперла весь мир в 2020 году по домам. Организаторам конференций и других бизнес-ивентов пришлось срочно переформатировать проекты под онлайн-формат, и многие впервые столкнулись с проблемами, которые его сопровождают.

Что такое fake live event

Fake live event — это заранее записанная и мастерски смонтированная трансляция мероприятия в онлайне. По сути это обман зрителя, но те, кто создают fake live event, хотят предоставить аудитории лучший пользовательский опыт.

Несмотря на то, что формат fake live записывается заранее, его позиционируют как онлайн-ивент и проводят в определенную дату и время.

В обычной жизни мы все готовимся посетить конференцию в конкретный день, договариваемся встретиться там с коллегами и друзьями. Fake live дает возможность почувствовать нечто похожее, но в онлайне.

В чем преимущества формата fake live

В онлайн-ивентах главной составляющей является контент (в отличие от офлайна, где больше ценится живое общение). В офлайне на конференции человек перемещается между сценами, общается с другими участниками, решает, какое выступление послушать.

В онлайне поглощение контента происходит принципиально по-другому — это телевизор. Аудитория ожидает хорошую картинку, звук, стабильное соединение.

К тому же человек может смотреть на что-то статичное в онлайне совсем недолго, он быстро «выключается». Средняя продолжительность сфокусированного внимания сейчас равна восьми секундам. Этот показатель снизился на треть за последние 20 лет, как показывают исследования.

Поэтому картинка онлайн-выступления должна быть активной, динамичной. Это может быть смена угла съемки, приближение, отдаление от спикера, анимация. Что-то должно постоянно происходить, чтобы удерживать внимание во время трансляции.

Конечно, можно в таком стиле сделать и реальную прямую трансляцию: пригласить телевизионную съемочную группу, режиссера прямого эфира, подготовить перебивки с анимацией и так далее. Но все равно остается риск неустойчивой работы сети и возможность каких-то еще неполадок. Тогда как при fake live event все происходит по подготовленному сценарию, и форс-мажоры исключены.

Если вас смущает, что зрителям мероприятие покажется слишком неживым, если вам важно поддерживать прямую связь с аудиторией, то можно совместить формат live с fake live. Например, само выступление пустить в записи, а после его окончания перевести спикера и слушателей в чат или виртуальную комнату для общения (там можно устроить и Q&A).

Либо сделать прямую трансляцию Q&A, но в таком случае нужно посадить перед камерой спикера в том же виде, в каком он был на выступлении, вплоть до идентичного макияжа, и в тех же декорациях. И важно, чтобы качество видео и соединения было высокое.

Кому подойдет fake live event

Несмотря на преимущества fake live event, не каждому мероприятию подойдет этот формат.

Конечно, качественный fake live — это затратно и по деньгам, и по времени (впрочем, как и качественный офлайн-мероприятие). Но это стоит того, если главная ценность вашего мероприятия — показать продукт компании так, чтобы это действительно запомнилось зрителям.

Fake live может быть особой формой пресс-релиза. То есть вы упаковываете свою новость не в текст, а транслируете ее во время мероприятия, например, на слайдах.

Fake live важен и нужен тем компаниям, которые делают на свое мероприятие большие ставки. При fake live вы не общаетесь с аудиторией, не отвечаете на ее вопросы, но зрители вовлечены в то, что вы рассказываете.

Поэтому, если вам важны не нетворкинг и атмосфера, а нужно донести до аудитории конкретную информацию о новом продукте или партнерстве, о смене стратегии компании и т.д., то fake live вам подойдет.

Какие компании практикуют fake live event

Хотя участникам онлайн-ивентов хочется видеть живую картинку, в некоторых случаях зрители согласны участвовать в мероприятии, даже если знают, что это fake live. Яркий пример — презентации Apple. По сути это длинные рекламные ролики. Зрители ждут качественное и впечатляющее шоу с анимацией и сочной картинкой.

Для себя мы впервые подметили fake live event (и вполне успешный), когда Snapchat проводила свой ежегодный Snap Partners Summit 2020. Это выглядело красиво: во время «видеозвонков» между спикерами появлялась симпатичная анимация, а выступающие на сцене сменяли друг друга, обменивались шутками, на фоне мелькали презентации, которые периодически выводили на экран. Действительно было ощущение, что это прямая трансляция.

Другой пример — «Сбер Конф», которая проходила в сентябре прошлого года. Чуть позже «Яндекс» впервые провел в онлайне свою ежегодную Yet Another Conference. На наш взгляд, «Яндекс» смог добиться более динамичного монтажа, при том, что на YaC не было вау-графики и роликов со звездами.

В отличие от нарочито отполированной картинки Сбера, где одна графика на зеленом экране перетекала в другую, в трансляции «Яндекса» присутствовали шероховатости: кое-где неидеальный зум или покачивание камеры, стойки с осветительными приборами попадали в кадр. Однако, весь этот «брак» лишь добавлял жизни и шарма этому «фильму».

«Это лучший формат, который я видел. Человеческий разговор. Настоящий. Свежий. Без странных виртуальных декораций. Без incredible amazing awesome. Не пытающийся произвести какое-то особенное впечатление, не продающий тебе ничего, не навязывающий свое мнение, не обучающий. И при этом по-настоящему меняющий твое представление и создающий совершенно другую перспективу», — написал в своем телеграм-канале Design & Productivity Костя Горский, дизайн-менеджер в Intercom, ex-дизайн-директор «Яндекса».

Кстати, конференция Сбера проходила на протяжении полутора часов. Конференция «Яндекса» обычно длится целый день, а в этот раз трансляция заняла всего около часа. Apple сокращает длительность своих презентаций.

Все это отражает общий тренд на то, чтобы онлайн-конференции становились более сжатыми и емкими. Это то, чего хочет современный потребитель контента в интернете.

Как сделать fake live качественным

Используйте динамичный монтаж, меняйте планы и ракурсы съемки. Выводите на экран слайды и анимацию, вставляйте красочные ролики в трансляцию. Не пытайтесь «вылизать» картинку и речь спикеров — пусть они ошибаются, пусть подрагивает камера. Это лишь добавит жизни вашему ивенту. Не уходите полностью в формат рекламы. Пусть у зрителей останется ощущение душевности мероприятия. Совместите fake live с живым общением между спикерами и слушателями — создайте чат или виртуальную комнату, где они могут общаться. Так у слушателей не будет чувства, что им показали бездушную запись.

Сейчас мы реже видимся друг с другом и чаще чувствуем нехватку совместных впечатлений. Всем нам сейчас хочется переживать совместный опыт, обсуждать, какой продукт готовится выпустить та или иная компания, спорить на эту тему.

И онлайн-ивенты (не важно, записаны они заранее или нет), как релиз нового сезона вашего любимого сериала или трансляция матча любимой команды, способны поддержать дух сообщества и просто дать нам повод что-то сделать вместе.

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock.com