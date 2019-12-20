Выпуск #107

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Тренды развития диджитал-банкинга и лучшие сервисы p2p-переводов: финтех-дайджест