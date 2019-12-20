Колонки
Тренды развития диджитал-банкинга и лучшие сервисы p2p-переводов: финтех-дайджест
Колонки
Полина Константинова
Выпуск #107
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Тренды развития диджитал-банкинга и лучшие сервисы p2p-переводов: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет!
- С мест сообщают, что в СБП, возможно, скоро появится поддержка бесконтактной оплаты смартфонами! А знаете, что сподвигло? То, что у нас QR-код не заходит, хоть на него и рассчитывали сильно.
- Большое интервью Василия Поздышева (ЦБ) про нейросети и то, как к ним относится Центральный банк: «Нейросети способны создавать фейковую реальность», «применение искусственного интеллекта усложняет вопросы защиты персональных данных», «даже самую сложную нейросеть можно взломать».
- Владимир Путин подписал закон «об отмене комиссий за внутрибанковские переводы между физлицами». Хорошо это или плохо? С одной стороны – хорошо. С другой – «Сбербанк планирует ввести новую модель монетизации электронных платежей, но какую, пока не говорит», понимаете, да?
- Основные тренды развития диджитал-банкинга и вообще будущего банков по мнениям экспертов встречи «Альфа-Лаборатории» в честь World Usability Day: фиджитал, мессенджеры и голос, экосистемы, и тотальный диджитал everywhere.
- АФТ запустила в промышленную эксплуатацию децентрализованную депозитарную систему на Мастерчейне для учета электронных закладных. Первые участники: Сбербанк и Рыночный спецдепозитарий. Обещают еще пять «крупных российских банков и депозитариев» до конца этого года подключить.
- Не мне вам объяснять, что последние поправки в законодательство достаточно негативно сказываются на экономике и совершенно не помогают в борьбе с киберпреступностью, как бы не хотелось авторам обратного. Именно поэтому в ассоциации электронных денег и выступили с предложением по упрощению идентификации. Кого именно коснулись новые ограничения? Спойлер: нас с вами.
- Теперь, чтобы стать клиентом «Рокетбанка» (если вы, конечно, этого хотите), не нужно никаких курьеров ждать с картой, заходите по ссылке и за минуту (или меньше) оформляете себе виртуальную «Рокет-карту» сразу в смартфоне с Apple/Google Pay и прочими плюшками. Есть кое-какие лимиты, которые зависят только от уровня аутентификации. В остальном – полностью рабочая карта. Справедливости ради надо отметить, что не они одни такие. TalkBank, например, тоже позволяет выпустить виртуалку прямо через бота – пишете боту @Talkbankbot «виртуальная карта», и через пару минут все готово.
- Как Москва помогает инновационным компаниям? Рассказывают о Singapore Fintech Festival, Московском инновационном кластере, программах акселерации и их участниках. Полезно.
- Тут вот Huawei в бигтехи метит, а их старший эксперт Юйтянь Ван дает советы и заодно рассказывает про решения компании. Собственно, почему метит? Для Азии, я уверен, Хуавэй самый натуральный бигтех. Да и в масштабах мира тоже.
- Насчет рейтинга Markswebb в банковской тусовке ходит много разных разговоров и суждений, вот народ и решил порассуждать и заодно банкиров опросить о «нужности» чего-то другого/параллельного. Кратко: рейтинг такой нужен, но вот сделать его выйдет далеко не у всех – сложно, долго и дорого: «У нас тоже не получилось, увы».
- В «Райффайзенбанке» запустили рейтинг идей в интернет-банке для малого бизнеса. Что это и как оно работает: «Возможность непосредственно влиять на развитие функциональности интернет-банка, голосуя за те идеи, которые интересны».
Рисерч
- У совершенно офигенных ребят из Bloomchain вышло их традиционное годовое исследование рынка финансовых технологий в России. Пожалуй, это сейчас самое детальное исследование именно российского рынка финтеха, так что читать и изучать обязательно.
- Frank RG изучила 43 платежных сервиса у банков и других участников рынка и назвала лучшие из них. Отчет доступен за денежку, но есть демо-версия, из которой более или менее все ясно: возможности растут, комиссии падают, в топе «Тинькофф банк», Сбербанк и «Яндекс.Деньги».
- Ребята из «Кухни на районе» составили обзор технотрендов на грядущее десятилетие – «тренды двадцатых». Кто в новом десятилетии изменит жизнь горожан? Что ждет uber-like сервисы? Очень интересный обзор, который еще и сделан грамотно.
- В Стэндфордском университете озадачились вопросами ИИ в глобальном масштабе и провели исследование AI index report 2019: глобальные инвестиции превысили 70 миллиардов долларов, ИИ (нейросетку) теперь можно обучить классифицировать картинки за 88 секунд (было 3 часа), растет число законов для ИИ, больше всего женщин-исследователей ИИ в Нидерландах, Дании и Аргентине.
- ЦБ РФ провел исследование и выяснил, «как изменилось отношение россиян к оплате наличными». Хотите отвечу, не открывая? Россияне стали все чаще делать выбор в пользу безналичной оплаты. Логично, чо! Не совсем логично только то, что данные в исследовании за 2018 год почему-то. Но все равно любопытно: 63% предпочитают платить безналом.
Спасибо за чтение и приходите еще! Увидимся через неделю.
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