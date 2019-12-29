Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Новый проект по оценке заемщиков и запуск Ozon.Pay: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Полина Константинова

Выпуск #108

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Новый проект по оценке заемщиков и запуск Ozon.Pay: финтех-дайджест

Последний финтех-привет, читатель, из 2019 года!

  • Сбербанк запустил «в народ» цифровую кредитку. Выпускается бесплатно и мгновенно в мобильном приложении (или в веб), но нужно иметь предодобренное предложение. Кстати, кредитный договор подписывается тоже онлайн.
  • Разбор полетов по итогам FinMachine: четыре тренда применения AI в финансовом секторе. Cможет ли искусственный интеллект сделать клиента счастливее и что для этого нужно?
  • Очень большой и полезный материал о том, как традиционный производитель (огромный агрохолдинг) смотрит на фудтех-стартапы: «Инновации – это часть философии нашего бизнеса, одно из стратегических направлений развития «Эфко».
  • Трансформация года по версии Forbes – это то, что за год произошло со Сбербанком: «Крупнейший банк страны превращается в то, что Греф называет открытой экосистемой». Там внизу ссылка на всех героев года, кстати, что тоже любопытно!
  • Берем данные о кредитах, запросах на кредиты, платежах и кредитной нагрузке, полученные от БКИ (бюро кредитных историй), плюс, статистические данные о пользователях от «Яндекса» и на выходе получаем новый проект «Яндекса» и двух крупнейших российских кредитных бюро по оценке заемщиков-«физиков». Пока неясно как быть тем, кто не пользуется услугами отечественного IT-гиганта, но, по заверениям создателей, полученная в итоге оценка «носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях».
  • Теперь через Систему быстрых платежей можно пополнять брокерские счета: «Инвестору достаточно выбрать оплату через СБП и ввести необходимую сумму пополнения. Затем на экране мобильного телефона сформируется QR-код и кнопка «Перейти к оплате», на которую необходимо нажать. И для завершения платежа клиент будет автоматически переадресован в мобильное приложение банка, где у него открыт счет. Банк также должен быть участником СБП».
  • Еще про СБП. Все же видели новость про комиссии за переводы через СБП в 2020? Все же «Тинькофф» не единственный, у кого будет 0%. «Рокетбанк» вот сообщили, что тоже не будут брать ни рубля за переводы в системе быстрых платежей. К слову, «Альфа-банк» на мой вопрос «Будет ли комиссия и какая?»   трижды дал совершенно разные ответы (скриншот имеется): «бесплатно», «не планируется», «нет инфы». 
  • Если у вашей компании нет голосовой колонки-помощника, то можете сворачивать бизнес (нет). Еще одна «умная колонка» и голосовой помощник, на этот раз от МТС. Звать будут Марвин! Продавать начнут, по ожиданиям, в первой половине 2020 года.
  • А вот это прикольно! Теперь при заказе товаров через приложение Ozon клиент может мгновенно подтвердить оплату с помощью биометрических данных, то есть код из sms ему уже не нужен. А все благодаря их собственной технологии Ozon.Pay.
  • Большое интервью с Сергеем Мониным, председателем правления «Райффайзенбанка», в котором он поясняет за сокращение банковской сети, важность слогана, конкуренцию со Сбербанком, ориентиры и необанки.
  • Что ждет российские стартапы в 2020 году? Inc решили разобраться в этом весьма непростом вопросе, особенно это актуально на фоне отчетности о том, что число сделок в 2019 уменьшилось почти вдвое. Почему рынок упал, насколько критичным можно считать такое падение и есть ли перспективы у российского венчура в 2020 году?
  • Гендиректор компании «Цифра» Игорь Богачев рассказывает о том, как в РФ оцифровывают целые заводы, ждать ли новой промышленной революции и стоим ли мы реально на пороге цифровой экономики?
  • На «Банки.ру» подробно рассмотрели карты для путешественников: условия и особенности. В списке продуктов – AIR Masterсard от «ЮниКредит Банка», Alfa Travel «Альфа-Банка», «Польза Gold» «Хоум Кредит Банка», All Airlines «Тинькофф Банка», Travel Rewards «Райффайзенбанка» и «Карта хозяина» «Россельхозбанка».
  • Я по итогам «Финополиса» видел много разных материалов, но они все какие-то неживые были что ли, чисто отчетные такие. А вот у Lenovo на «Хабре» получилось по-настоящему рассказать про их визит в Сочи. Зачет! Хоть и припозднились немножко.

 

Почитать на английском

  • Иностранные финтех- (и не только) компании озвучили прогнозы на конец 2019 и на грядущие 12 месяцев 2020 года. Среди «предсказателей» Forrester, Infosys, Capgemini, NCR и другие. Коротко: усиление регулирования, использование участниками рынка новых источников дохода, новые партнерства, рост инноваций за счет бигтехов.

 

Наши

  • Вы бы хотели иметь возможность не дожидаться дня зарплаты/аванса, а переводить себе заработанные деньги в любой момент времени? Даже такое уже придумали! Называется «Деньги Вперед», запустили буквально на днях. Мне кажется идея отличная, но вот найдет ли она отклик у работодателей?
  • Есть такая российская компания – Smart Engines, занимаются разработкой решений по распознаванию всяческих изображений, занимаются давно и плодотворно. Например, разработали технологию распознавания всех видов банковских карт, в том числе с нестандартным расположением информации.

На этом все. Спасибо, что читали дайджест весь этот год, увидимся уже в 2020. Не переключайтесь и с наступающими вас праздниками!

Читайте, как один из главных трендов мирового финтех-рынка – Open Banking – развивается в России.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 От недоверия к принятию: как будет развиваться блокчейн в 2020 году
  2. 2 «Инвестор — это бесплатный психотерапевт». Партнёр венчурного фонда LETA Capital Сергей Топоров — о подходе к инвестициям
  3. 3 Онлайн-кредитование, экосистемы и маркетплейсы — каким будет российский финтех в 2020-м?

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ