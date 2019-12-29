Новый проект по оценке заемщиков и запуск Ozon.Pay: финтех-дайджест

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Последний финтех-привет, читатель, из 2019 года!

Сбербанк запустил «в народ» цифровую кредитку. Выпускается бесплатно и мгновенно в мобильном приложении (или в веб), но нужно иметь предодобренное предложение. Кстати, кредитный договор подписывается тоже онлайн.

Разбор полетов по итогам FinMachine: четыре тренда применения AI в финансовом секторе. Cможет ли искусственный интеллект сделать клиента счастливее и что для этого нужно?

Очень большой и полезный материал о том, как традиционный производитель (огромный агрохолдинг) смотрит на фудтех-стартапы: «Инновации – это часть философии нашего бизнеса, одно из стратегических направлений развития «Эфко».

Трансформация года по версии Forbes – это то, что за год произошло со Сбербанком: «Крупнейший банк страны превращается в то, что Греф называет открытой экосистемой». Там внизу ссылка на всех героев года, кстати, что тоже любопытно!

Берем данные о кредитах, запросах на кредиты, платежах и кредитной нагрузке, полученные от БКИ (бюро кредитных историй), плюс, статистические данные о пользователях от «Яндекса» и на выходе получаем новый проект «Яндекса» и двух крупнейших российских кредитных бюро по оценке заемщиков-«физиков». Пока неясно как быть тем, кто не пользуется услугами отечественного IT-гиганта, но, по заверениям создателей, полученная в итоге оценка «носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях».

Теперь через Систему быстрых платежей можно пополнять брокерские счета: «Инвестору достаточно выбрать оплату через СБП и ввести необходимую сумму пополнения. Затем на экране мобильного телефона сформируется QR-код и кнопка «Перейти к оплате», на которую необходимо нажать. И для завершения платежа клиент будет автоматически переадресован в мобильное приложение банка, где у него открыт счет. Банк также должен быть участником СБП».

Еще про СБП. Все же видели новость про комиссии за переводы через СБП в 2020? Все же «Тинькофф» не единственный, у кого будет 0%. «Рокетбанк» вот сообщили, что тоже не будут брать ни рубля за переводы в системе быстрых платежей. К слову, «Альфа-банк» на мой вопрос «Будет ли комиссия и какая?» трижды дал совершенно разные ответы (скриншот имеется): «бесплатно», «не планируется», «нет инфы».

Если у вашей компании нет голосовой колонки-помощника, то можете сворачивать бизнес (нет). Еще одна «умная колонка» и голосовой помощник, на этот раз от МТС. Звать будут Марвин! Продавать начнут, по ожиданиям, в первой половине 2020 года.

А вот это прикольно! Теперь при заказе товаров через приложение Ozon клиент может мгновенно подтвердить оплату с помощью биометрических данных, то есть код из sms ему уже не нужен. А все благодаря их собственной технологии Ozon.Pay.

Большое интервью с Сергеем Мониным, председателем правления «Райффайзенбанка», в котором он поясняет за сокращение банковской сети, важность слогана, конкуренцию со Сбербанком, ориентиры и необанки.

Что ждет российские стартапы в 2020 году? Inc решили разобраться в этом весьма непростом вопросе, особенно это актуально на фоне отчетности о том, что число сделок в 2019 уменьшилось почти вдвое. Почему рынок упал, насколько критичным можно считать такое падение и есть ли перспективы у российского венчура в 2020 году?

Гендиректор компании «Цифра» Игорь Богачев рассказывает о том, как в РФ оцифровывают целые заводы, ждать ли новой промышленной революции и стоим ли мы реально на пороге цифровой экономики?

На «Банки.ру» подробно рассмотрели карты для путешественников: условия и особенности. В списке продуктов – AIR Masterсard от «ЮниКредит Банка», Alfa Travel «Альфа-Банка», «Польза Gold» «Хоум Кредит Банка», All Airlines «Тинькофф Банка», Travel Rewards «Райффайзенбанка» и «Карта хозяина» «Россельхозбанка».

Я по итогам «Финополиса» видел много разных материалов, но они все какие-то неживые были что ли, чисто отчетные такие. А вот у Lenovo на «Хабре» получилось по-настоящему рассказать про их визит в Сочи. Зачет! Хоть и припозднились немножко.

Почитать на английском

Иностранные финтех- (и не только) компании озвучили прогнозы на конец 2019 и на грядущие 12 месяцев 2020 года. Среди «предсказателей» Forrester, Infosys, Capgemini, NCR и другие. Коротко: усиление регулирования, использование участниками рынка новых источников дохода, новые партнерства, рост инноваций за счет бигтехов.

Наши

Вы бы хотели иметь возможность не дожидаться дня зарплаты/аванса, а переводить себе заработанные деньги в любой момент времени? Даже такое уже придумали! Называется «Деньги Вперед», запустили буквально на днях. Мне кажется идея отличная, но вот найдет ли она отклик у работодателей?

Есть такая российская компания – Smart Engines, занимаются разработкой решений по распознаванию всяческих изображений, занимаются давно и плодотворно. Например, разработали технологию распознавания всех видов банковских карт, в том числе с нестандартным расположением информации.

На этом все. Спасибо, что читали дайджест весь этот год, увидимся уже в 2020. Не переключайтесь и с наступающими вас праздниками!