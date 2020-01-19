Выпуск #109

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Ноутбуки от Сбербанка и проблемы от Windows 7: финтех-дайджест