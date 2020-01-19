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Ноутбуки от Сбербанка и проблемы от Windows 7: финтех-дайджест

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Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #109

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Ноутбуки от Сбербанка и проблемы от Windows 7: финтех-дайджест

Финтех-привет, читатель! Давненько не виделись. 

  • Банки в погоне за комиссионными доходами отказываются от кредитования в магазинах и делают ставку на кредитные карты: «Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах».  
  • Сбербанк представил свой индекс. С Дедом Морозом и Снегурочкой: «Сбербанк и "Платформа ОФД" в рамках проекта "СберДанные", проанализировав расходы россиян в период с 15 по 31 декабря 2019 г., впервые представляют индекс Деда Мороза и индекс Снегурочки, которые отражают финансовые траты мужчин и женщин накануне Нового года». 
  • А еще Сбер создал дочернюю компанию «СберДевайсы», основной вид деятельности которой — производство компьютеров и периферийного оборудования. Скоро будем на ноутбуках от Сбербанка работать. :-)
  • «АкБарс Банк» вместе с онлайн-магазином Ozon провели первый платеж с помощью мгновенного счета в Системе быстрых платежей (СБП): «Чтобы оплатить покупки в мобильном приложении Ozon с помощью мгновенного счета, в способах оплаты нужно выбрать "СБП"».
  • Борис Дьяконов, основатель банка «Точка», в интервью проекту «Русские норм!» заявил: «Я думаю, в России, может быть, и нормально предпринимателей, но мало предпринимательства». Почитайте, весьма занятно.
  • Каршеринг, HR, банкинг, онлайн-поддержка и автосервисы попали в список «технологий», который в РФ лучше, чем на Западе. По мнениям экспертов, если что. 
  • Новость о прекращении поддержки MS Windows 7 вызвала волну публикаций с мнением о том, что российским банкам это сулит проблемы. Все дело в информационной безопасности, которую теперь Win 7 нарушает: «Работа с программами без техподдержки относится к нарушениям информационной безопасности».
  • VISA покупает Plaid! За 5,3 миллиарда долларов. Plaid, по сути, это API, который связывает финтех-компании и банки. Это как раз тот самый стартап, которого так не хватает на российском рынке: единый инструмент, способный связать все твои счета в разных банках.
  • Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка, подводит итоги цифрового развития 2019 года, а также рассказывает о том, какие проекты будут развиваться уже в наступившем 2020 году. 
  • Возможно ли в обозримом будущем появление искусственного интеллекта, обладающего сознанием? В принципе, да. Особенно, если судить по последним исследованиям в этой области.  
  • А чего там с ИИ то в России? В конце 2019 многие говорили о его великом будущем, но Федеральный проект до сих пор не запущен, а Минкомсвязь, тем временем, предложила вернуть ей часть полномочий по развитию технологии. 
  • Свежий, от 2020 года, обзор карт с кэшбэком и процентом на остаток от «Храни Деньги!». Результат вас, возможно, даже удивит: «После суммирования баллов лучшей универсальной дебетовой картой с кэшбэком и процентом на остаток стала "Халва" от "Совкомбанка", на втором месте оказалась Opencard от "Открытия", на третьем — "Яндекс.Плюс" от "Альфа-Банка" и "Тинькофф Блэк"».
  • Очень большой и весьма интересный материал о приватности в сети, больших (и не очень) данных, корпорациях и людях, которые данные эти собирают, обрабатывают и... продают большим дядям.

Рисерч

  • В Data Insight опросили экспертов и выделили самые актуальные технологии для торговой сферы. Спойлер: в топе блокчейн, ИИ и интернет вещей. 
  • ИИ на службе крупного бизнеса. В частности, на ниве слияний и поглощений. Где, как и, главное, зачем компании используют ИИ при слияниях и поглощениях? Спойлер: определение ценности, увеличение доли на рынке, снижение рисков и анализ иных возможностей.
  • Топ-10 трендов в ритейл-банкинге 2020 от Capgemini: обучение сотрудников, POS-кредитование, KYC+блокчейн, ИИ, дистанционное кредитование, регтех, дизайн-мышление, open banking, банк «как сервис» и управление рисками.
  • Интересное. Современные дети, судя по исследованию компании RoosterMoney, производящей приложение для денежных расчетов, получают деньги на электронный счет, тратят их онлайн через специальные приложения и часто — на электронные игры.
  • AppAnnie представили отчет по использованию мобильных приложений и игр в 2019 году. По количеству загрузок РФ на шестой строчке в мире — за 2019 год россияне скачали более 5 млрд приложений и потратили в них более $1,06 млрд. 

На этом все. Спасибо и до следующей недели!

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