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Электронные чаевые от Mastercard и бум блокчейн-стартапов в Латвии: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #110

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Электронные чаевые от Mastercard и бум блокчейн-стартапов в Латвии: финтех-дайджест

Финтех-привет, читатель!

  • Принимать безналичные платежи через смартфон, использовать свое устройство в качестве полноценного рабочего места кассира и формировать фискальные чеки? Это можно! Все благодаря SoftPOS, конечно же.
  • На РБК пытаются разобраться, работает ли технический анализ на рынке криптовалют. В каких случаях его нужно применять, а когда это может обернуться убытками? Спойлер: успех сделок зависит от того, насколько правильно ТА использует сам трейдер.
  • Говорят, что к 2035 году 96% всех транзакций в России будут проводиться с помощью инноваций! В денежном выражении объем операций должен составить почти $15 трлн. Это все из доклада Института «Центр развития» НИУ «ВШЭ», если что! 
  • Вы же уже читали про сервис электронных чаевых от Mastercard, да? FrankRG вот разбираются, зачем это все. Ну, во-первых, чтобы было, у Visa же есть! Да и объем рынка не самый маленький: «несколько десятков миллиардов рублей в месяц».
  • Как и в других балтийских странах, в Латвии наблюдается уверенный рост финтеха. В стране насчитывается 37 финтех-стартапов: стремительно расширяются блокчейн-стартапы и стартапы в сегментах альтернативного кредитования. Гляньте карту!
  • Россияне в большинстве своем «технооптимисты: приветствуют внедрение технологий искусственного интеллекта в различных сферах и требуют от государства поддерживать развитие ИИ». Так считает ВЦИОМ на основании своего исследования «Искусственный интеллект: угроза или возможность?». 
  • Технологически агрессивные, хоть и не самые крупные банки способны составить вполне ощутимую конкуренцию банкам-гигантам. Вот, например, Александр Пумпянский из СКБ-банка рассказал о будущем цифрового банкинга, разработках СКБ ЛАБ, а также об оптимальной доле онлайн-операций и затраты на онлайн-банкинг.
  • У микрофона Олег Теплов из VEB Ventures: где искать инвестора, как привлечь деньги, катаясь на велосипедах, и почему не стоит развивать бизнес только на гранты. Ну, и как попасть в портфель фонда Олега. :)
  • «Храни Деньги!» обозрели карту Tinkoff Black Metal. Ту самую, которая премиальная и металлическая. Что по итогам? «Бесплатный валютный межбанк, мультивалютная металлическая карта, 2/4 бесплатных прохода в месяц в бизнес-залы аэропортов, неплохая страховка, которая компенсирует даже траты на франшизу при аренде авто». Но есть нюансы.  

Почитать

  • Ваш покорный слуга, вместе  с представителями «Сбербанка», «Альфа банка», «Тинькофф», банка «Открытие» и Banki.ru, принял участие в дискуссии в отношении главных банковских трендов 2020 года. 
  • Спецпроект «Страна наличных» — том, как ЦБ и ФНС 10 лет боролись с теневой экономикой в России. Зашло на одном дыхании!
  • Колонка Дениса Еферемова (Da Vinci Capital) про главные тренды венчурного рынка в 2020 году.

Спасибо за внимание. Увидимся через неделю!

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