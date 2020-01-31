Колонки
Электронные чаевые от Mastercard и бум блокчейн-стартапов в Латвии: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #110
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Электронные чаевые от Mastercard и бум блокчейн-стартапов в Латвии: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатель!
- Принимать безналичные платежи через смартфон, использовать свое устройство в качестве полноценного рабочего места кассира и формировать фискальные чеки? Это можно! Все благодаря SoftPOS, конечно же.
- На РБК пытаются разобраться, работает ли технический анализ на рынке криптовалют. В каких случаях его нужно применять, а когда это может обернуться убытками? Спойлер: успех сделок зависит от того, насколько правильно ТА использует сам трейдер.
- Говорят, что к 2035 году 96% всех транзакций в России будут проводиться с помощью инноваций! В денежном выражении объем операций должен составить почти $15 трлн. Это все из доклада Института «Центр развития» НИУ «ВШЭ», если что!
- Вы же уже читали про сервис электронных чаевых от Mastercard, да? FrankRG вот разбираются, зачем это все. Ну, во-первых, чтобы было, у Visa же есть! Да и объем рынка не самый маленький: «несколько десятков миллиардов рублей в месяц».
- Как и в других балтийских странах, в Латвии наблюдается уверенный рост финтеха. В стране насчитывается 37 финтех-стартапов: стремительно расширяются блокчейн-стартапы и стартапы в сегментах альтернативного кредитования. Гляньте карту!
- Россияне в большинстве своем «технооптимисты: приветствуют внедрение технологий искусственного интеллекта в различных сферах и требуют от государства поддерживать развитие ИИ». Так считает ВЦИОМ на основании своего исследования «Искусственный интеллект: угроза или возможность?».
- Технологически агрессивные, хоть и не самые крупные банки способны составить вполне ощутимую конкуренцию банкам-гигантам. Вот, например, Александр Пумпянский из СКБ-банка рассказал о будущем цифрового банкинга, разработках СКБ ЛАБ, а также об оптимальной доле онлайн-операций и затраты на онлайн-банкинг.
- У микрофона Олег Теплов из VEB Ventures: где искать инвестора, как привлечь деньги, катаясь на велосипедах, и почему не стоит развивать бизнес только на гранты. Ну, и как попасть в портфель фонда Олега. :)
- «Храни Деньги!» обозрели карту Tinkoff Black Metal. Ту самую, которая премиальная и металлическая. Что по итогам? «Бесплатный валютный межбанк, мультивалютная металлическая карта, 2/4 бесплатных прохода в месяц в бизнес-залы аэропортов, неплохая страховка, которая компенсирует даже траты на франшизу при аренде авто». Но есть нюансы.
Почитать
- Ваш покорный слуга, вместе с представителями «Сбербанка», «Альфа банка», «Тинькофф», банка «Открытие» и Banki.ru, принял участие в дискуссии в отношении главных банковских трендов 2020 года.
- Спецпроект «Страна наличных» — том, как ЦБ и ФНС 10 лет боролись с теневой экономикой в России. Зашло на одном дыхании!
- Колонка Дениса Еферемова (Da Vinci Capital) про главные тренды венчурного рынка в 2020 году.
Спасибо за внимание. Увидимся через неделю!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
Рассылка Rusbase.News
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА