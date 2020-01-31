Электронные чаевые от Mastercard и бум блокчейн-стартапов в Латвии: финтех-дайджест

Выпуск #110

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

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