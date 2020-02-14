Колонки
Кредит до зарплаты, видеобанкинг и перспективы роботов-советников: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #111
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Кредит до зарплаты, видеобанкинг и перспективы роботов-советников: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатель!
- «Рокетбанк» масштабировал свой первый кредитный продукт на всех клиентов. Речь про «Рокет Аванс» — получить заработанные деньги, не дожидаясь аванса или зарплаты. Сервисом могут воспользоваться все, у кого прошло три месяца с момента активации карты.
- Как дела у СБП? Год прошел, переводы через систему быстрых платежей показали хорошую динамику и «оказались вполне конкурентоспособными по отношению к классическим переводам с карты на карту». К осени ожидают еще больше банков-участников и, знаете, есть мнение, что все получится!
- В ICT.Moscow проанализировали пачку рисерчей от KPMG, ВЦИОМ, РАЭК и ABBYY про ИИ в бизнесе и пришли к весьма интересным выводам. ИИ начинают понимать и используют в бизнесе. Те, кто помельче, пока не готовы финансово. Все ждут господдержки, ощущается острая нехватка кадров.
- Mail.ru Group и ResearchMe узнали, каким банковским продуктам отдают предпочтение пользователи рунета и как меняются инвестиции рекламодателей в этой категории.
- В борьбе с мошенниками все средства хороши! Банки будут передавать мобильным операторам информацию о контактах с клиентами, которая поможет понять, кто им звонит: сотрудники банка или мошенники. Все операторы «большой четверки» разработали антифрод-системы.
- Андрей Крупнов из КРОК на линии. Разбирается с отчетом Willis Towers Watson — Quarterly InsurTech Briefing: «Инвестиции в иншуртех в 2019 году побили абсолютный рекорд».
- Владельцы карт Visa, которые зарегистрированы на Binance, оказывается, теперь могут покупать цифровую валюту за рубли прямо на бирже, без депонирования и прочей волокиты. Купить можно BTC, ETH, BNB и XRP.
- Ребята из Spektr вместе с Aventica изучили, в какие сферы жизни россиян проникают крупнейшие цифровые экосистемы, визуализировали конкуренцию между ними и рассказали про самые яркие примеры в России — Сбербанк и «Яндекс». Ну, и про «Тинькофф», Mail.ru и МТС не забыли.
- В Auriga рассказали о преимуществах видеобанкинга: повышение доступности финансовых услуг (и повышение лояльности) в отдаленных районах, эффективно в связке с ИИ и биометрией. На западе внедряют активнее, чем в РФ.
- Что там с робоэдвайзерами? Говорят, что индустрия роботов-советников в этом году достигнет объема $1,4 триллиона! Есть мнение, что это очень перспективная ниша для разработок и инвестирования. Как думаете?
- ТАСС рассказывает обывателям, что такое искусственный интеллект и как его тренируют выполнять задачи, с которыми привыкли справляться люди. Понимаю, что не наш уровень, но, может, кому-то будет полезно.
Прогнозы
- Ослабление денежной системы, бум криптовалют и дронов, закат пластиковых денег, конфликт поколений и спрос на философов. Это все вызовы нового десятилетия от Deutsche Bank, если что.
- Cornerstone Advisors определили пять наиболее перспективных направлений для инвестирования банками в 2020 году: API, ИИ, ML, облачные технологии и видеоконференции.
- Виктория Дмитренко из Digital Horizon на vc.ru рассказывает о том, какие бизнес-модели используют новые «единороги», что идет на смену Big Data, зачем финтехи выдают пользователям авансы до зарплаты и возможно ли все это в России.
Почитать
- Большой-большой материал о глубоких нейронных сетях и том, как они учатся. Рассказывает Юрий Визильтер, начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технического зрения ГосНИИ Авиационных систем. Часть 1 и часть 2.
Большое спасибо за время, приходите еще. Не забудьте поделиться дайджестом с друзьями!
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