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Кредит до зарплаты, видеобанкинг и перспективы роботов-советников: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #111

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Кредит до зарплаты, видеобанкинг и перспективы роботов-советников: финтех-дайджест

Финтех-привет, читатель!

  • «Рокетбанк» масштабировал свой первый кредитный продукт на всех клиентов. Речь про «Рокет Аванс» — получить заработанные деньги, не дожидаясь аванса или зарплаты. Сервисом могут воспользоваться все, у кого прошло три месяца с момента активации карты.
  • Как дела у СБП? Год прошел, переводы через систему быстрых платежей показали хорошую динамику и «оказались вполне конкурентоспособными по отношению к классическим переводам с карты на карту». К осени ожидают еще больше банков-участников и, знаете, есть мнение, что все получится! 
  • В ICT.Moscow проанализировали пачку рисерчей от KPMG, ВЦИОМ, РАЭК и ABBYY про ИИ в бизнесе и пришли к весьма интересным выводам. ИИ начинают понимать и используют в бизнесе. Те, кто помельче, пока не готовы финансово. Все ждут господдержки, ощущается острая нехватка кадров. 
  • Mail.ru Group и ResearchMe узнали, каким банковским продуктам отдают предпочтение пользователи рунета и как меняются инвестиции рекламодателей в этой категории. 
  • В борьбе с мошенниками все средства хороши! Банки будут передавать мобильным операторам информацию о контактах с клиентами, которая поможет понять, кто им звонит: сотрудники банка или мошенники. Все операторы «большой четверки» разработали антифрод-системы.
  • Андрей Крупнов из КРОК на линии. Разбирается с отчетом Willis Towers Watson — Quarterly InsurTech Briefing: «Инвестиции в иншуртех в 2019 году побили абсолютный рекорд».
  • Владельцы карт Visa, которые зарегистрированы на Binance, оказывается, теперь могут покупать цифровую валюту за рубли прямо на бирже, без депонирования и прочей волокиты. Купить можно BTC, ETH, BNB и XRP.
  • Ребята из Spektr вместе с Aventica изучили, в какие сферы жизни россиян проникают крупнейшие цифровые экосистемы, визуализировали конкуренцию между ними и рассказали про самые яркие примеры в России — Сбербанк и «Яндекс». Ну, и про «Тинькофф», Mail.ru и МТС не забыли. 
  • В Auriga рассказали о преимуществах видеобанкинга: повышение доступности финансовых услуг (и повышение лояльности) в отдаленных районах, эффективно в связке с ИИ и биометрией. На западе внедряют активнее, чем в РФ.
  • Что там с робоэдвайзерами? Говорят, что индустрия роботов-советников в этом году достигнет объема $1,4 триллиона! Есть мнение, что это очень перспективная ниша для разработок и инвестирования. Как думаете?
  • ТАСС рассказывает обывателям, что такое искусственный интеллект и как его тренируют выполнять задачи, с которыми привыкли справляться люди. Понимаю, что не наш уровень, но, может, кому-то будет полезно.

Прогнозы

  • Ослабление денежной системы, бум криптовалют и дронов, закат пластиковых денег, конфликт поколений и спрос на философов. Это все вызовы нового десятилетия от Deutsche Bank, если что.
  • Cornerstone Advisors определили пять наиболее перспективных направлений для инвестирования банками в 2020 году: API, ИИ, ML, облачные технологии и видеоконференции. 
  • Виктория Дмитренко из Digital Horizon на vc.ru рассказывает о том, какие бизнес-модели используют новые «единороги», что идет на смену Big Data, зачем финтехи выдают пользователям авансы до зарплаты и возможно ли все это в России. 

Почитать

  • Большой-большой материал о глубоких нейронных сетях и том, как они учатся. Рассказывает Юрий Визильтер, начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технического зрения ГосНИИ Авиационных систем. Часть 1 и часть 2.

Большое спасибо за время, приходите еще. Не забудьте поделиться дайджестом с друзьями!

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14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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