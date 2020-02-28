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Сбербанк в вашем автомобиле, руководство для стартапов и новый вид мошенничества: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #113

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Сбербанк в вашем автомобиле, руководство для стартапов и новый вид мошенничества: финтех-дайджест

Финтех-привет, дорогие друзья! 

  • Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физлицами. Интересно, а как на это все банкстеры смотрят?
  • Внимание! Информация о новой мошеннической схеме: «Жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до него». 
  • С мест сообщают, что Сбербанк нанял почти всю команду «Яндекс.Авто» для разработки собственной платформы для автомобилей. Что-то мне очень слабо верится, что оно взлетит, но посмотреть на результат будет любопытно.
  • Ребята из Joom написали очень интересный текст про сервисы рассрочки в США. В частности, про финтех-сервисы, которые позволяют магазинам выдавать рассрочку на конкретные товары. Ждем у нас весной? Чем ответят «Совесть» и «Халва»? 
  • Интервью с Сергеем Коваленко (iTechArt) о том, как основать одну из самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки: «Понимание, чего ты хочешь достичь, очень сильно двигает компанию».
  • Миллениалы являются целевой аудиторией для любого бизнеса. Тем более, что нынче их почти треть населения! Что определяет их решения о сбережениях и инвестициях и то, как они относятся к деньгам?
  • Огромное количество стандартных рутинных операций в финансовой сфере делает ее одним из лидеров во внедрении RPA. Светлана Анисимова (гендир UiPath в России) рассказывает нам, как все это происходит.
  • Как правильно привлекать инвестиции от венчурных фондов? Уж кто-кто, а Y Combinator знает про все это лучше других. Потому и выпустили руководство для стартапов. В закладки добавьте, чтобы потом не искать.
  • Самый дорогой финтех-стартап Европы — Revolut — временно отказался от планов выхода на рынок РФ. Самое смешное в этой новости — это формулировка, которой они «прикрылись»: «Превосходное качество обслуживания клиентов — это наш приоритет, и мы выходим на рынок только тогда, когда уверены в том, что сможем его добиться с первого дня».

Почитать на выходных

  • Очень большой материал о связи времени, как единственного значимого ресурса, и биткоина, как важнейшей монетарной новации: «Как взаимодействует человечество для противостояния этому бессмертному тирану (времени), с помощью одной из самых древнейших общественных технологий — денег и почему Биткойн обязательно достигнет всемирного монетарного господства».
  • «Храни Деньги!» обновили свой ежегодный материал о самых выгодных бонусных программах и картах у банков — выгодных предложений много, вполне можно составить набор, удовлетворяющий почти всем потребностям каждого человека.  

Отчеты, исследования

  • JPMorgan выпустили свой ежегодный отчет Perspectives, где заявили, что несмотря на то, что использование блокчейна увеличивается, его массовое принятие как технологии произойдет лишь через несколько лет. Ну, и там вообще интересно почитать… Рекомендую!
  • Результаты опроса от Accenture Consulting — Competing With Banking Ecosystems: в создании клиентоориентированных экосистем заинтересованы девять из десяти финансовых организаций. 
  • Mobile Payments Today подготовили отчет Four Digital Trends to Watch in 2020. Собственно, сами тренды (понятно, что больше для США это все): усиление конкуренции, новые клиенты, открытый банкинг и новые технологии. 
  • Промежуточные итоги цифровизации банковского сектора от «Банки.ру»: «Процессы цифровизации отношений между банками и их клиентами позволяют первым сократить расходы и лучше понимать настроения клиентов, а вторым — получать качественные услуги не выходя из дома».

Спасибо за чтение, увидимся уже весной! Не забудьте поделиться дайджестом с друзьями и коллегами.

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01 марта 2020

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02 марта 2020

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