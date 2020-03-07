Новый банковский троян, рост рынка deep tech и тренды ИИ: финтех-дайджест

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Финтех-привет, читатель! С этим коронавирусом все с ума посходили так что дайджест сегодня получился не самым, на мой взгляд, большим. Но ничего — прорвемся!

Как превратить хипстерский продукт в круглосуточный VIP-сервис? Настя Ускова («Рокетбанк») знает ответ: «Мы все автоматизировали так, что программы летают, а не виснут».

ИИ весьма ограничен в понимании результата того или иного действия, он не понимает причинно-следственных связей и из-за этого его легко запутать, сбить с толку и т.д. И ему пока не светит стать действительно умным. Или светит?

«Райффайзенбанк» на прошлой неделе долго нагонял дыму про свой «новый продукт», даже домен под него зарегали новый, а в итоге это оказалась бесплатная дебетовка с рублевым кэшбэком в 1,5% на все (ну, почти на все). Не, ну так-то карта ничего, в принципе.

Несмотря на то что ЦБ ввел нулевую комиссию на переводы по СБП, Альфа-банкстеры все-таки будут брать 1,5% за переводы через Систему свыше 20 тысяч рублей.

С мест сообщают о новом банковском трояне для Android, который способен «обойти» двухэтапную аутентификацию Google и украсть pin и графический ключ.

Цифровые двойники, HR-трансформация, автономные вещи, ИИ в кибербезопасности и медиасфере — это все тренды искусственного интеллекта на 2020 от Redmadrobot и Redmadrobot Data Lab.

Что вам известно про deep tech? Стартапы в области deep tech опираются на передовые инженерные и научные достижения и высокотехнологичное производство. Потому технологии там уникальны, но и разработка с внедрением идут гораздо дольше. Между тем, рынок растет, а в Израиле и подавно.

Аналитики НАФИ выяснили, что мы с вами знаем про бесконтактные платежи: «Большинство россиян знают о возможности оплачивать товары и услуги путем бесконтактных платежей с помощью банковской карты (93%) или мобильного телефона (88%)». Но не все так просто…

А вот банк «Русский Стандарт» проанализировал, какие изменения претерпел привычный россиянам механизм пользования банкоматами за 2019 год. Согласно исследованию, растущая популярность переводов через Систему быстрых платежей на собственные счета в разных банках постепенно вытесняет традиционную модель работы клиентов с АТМ.

То, что в Литве для финтеха созданы максимально комфортные условия, знают, пожалуй, многие. Но насколько легко запустить в Литве финтех-стартап? Делится Максим Постников из Baltic Sandbox.

Ежегодное исследование ScrumTrek об особенностях внедрения гибких методологий управления надо? «Как и насколько успешно российские организации проводят Agile-трансформацию?» Спойлер, который вы и так знаете: самый популярный Agile-подход в России — Scrum.

Хоть немного и запоздало, но ребята из Spektr все-таки выпустили отчет о банкинге и финтехе за 2019 год. И, надо сказать, вышло очень хорошо. Вот прям очень! Что там в трендах? Суперапп, голосовые помощники и необанки. Читаем.

ИИ переходит из области научной фантастики в реальный мир, внедряясь в организации частного и государственного секторов по всему миру. Как он трансформирует отрасли и общество? Где бизнес готов к внедрению ИИ, а где — нет? Все в отчете The Economist.

Спасибо за чтение, расскажите друзьям и приходите еще. А всех читательниц дайджеста с наступающим 8 марта!