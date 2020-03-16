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Исследование мошенничества и судьба биткоина в кризис: финтех-дайджест

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Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Светлана Зыкова

Выпуск #115

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Исследование мошенничества и судьба биткоина в кризис: финтех-дайджест

Финтех-привет! 

Вся эта суета с коронавирусом и нефтью, конечно, довольно сильно отразилась на новостном фоне, но мы не сдаемся.

  • VR_Bank и Фонд «Сколково» оценили уровень цифровизации топ-50 российских банков: проанализировали потенциальное воздействие используемых финансовыми организациями инноваций на жизнь человека, развитие предпринимательской среды и отечественной банковской индустрии. Топ-3 выглядит так: «Райффайзенбанк», «Тинькофф», Сбербанк.
  • «Рокетбанк» совместно с проектом «Рокет Ворк» представили продукт для работы с самозанятыми — платформу «Рокет Ворк». Сама платформа ориентирована на бизнес и автоматизирует работу с самозанятыми. Она проверяет регистрацию физлица как самозанятого в ФНС, формирует договоры и закрывающие документы в электронном виде, позволяет в один клик производить выплаты и формировать чеки, создавать и контролировать исполнение задач, а также переводит вознаграждения за оказание услуг на карты любых банков.
  • ЦБ РФ предлагает увеличить размер переводов в СБП с 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Это, якобы, расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы. 
  • На прошлой неделе «Райффайзенбанк» представил новую дебетовую карту с 1,5% кэшбэка на все, а «Храни Деньги» уже сделали обзор продукта — и вот что из этого получилось: «Отлично подойдет для покупок в категориях, которые не прикрыты картами с более высоким кэшбэком. Также она пригодится для очень крупных покупок, так как здесь нет месячного лимита в начислении вознаграждения».
  • В Amazon решили, что Amazon Go зашли в народ хорошо и пора бы уже продавать свою технологию бескассовых магазинов. Ну, и запустили Just Walk Out, правда, это не совсем магазин Go style. 
  • Держите топчик из 10 самых «нео» необанков. В главных ролях: N26, Revolut, OakNorth Bank, Monzo, Numbrs и другие. Занятно, что 6 из 10 — выходцы из Европы.
  • Visa молодцы. Запилили сервис, позволяющий получить доступ к списку сайтов в интернете, где вы оставили данные своих карт, и возможность при необходимости их удалять.
  • «Билайн» в сотрудничестве с «Открытием» представили возможность мгновенного пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты через СБП. Вся эта «красота» доступна в их розничных магазинах. 
  • Ребята из Google выпустили платформу с открытым исходным кодом TensorFlow Quantum, она позволяет разработчикам создавать ИИ-модели для квантовых компьютеров. Можно создавать гибридные и классические модели, обучать дискриминативные и генеративные квантовые модели и поддерживать эмуляторы квантовых схем. 
  • ABBYY научили мобильное приложение банка «Точка» распознавать по фото QR-коды и разные длинные реквизиты (ОКТМО, КБК и т.д.). Это полезно для МСБ и предпринимателей, которые проводят оплату контрагентам с помощью смартфона, например.
  • Знаете, кто самый лидер в работе (и разработках) с ИИ? Microsoft!!! По крайней мере это следует из исследования китайской академии наук «2019 AI Development White Paper». Конечно, там и IBM есть, и Google с Facebook, но на первом месте MSFT.
  • Что там у биткоина? Если коротко, то все плохо. Курс за последние сутки обвалился почти на четверть и пока что обратного тренда не наблюдается.

Рисерч 

  • В «Тинькофф» провели масштабное исследование мошенничества в российской банковской сфере: самые распространенные методы хищений средств, средние суммы потерь для различных преступных сценариев, Fraud Index для разных социальных групп, а также описали типичные схемы обмана.
  • «Русский Стандарт» изучил активность своих клиентов 21–25 лет в цифровых каналах и выяснил, что самые популярные сервисы — это погашение кредита онлайн (еще бы, ведь этот банк до сих пор раздает их направо и налево), me2me-переводы и СБП.

Спасибо за чтение и приходите в следующую пятницу!

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18 марта 2020

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19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

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