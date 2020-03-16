Колонки
Исследование мошенничества и судьба биткоина в кризис: финтех-дайджест
Колонки
Светлана Зыкова
Выпуск #115
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Исследование мошенничества и судьба биткоина в кризис: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет!
Вся эта суета с коронавирусом и нефтью, конечно, довольно сильно отразилась на новостном фоне, но мы не сдаемся.
- VR_Bank и Фонд «Сколково» оценили уровень цифровизации топ-50 российских банков: проанализировали потенциальное воздействие используемых финансовыми организациями инноваций на жизнь человека, развитие предпринимательской среды и отечественной банковской индустрии. Топ-3 выглядит так: «Райффайзенбанк», «Тинькофф», Сбербанк.
- «Рокетбанк» совместно с проектом «Рокет Ворк» представили продукт для работы с самозанятыми — платформу «Рокет Ворк». Сама платформа ориентирована на бизнес и автоматизирует работу с самозанятыми. Она проверяет регистрацию физлица как самозанятого в ФНС, формирует договоры и закрывающие документы в электронном виде, позволяет в один клик производить выплаты и формировать чеки, создавать и контролировать исполнение задач, а также переводит вознаграждения за оказание услуг на карты любых банков.
- ЦБ РФ предлагает увеличить размер переводов в СБП с 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Это, якобы, расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы.
- На прошлой неделе «Райффайзенбанк» представил новую дебетовую карту с 1,5% кэшбэка на все, а «Храни Деньги» уже сделали обзор продукта — и вот что из этого получилось: «Отлично подойдет для покупок в категориях, которые не прикрыты картами с более высоким кэшбэком. Также она пригодится для очень крупных покупок, так как здесь нет месячного лимита в начислении вознаграждения».
- В Amazon решили, что Amazon Go зашли в народ хорошо и пора бы уже продавать свою технологию бескассовых магазинов. Ну, и запустили Just Walk Out, правда, это не совсем магазин Go style.
- Держите топчик из 10 самых «нео» необанков. В главных ролях: N26, Revolut, OakNorth Bank, Monzo, Numbrs и другие. Занятно, что 6 из 10 — выходцы из Европы.
- Visa молодцы. Запилили сервис, позволяющий получить доступ к списку сайтов в интернете, где вы оставили данные своих карт, и возможность при необходимости их удалять.
- «Билайн» в сотрудничестве с «Открытием» представили возможность мгновенного пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты через СБП. Вся эта «красота» доступна в их розничных магазинах.
- Ребята из Google выпустили
платформу с открытым исходным кодом TensorFlow Quantum, она позволяет разработчикам создавать ИИ-модели для квантовых компьютеров. Можно создавать гибридные и классические модели, обучать дискриминативные и генеративные квантовые модели и поддерживать эмуляторы квантовых схем.
- ABBYY научили мобильное приложение банка «Точка» распознавать по фото QR-коды и разные длинные реквизиты (ОКТМО, КБК и т.д.). Это полезно для МСБ и предпринимателей, которые проводят оплату контрагентам с помощью смартфона, например.
- Знаете, кто самый лидер в работе (и разработках) с ИИ? Microsoft!!! По крайней мере это следует из исследования китайской академии наук «2019 AI Development White Paper». Конечно, там и IBM есть, и Google с Facebook, но на первом месте MSFT.
- Что там у биткоина? Если коротко, то все плохо. Курс за последние сутки обвалился почти на четверть и пока что обратного тренда не наблюдается.
Рисерч
- В «Тинькофф» провели масштабное исследование мошенничества в российской банковской сфере: самые распространенные методы хищений средств, средние суммы потерь для различных преступных сценариев, Fraud Index для разных социальных групп, а также описали типичные схемы обмана.
- «Русский Стандарт» изучил
активность своих клиентов 21–25 лет в цифровых каналах и выяснил, что самые популярные сервисы — это погашение кредита онлайн (еще бы, ведь этот банк до сих пор раздает их направо и налево), me2me-переводы и СБП.
Спасибо за чтение и приходите в следующую пятницу!
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