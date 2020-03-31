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Суперапп от «Яндекса», будущее Gram и дезинфекция наличных в банкоматах: финтех-дайджест

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Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #117 

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Суперапп от «Яндекса», будущее Gram и дезинфекция наличных в банкоматах: финтех-дайджест

Финтех-привет всем, кто нас читает. 

  • С 1 мая Банк России устанавливает «предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами» при переводах через СБП: переводы до 100 тысяч рублей в месяц «должны осуществляться банками без взимания платы».
  • В Минэкономразвития подготовили законопроект о создании «регуляторных песочниц», где смогут работать стартапы и инновационные фирмы, в том числе в сфере блокчейна, беспилотного транспорта и криптовалют. Стали бы участвовать?
  • Администрация президента назвала россиян, которых можно поставить в один ряд с тобой, Илон! Там есть Дуров, Волож, Бакальчук и другие. 
  • В «Яндексе» начали тестирование новой версии приложения, которое объединит заказы автомобилей, еды и продуктов из супермаркетов. Все на базе «Яндекс.Такси». Тут невозможно не вспомнить старый мем про таксиста.
  • Группа Qiwi решила свернуть деятельность «Рокетбанка» в сегменте B2C из-за того, что не смогла найти на него покупателя. Банк не закрывается, но работать будет иначе: поменяются тарифы. Почитайте у ребят на сайте ответы на вопросы. А потом еще и интервью Насти Усковой.
  • Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться не лучшим образом. Многие государства сообщили о послаблении налоговых обязательств для бизнеса, в том числе и РФ, но не для всех. Как финтех-компании могут уже сейчас законно отказаться от обязательных выплат в пользу государства? Читайте тут.
  • Суд в Нью-Йорке признал криптовалюту Gram ценной бумагой. Павел Дуров еще может обжаловать это решение, но шансов на успех мало. Что на это все скажут инвесторы и чего ждать в дальнейшем?
  • Ребята из Heads and Hands решили развеять 10 популярных мифов об экосистемах. И у них это неплохо получилось: «Экосистема нужна всем? Нет!».
  • Кто из участников финтех-рынка станет новым PayPal? Будет ли успешной эта новая волна финтех-компаний? Тем более, что бороться есть за что — мировой финтех-рынок к 2022 году оценивается в 300 миллиардов долларов!
  • Управляющий директор по работе с персоналом «Райффайзенбанка» Владимир Химаныч поделился с общественностью пятью правилами удаленной работы сотрудников банка. Не то чтобы там были какие-то откровения, но может пригодиться!
  • WebMoney, QIWI, PayPal, «Яндекс.Деньги» и другие члены Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов предложили ввести идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи. Все ради минимизации распространения коронавирусной инфекции. 
  • С мест сообщают, что в Турции разработали модуль для дезинфекции бумажных денег в банкоматах. Пишут, что «предотвращает заражение людей всеми бактериями и вирусами, включая коронавирус». Хорошая попытка, наличка, но — нет. Кстати, вот, почитайте как «Секрет Фирмы» разбирается, опасно ли пользоваться наличными во время пандемии коронавируса? Тем более, что даже регулятор предложил временно ограничить выдачу банками налички.

Рисерч 

  • BDCenter Digital провели, с их слов, самый большой открытый маркетинговый анализ необанков: 14 банков, 32 графика и много-много полезных инсайтов. Осторожно, сайт тяжелый, но инфа очень «вкусная».
  • CardsMobile («Кошелек») изучил программы лояльности банков в России и в мире: «какие вознаграждения ждут клиенты и как работают с лояльностью лидеры рынка».
  • Большинство потребителей в России считают, что идентификация при помощи биометрии обеспечивает более высокий уровень защиты их личных данных по сравнению с традиционными методами. И теперь вы это знаете, благодаря исследованию Visa «Будущее биометрии в России».
  • Знаете, какая страна лидирует по числу финансистов, использующих digital-навыки в своей работе? Россия! Это по данным опроса АССА, если что. Но гораздо интереснее вот это: «Наиболее распространенные и комфортные при использовании специалистами такие «традиционные» технологии, как ERP-приложения и электронные таблицы, а меньше всего финансистов используют такие инновации, как искусственный интеллект и машинное обучение».

Спасибо за уделенное время, не забудьте поделиться дайджестом с друзьями и коллегами и… оставайтесь дома!

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