Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест

Финтех-привет всем! Как переживаете самоизоляцию?

Пять вещей, которые должен уметь современный «банк в мобилке», от основателя ANGRY. Спойлер: all-in-one, паттерны соцсетей, нативность, чат-боты и невидимость/прозрачность.

Владимир Ли, CPO Sever.AI IT-холдинга TalentTech, рассказывает о том, чего нам (человекам) ждать в обозримом будущем, когда ИИ все-таки сможет в равной степени заменять людей на их рабочих местах? Как людям соперничать с искусственным интеллектом и нужно ли это делать?

Robokassa рассказала о самых популярных способах оплаты, типах банковских карт, банках-эмитентах, а также о портрете покупателей. Спойлер: в топе банковские карты VISA, выпущенные в Сбербанке.

Как менялось использование блокчейна в России за последние годы, какие бизнес-модели наиболее распространены и чего ждать от этой технологии? Читайте тут.

Разбираемся, что такое супераппы и кто создает их в России. Материал хорош, жаль только, что у нас пока маловато действительно хороших примеров. Да и игроков на этом поле тоже не так уж и много.

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина — до 1 мая. А еще банк временно откажется от списания бонусов программы лояльности клиентов «Спасибо».

МТС планирует запустить собственную систему денежных переводов. Даже вон Кирилла Пальчуна из «Юнистрим» под это дело на работу взяли. Ждем МТС Pay?

Ребята из Abanking запустили сервис онлайн-регистрации бизнеса. Говорят, что он поможет банкам увеличивать базу корпоративных клиентов и при этом повышать конверсию в открытие расчетных счетов. Дело!

Mastercard и «Яндекс» запускают технологию токенизации платежей MDES for Merchants. Благодаря Mastercard Digital Enablement Service у пользователей нет необходимости после перевыпуска карты вводить ее новые реквизиты — все будет храниться в токенах, а доступ к ним будет только у магазинов-партнеров.

Николай Петелин из банка «Восточный» рассказывает о финтех-проектах «с человеческим лицом» и о том, кто сможет совершить прорыв в банкинге: «Мир уже никогда не будет прежним — изменения происходят с сумасшедшей скоростью, но очевидно, что многие за ними успевают».

Возможно, кому-то из читателей будет полезна информация о программах помощи европейскому бизнесу, пострадавшему от коронавируса. Что пытаются решить: нехватка наличных средств, неспособность погасить долги и вынужденное бездействие персонала.

История Максима Чернущенко (Cashwagon), который, по воле случая, стал из физика банкиром и открыл один из популярных финтех-стартапов в Юго-Восточной Азии.

Поговорим про SIM-swapping? Bitnovosti рассказывают про не новую схему мошенничества на примере криптовалют, но тоже самое можно легко применить и к банковским счетам, приложениям и картам. Будьте бдительны!

Рисерч

Z/Yen Group и China Development Institute опубликовали 27-й рейтинг Global Financial Centers Index, где названы крупнейшие финансовые центры мира. На этот раз топовая пятерочка такая: Нью-Йорк, Лондон, Токио, Шанхай, Сингапур.

Revolut выпустили свой мартовский vision, где рассказали, как компании малого и среднего бизнеса выбирают банки для обслуживания и какие услуги востребованы у предпринимателей. Из топиков: непрозрачность комиссий, неудобные интерфейсы, развитие удаленного банкинга и т.д.

На этом все. Спасибо и приходите в следующую пятницу.