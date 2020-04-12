Колонки
Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #118Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет всем! Как переживаете самоизоляцию?
- Пять вещей, которые должен уметь современный «банк в мобилке», от основателя ANGRY. Спойлер: all-in-one, паттерны соцсетей, нативность, чат-боты и невидимость/прозрачность.
- Владимир Ли, CPO Sever.AI IT-холдинга TalentTech, рассказывает о том, чего нам (человекам) ждать в обозримом будущем, когда ИИ все-таки сможет в равной степени заменять людей на их рабочих местах? Как людям соперничать с искусственным интеллектом и нужно ли это делать?
- Robokassa рассказала о самых популярных способах оплаты, типах банковских карт, банках-эмитентах, а также о портрете покупателей. Спойлер: в топе банковские карты VISA, выпущенные в Сбербанке.
- Как менялось использование блокчейна в России за последние годы, какие бизнес-модели наиболее распространены и чего ждать от этой технологии? Читайте тут.
- Разбираемся, что такое супераппы и кто создает их в России. Материал хорош, жаль только, что у нас пока маловато действительно хороших примеров. Да и игроков на этом поле тоже не так уж и много.
- Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина — до 1 мая. А еще банк временно откажется от списания бонусов программы лояльности клиентов «Спасибо».
- МТС планирует запустить собственную систему денежных переводов. Даже вон Кирилла Пальчуна из «Юнистрим» под это дело на работу взяли. Ждем МТС Pay?
- Ребята из Abanking запустили сервис онлайн-регистрации бизнеса. Говорят, что он поможет банкам увеличивать базу корпоративных клиентов и при этом повышать конверсию в открытие расчетных счетов. Дело!
- Mastercard и «Яндекс» запускают технологию токенизации платежей MDES for Merchants. Благодаря Mastercard Digital Enablement Service у пользователей нет необходимости после перевыпуска карты вводить ее новые реквизиты — все будет храниться в токенах, а доступ к ним будет только у магазинов-партнеров.
- Николай Петелин из банка «Восточный» рассказывает о финтех-проектах «с человеческим лицом» и о том, кто сможет совершить прорыв в банкинге: «Мир уже никогда не будет прежним — изменения происходят с сумасшедшей скоростью, но очевидно, что многие за ними успевают».
- Возможно, кому-то из читателей будет полезна информация о программах помощи европейскому бизнесу, пострадавшему от коронавируса. Что пытаются решить: нехватка наличных средств, неспособность погасить долги и вынужденное бездействие персонала.
- История Максима Чернущенко (Cashwagon), который, по воле случая, стал из физика банкиром и открыл один из популярных финтех-стартапов в Юго-Восточной Азии.
- Поговорим про SIM-swapping? Bitnovosti рассказывают про не новую схему мошенничества на примере криптовалют, но тоже самое можно легко применить и к банковским счетам, приложениям и картам. Будьте бдительны!
Рисерч
- Z/Yen Group и China Development Institute опубликовали 27-й рейтинг Global Financial Centers Index, где названы крупнейшие финансовые центры мира. На этот раз топовая пятерочка такая: Нью-Йорк, Лондон, Токио, Шанхай, Сингапур.
- Revolut выпустили свой мартовский vision, где рассказали, как компании малого и среднего бизнеса выбирают банки для обслуживания и какие услуги востребованы у предпринимателей. Из топиков: непрозрачность комиссий, неудобные интерфейсы, развитие удаленного банкинга и т.д.
На этом все. Спасибо и приходите в следующую пятницу.
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