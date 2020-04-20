Колонки
Внедрение ИИ в Москве и кошелек для криптоюаня: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #119
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Внедрение ИИ в Москве и кошелек для криптоюаня: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, самоизолированные!
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении специального правового регулирования в Москве (с 1 июля 2020) для «создания условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта».
- 10 миллионов пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн» вздохнули с облегчением: банк все-таки обновил ее дизайн, не прошло и семи лет! Чего там нового? Меню быстрого доступа, поиск по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей, каталог с продуктами банка и персональные предложения.
- Очень большой и обстоятельный материал о WeChat — том самом китайском мессенджере, который уже и не мессенджер вовсе, а целая экосистема, включая банк. На заметку нашим любителям попоказывать презентации и порассуждать за lifestyle banking.
- Благодаря новому сервису Talkbank курьеры смогут не только отказаться от приема наличных, но и перестать использовать терминалы. Деньги будут перечисляться на счет продавца автоматически. Оплатить доставку тоже можно будет дистанционно.
- В условиях пандемии коронавируса объемы вложений в финтех-стартапы, а также количество сделок с ними падают по всему миру не первый месяц. В CB Insights вообще считают, что в ближайшей перспективе рынок ждут еще более трудные времена и, как минимум, критическая неопределенность.
- Алексей Петров из APIBank, пожалуй, один из немногих, кто действительно понимает open banking и драйвит его в нужном направлении: «Банкам проще будет взаимодействовать с одной-двумя платформами, чем со множеством партнеров-финтехов».
- Группа экономистов (в основном из ВШЭ) опубликовала программный доклад с антикризисными предложениями, которые могли бы помочь российским властям справиться с последствиями пандемии коронавируса: в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики и начать раздачу денег людям.
- Пока одни ломают копья, борются с COVID, роняют нефтяной рынок, лежат на диване и самоизолируются, Китай запускает криптоюань. И даже уже мобильный кошелек тестирует.
- Отличный пример сервиса для людей, особенно в условиях карантина: сервис «Когда еда» позволяет сравнивать условия доставки в разных продуктовых магазинах и агрегаторах и находить свободные слоты.
- Обзор актуальных подходов к обеспечению функциональной совместимости различных блокчейн-сетей подвезли — «Исследование протоколов взаимодействия распределенных реестров». Эксперты из АФТ, опрошенные в ходе подготовки исследования, «прогнозируют увеличение спроса на интероперабельность и растущую потребность в стандартизации подходов к ее обеспечению».
На этом все. Спасибо, что прочли. Берегите себя и близких и приходите в следующую пятницу.
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