Ребрендинг «Яндекс.Денег» и бесконтактные покупки в «Перекрестке»: финтех-дайджест



Всем финтех-привет!

Как утечка персональных данных из маркетплейса Joom помогла ЦБ выявить новую схему мошенничества с использованием голосового меню в банках: она позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах и далее уже совершать звонки жертвам.

Буду краток: «Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa». Пропал дом?

Все бросились развивать супераппы. Вот и «Магнит» собирается создать мобильную платформу с разными сервисами внутри: от онлайн-магазинов до заказа еды и такси. Да еще и свой пэй-сервис MPay к ней прикрутить грозится. Что происходит?

«Райффайзенбанк» разработал собственную бренд-систему. Это ресурс, где представлена вся информация о философии компании, собраны гайды, шаблоны и другие материалы, помогающие лучше понять бренд и его коммуникационные принципы работы. Получилось очень даже неплохо!

В Х5 Retail Group запустили систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств: «Для совершения покупки достаточно отсканировать и оплатить товар с помощью мобильного телефона на выходе, минуя кассу». Работает в «Пятерочках» и «Перекрестках».

Обзор концепции развития искусственного интеллекта в России от FrankRG: «Однозначного ответа, зачем в нынешних условиях нужно регулирование ИИ в банках и нужно ли оно вообще, пока нет даже у авторов концепции».

Говорят, Сбербанк 24 сентября на конференции покажет умную телеприставку от «СберДевайсов». Всё по фэншую: голосовой помощник, управление финансами, шопинг с ИИ, жесты и т.д. Посмотрим-посмотрим... Интересно, а помощника как звать будут? Герман? Оскар? UPD: Афина и Джой!

Памятуя о недавних единорогах из Европы, которые внезапно превратились в осликов (Wirecard, например), хочется верить, что шведскую Klarna не постигнет похожая участь и новость об увеличении ее капитализации — не способ раздуть пузырь.

«Храни Деньги!» обновили свой недавний материал о популярных банковских уловках и ловушках. Почитайте, кому-то точно будет полезно.



У микрофона

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