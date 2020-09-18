Колонки
Ребрендинг «Яндекс.Денег» и бесконтактные покупки в «Перекрестке»: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #133Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Ребрендинг «Яндекс.Денег» и бесконтактные покупки в «Перекрестке»: финтех-дайджестАлександр Попов
Всем финтех-привет!
- Как утечка персональных данных из маркетплейса Joom помогла ЦБ выявить новую схему мошенничества с использованием голосового меню в банках: она позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах и далее уже совершать звонки жертвам.
- Буду краток: «Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa». Пропал дом?
- Все бросились развивать супераппы. Вот и «Магнит» собирается создать мобильную платформу с разными сервисами внутри: от онлайн-магазинов до заказа еды и такси. Да еще и свой пэй-сервис MPay к ней прикрутить грозится. Что происходит?
- «Райффайзенбанк» разработал собственную бренд-систему. Это ресурс, где представлена вся информация о философии компании, собраны гайды, шаблоны и другие материалы, помогающие лучше понять бренд и его коммуникационные принципы работы. Получилось очень даже неплохо!
- В Х5 Retail Group запустили систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств: «Для совершения покупки достаточно отсканировать и оплатить товар с помощью мобильного телефона на выходе, минуя кассу». Работает в «Пятерочках» и «Перекрестках».
- Обзор концепции развития искусственного интеллекта в России от FrankRG: «Однозначного ответа, зачем в нынешних условиях нужно регулирование ИИ в банках и нужно ли оно вообще, пока нет даже у авторов концепции».
- Говорят, Сбербанк 24 сентября на конференции покажет умную телеприставку от «СберДевайсов». Всё по фэншую: голосовой помощник, управление финансами, шопинг с ИИ, жесты и т.д. Посмотрим-посмотрим... Интересно, а помощника как звать будут? Герман? Оскар? UPD: Афина и Джой!
- Памятуя о недавних единорогах из Европы, которые внезапно превратились в осликов (Wirecard, например), хочется верить, что шведскую Klarna не постигнет похожая участь и новость об увеличении ее капитализации — не способ раздуть пузырь.
- «Храни Деньги!» обновили свой недавний материал о популярных банковских уловках и ловушках. Почитайте, кому-то точно будет полезно.
У микрофона
- По прогнозам Gartner, к 2024 году больше 50% рекламы в сети будет строиться на основе распознавания эмоций. Игорь Калинин (Twin) рассказывает, какие эмоции уже можно распознать с высокой точностью и как бизнесу извлечь максимум из технологии голосовых ботов.
- Арсений Даббах (RB Partners, Dsight): как будет развиваться российский венчурный рынок, где наиболее успешны отечественные стартапы и как подготовиться ко второй волне коронавируса?
- Финтех-компании ненадежны, а их аудитория — исключительно миллениалы? А вот и нет! Управляющий партнер UFG Wealth Management Оксана Кучура развенчивает мифы.
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