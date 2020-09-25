Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #134

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджест

Финтех-привет, друзья!


Первые две новости коротко

  • «Сбер» провел масштабную конференцию, на которой представил новую айдентику, банкоматы, услуги, гаджеты и даже экосистему.
  • «Яндекс» договорился о приобретении TCS Group за $5,5 млрд. Что об этом думают финансисты?


И к другим новостям

  • Может ли российская СБП снизить зависимость российской платежной системы от западных технологий и алгоритмов шифрования? Говорят, что может!
  • Министерство финансов составило очередной пакет проектов по регулированию криптовалюты в России: «Граждане России, которые за календарный год получили цифровой валюты или цифровых прав более чем на 100 тыс. руб., обязаны сообщать об этом налоговикам и каждый год подавать отчет об операциях с криптовалютами и их остатках».
  • «Альфа-Банк» запустил сервис, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно. Стоит 150 рублей в месяц для получателя. Для организации — бесплатно.
  • Visa сертифицировала в РФ решение для приема бесконтактных платежей с помощью смартфонов Visa Tap to Phone — все работает без дополнительного оборудования.
  • В октябре открываются «Финуслуги» — финансовый супермаркет, созданный Московской биржей. Первыми продуктами будут вклады, собственно. Но не все так гладко, как хотелось бы…
  • С мест сообщают, что к 2024 году Евросоюз намерен полноценно использовать все возможности криптовалют и блокчейна, а значит и правовую основу разработают к этому времени.
  • История криптоинициатив крупных банков и финтех-компаний за 2020 год. Карта стратегических изменений, инициированных известными американскими банками и финтех-компаниями за текущий год.
  • Ранние питчи компаний, которые впоследствии стали «единорогами». Включая LinkedIn и Airbnb. Весьма полезное чтиво. 


У микрофона

  • Алексей Федоров, Avast, рассказывает о киберпреступности и методах работы мошенников: «Есть разные способы мошенничества, но тенденция одна — преступники очень активно осваивают цифровую сферу».
  • Директор по маркетингу «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») Роман Степанов рассказал, откуда взялась идея нового логотипа, что он означает и какое у него будущее: «Мы во многом уникальны в финтех-индустрии именно благодаря своему набору продуктов».
  • Анатолий Попов из «Сбера» — о востребованных технологиях среди корпоративных клиентов, поддержке предпринимателей в пандемию и ребрендинге банка: «Любой бизнес-процесс становится более эффективным, если использовать решения на базе big data».  


Спасибо за то, что прочли. Не болейте и приходите через недельку!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
  2. 2 «Это фантастический успех Воложа»: инвесторы и предприниматели о сделке «Яндекса» и «Тинькофф»
  3. 3 Ребрендинг «Яндекс.Денег» и бесконтактные покупки в «Перекрестке»: финтех-дайджест

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 сентября 2020

Survival Tech

25 сентября 2020

Sport Tech

28 сентября 2020

GenerationS ищет инновационные решения в области минеральных удобрений

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма