Колонки
Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #134
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, друзья!
Первые две новости коротко
- «Сбер» провел масштабную конференцию, на которой представил новую айдентику, банкоматы, услуги, гаджеты и даже экосистему.
- «Яндекс» договорился о приобретении TCS Group за $5,5 млрд. Что об этом думают финансисты?
И к другим новостям
- Может ли российская СБП снизить зависимость российской платежной системы от западных технологий и алгоритмов шифрования? Говорят, что может!
- Министерство финансов составило очередной пакет проектов по регулированию криптовалюты в России: «Граждане России, которые за календарный год получили цифровой валюты или цифровых прав более чем на 100 тыс. руб., обязаны сообщать об этом налоговикам и каждый год подавать отчет об операциях с криптовалютами и их остатках».
- «Альфа-Банк» запустил сервис, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно. Стоит 150 рублей в месяц для получателя. Для организации — бесплатно.
- Visa сертифицировала в РФ решение для приема бесконтактных платежей с помощью смартфонов Visa Tap to Phone — все работает без дополнительного оборудования.
- В октябре открываются «Финуслуги» — финансовый супермаркет, созданный Московской биржей. Первыми продуктами будут вклады, собственно. Но не все так гладко, как хотелось бы…
- С мест сообщают, что к 2024 году Евросоюз намерен полноценно использовать все возможности криптовалют и блокчейна, а значит и правовую основу разработают к этому времени.
- История криптоинициатив крупных банков и финтех-компаний за 2020 год. Карта стратегических изменений, инициированных известными американскими банками и финтех-компаниями за текущий год.
- Ранние питчи компаний, которые впоследствии стали «единорогами». Включая LinkedIn и Airbnb. Весьма полезное чтиво.
У микрофона
- Алексей Федоров, Avast, рассказывает о киберпреступности и методах работы мошенников: «Есть разные способы мошенничества, но тенденция одна — преступники очень активно осваивают цифровую сферу».
- Директор по маркетингу «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») Роман Степанов рассказал, откуда взялась идея нового логотипа, что он означает и какое у него будущее: «Мы во многом уникальны в финтех-индустрии именно благодаря своему набору продуктов».
- Анатолий Попов из «Сбера» — о востребованных технологиях среди корпоративных клиентов, поддержке предпринимателей в пандемию и ребрендинге банка: «Любой бизнес-процесс становится более эффективным, если использовать решения на базе big data».
Спасибо за то, что прочли. Не болейте и приходите через недельку!
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