Колонки
Сбербанк без касс и цифровой профиль гражданина: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #135
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Сбербанк без касс и цифровой профиль гражданина: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет всей честной компании!
- Кто из российских банков лидирует по уровню цифровизации? Знают в «Сколково»! Ребята вместе с VR_Bank составили рейтинг, в который вошли: «Тинькофф», ВТБ, «Райффайзен», «Сбер», «Альфа-Банк» и другие.
- «Сбер» открыл первый офис нового формата в Москве на Цветном бульваре, 2 — нет привычных бронестекол и касс, а все вопросы можно решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе. «Пространство, в котором посетители получают уникальный пользовательский опыт, объединяющий лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом».
- В «Тинькофф» запустили технологию алгоритмического кешбэка RECO: она будет формировать индивидуальные предложения по кешбэку. Говорят, алгоритм в течение двух лет обучался на покупках клиентов банка в различных категориях.
- Несмотря на то что про СПБ трубят и пишут чуть ли не из каждого утюга, число россиян, полностью осведомленных о Системе, равно всего лишь 18%.
- Согласно исследованию «Делойт», «Сбер», ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-Банк» и «Почта банк» являются лидерами по частоте использования услуг розничными клиентами. Что брали в расчет? Условия, надежность, удобство, обслуживание и т.д.
- И все-таки! Кто победит в битве людей и роботов? Цифровизация или эмоциональный, человеческий интеллект? Ведь «качество работы банка определяется не наличием проблем, а умением сотрудников их решать».
- Андрей Сабанский из Chatbots.Studio рассказывает о том, как работает Apple Business Chat, какие функции банк может перенести в iMessage и приводит кейсы крупных банков России, Украины, Белоруссии.
- Чего там происходит с освоением технологии блокчейн и криптовалют у таких платежных гигантов, как Visa, скажем, или MasterCard? Если коротко: им понадобится какое-то время, чтобы в полной мере ощутить всю мощь технологии, но очевидно, что это время уже близко.
- Бюджет «Цифровой экономики» снова урежут. Теперь на 117 млрд рублей, или на 17,5% по сравнению с утвержденными ранее объемами финансирования. Примечательно, что бюджет на ИИ не порезали, зато откусили у других, хоть и не всех.
- Брайан Гамильтон (Capital One) и Билл Харрис (PayPal) запустили свой новый проект — приложение One Banking. Сервис рассчитан на американцев среднего класса и призван «помочь пользователям в формировании здоровых финансовых привычек и денежных сбережений на случай экстренных ситуаций, получении реальных процентов на эти сбережения и получении кредитов с учетом дохода, а не только кредитного рейтинга».
- Deutsche Bank: «Выпуск CBDC странами может разрушить монополию американской валюты на финансовом рынке. Они изменят привычный уклад жизни людей, а потенциальные пользователи нового инструмента и финансовые организации должны подготовиться к переменам».
- Что вам известно про «цифровой профиль гражданина»? РГ немножко погружает в предмет. Самую малость — объясняют на пальцах, как это все работает. Лично у меня много вопросов по безопасности всего этого…
- «Во что вложить 300 000 рублей: 4 лучших варианта с криптовалютой», — звучит как пирамида, честно говоря, но пусть вас это не пугает. Дельные советы в статье имеются. Но не забывайте о рисках!
Спасибо за чтение. Не болейте и приходите через неделю!
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