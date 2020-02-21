Колонки
Проведение платежей по походке и выращивание «единорогов» в РФ: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #112
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Проведение платежей по походке и выращивание «единорогов» в РФ: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатель!
- В Forbes назвали 20 самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году. Топ-5 такой: «Яндекс», Mail.ru Group, «Авито», Qiwi и HeadHunter.
- Теперь к сервису мгновенных платежей Сбербанка и «Яндекс.Кассы», который был доступен только клиентам Сбербанка, смогут подключаться магазины со счетами в других банках.
- Основатель венчурного фонда RTP Global, первый зам главного редактора Forbes и Анатолий Чубайс в Сколково пообщались на тему инвестиций и технологических прорывов, а также обсудили варианты и возможности выращивания «единорогов» в РФ. Спойлер: все сложно.
- Вроде и не 1 апреля, а такие новости: Mastercard хочет создать новую систему платежей на основе биометрических данных — походки! Хотя, конечно, не походкой единой — там еще сердцебиение и сосуды.
- С мест сообщают, что скоро можно будет снимать наличные не только в магазинах (при покупке), но и в кафе, ресторанах, отелях, аптеках и на заправках.
- Очнулся уснувший проект ВТБ и «Яндекса» — «Яндекс.Инвестиции». Не знаю пока, остался ли в нем ВТБ, но «Яндекс» остался точно, даже товарный знак решил зарегистрировать.
- Вот это новость! Национальный расчетный депозитарий вместе с Amazon, Google и Facebook попал в рейтинг американского Forbes, где представлено 50 компаний, которые активно используют блокчейн.
- В Positive Technologies провели тестовые атаки на российские банки. И знаете что? Хакерам требуется от двух до пяти дней, чтобы проникнуть во внутреннюю сеть банка, а веб-приложения банков вообще имеют высокую уязвимость.
- ФСБ и Центробанк РФ намерены запретить использование криптовалют в России в качестве средства для совершения платежей. А обменивать крипту на фиат можно будет только при помощи специальных операторов. Такие дела!
- «Яндекс» теперь дает свою колонку с Алисой на двухнедельный тест-драйв. Получить можно на стендах «Яндекса» в торговых центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Маловато городов, конечно. Ждем расширения списка, а так — начинание хорошее.
- В Сбербанке планируют заработать на технологиях искусственного интеллекта ни много ни мало 450 млрд рублей. В смысле, с помощью ИИ, если вы не сразу поняли.
- CB Insights: общий объем мировых инвестиций в финтех-стартапы в 2019 году составил $34,5 млрд, всего за год было заключено 1913 сделок. Почитайте!
- К концу 2020 года доход рынка мобильных приложений составит 581,9 млрд $. Что нужно, чтобы улучшить свои приложения и, тем самым, развить бизнес? В Google собрали последние мобильные тренды и интересные кейсы с использованием новых технологий.
- Что в BCG думают про эффективное использование big data в повседневной жизни бизнеса? Как управлять большими данными и какие при этом использовать принципы?
- Если вы планируете в этом году подаваться в Y Combinator, то прочитайте этот материал — лишним не будет точно. Там приведен обновленный запрос на стартапы (RFS), в котором излагаются некоторые идеи, которые интересны акселератору.
- Вы же видели уже новый отчет Gartner — Magic Quadrant? К 2022 году технология расширенной аналитики станет повсеместной, к 2023 — 90% из 500 крупнейших компаний мира объединят управление аналитикой в более широкие инициативы по управлению данными. К 2025 году 80% потребительских или промышленных товаров, содержащих электронику, будут включать аналитику, работающую прямо на устройстве.
На этом все. До следующей пятницы! Спасибо за чтение.
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