Выпуск #112

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Проведение платежей по походке и выращивание «единорогов» в РФ: финтех-дайджест