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Проведение платежей по походке и выращивание «единорогов» в РФ: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #112

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Проведение платежей по походке и выращивание «единорогов» в РФ: финтех-дайджест

Финтех-привет, читатель!

  • В Forbes назвали 20 самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году. Топ-5 такой: «Яндекс», Mail.ru Group, «Авито», Qiwi и HeadHunter. 
  • Теперь к сервису мгновенных платежей Сбербанка и «Яндекс.Кассы», который был доступен только клиентам Сбербанка, смогут подключаться магазины со счетами в других банках.
  • Основатель венчурного фонда RTP Global, первый зам главного редактора Forbes и Анатолий Чубайс в Сколково пообщались на тему инвестиций и технологических прорывов, а также обсудили варианты и возможности выращивания «единорогов» в РФ. Спойлер: все сложно. 
  • Вроде и не 1 апреля, а такие новости: Mastercard хочет создать новую систему платежей на основе биометрических данных — походки! Хотя, конечно, не походкой единой — там еще сердцебиение и сосуды.
  • С мест сообщают, что скоро можно будет снимать наличные не только в магазинах (при покупке), но и в кафе, ресторанах, отелях, аптеках и на заправках.
  • Очнулся уснувший проект ВТБ и «Яндекса» — «Яндекс.Инвестиции». Не знаю пока, остался ли в нем ВТБ, но «Яндекс» остался точно, даже товарный знак решил зарегистрировать
  • Вот это новость! Национальный расчетный депозитарий вместе с Amazon, Google и Facebook попал в рейтинг американского Forbes, где представлено 50 компаний, которые активно используют блокчейн.
  • В Positive Technologies провели тестовые атаки на российские банки. И знаете что? Хакерам требуется от двух до пяти дней, чтобы проникнуть во внутреннюю сеть банка, а веб-приложения банков вообще имеют  высокую уязвимость.
  • ФСБ и Центробанк РФ намерены запретить использование криптовалют в России в качестве средства для совершения платежей. А обменивать крипту на фиат можно будет только при помощи специальных операторов. Такие дела!
  • «Яндекс» теперь дает свою колонку с Алисой на двухнедельный тест-драйв. Получить можно на стендах «Яндекса» в торговых центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Маловато городов, конечно. Ждем расширения списка, а так — начинание хорошее.
  • В Сбербанке планируют заработать на технологиях искусственного интеллекта ни много ни мало 450 млрд рублей. В смысле, с помощью ИИ, если вы не сразу поняли. 
  • CB Insights: общий объем мировых инвестиций в финтех-стартапы в 2019 году составил $34,5 млрд, всего за год было заключено 1913 сделок. Почитайте
  • К концу 2020 года доход рынка мобильных приложений составит 581,9 млрд $. Что нужно, чтобы улучшить свои приложения и, тем самым, развить бизнес? В Google собрали последние мобильные тренды и интересные кейсы с использованием новых технологий.
  • Что в BCG думают про эффективное использование big data в повседневной жизни бизнеса? Как управлять большими данными и какие при этом использовать принципы? 
  • Если вы планируете в этом году подаваться в Y Combinator, то прочитайте этот материал — лишним не будет точно. Там приведен обновленный запрос на стартапы (RFS), в котором излагаются некоторые идеи, которые интересны акселератору.
  • Вы же видели уже новый отчет Gartner — Magic Quadrant? К 2022 году технология расширенной аналитики станет повсеместной, к 2023 — 90% из 500 крупнейших компаний мира объединят управление аналитикой в более широкие инициативы по управлению данными. К 2025 году 80% потребительских или промышленных товаров, содержащих электронику, будут включать аналитику, работающую прямо на устройстве. 

На этом все. До следующей пятницы! Спасибо за чтение.

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ВОЗМОЖНОСТИ

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

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