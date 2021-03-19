Для чего бесполезен биткоин и вознаграждение за информацию о мошенниках: финтех-дайджест

Алина Алещенко
Выпуск #151
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. В ней вы найдете публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за минувшую неделю.
Для чего бесполезен биткоин и вознаграждение за информацию о мошенниках: финтех-дайджестАлина Алещенко
Всем привет!
- Компания Apple таки согласилась предустанавливать российский софт на свои смартфоны с 1 апреля. Хотя, слово «предустанавливать», скорее всего, тут не совсем к месту. Думаю, что после активации эти программы будут просто подкачиваться с сети.
- Яндекс решил не мудрствовать и просту покупает банк, а точнее – лицензию. В виде носителя лицензии выступает московский банк Акрополь, который входит в топ 500 банков РФ по активам. Собственно, команду вырастят внутри, судя по всему.
- Хороший вопрос: сможет ли Сбер стать русским Amazon? «Метания Сбербанка в поиске партнеров, чтобы стать номером один на рынке электронной коммерции, привели пока лишь к исчезновению слова «банк» из его названия».
- Большой материал про NFT и Rarible – маркетплейс NFT-активов. Просто оставлю цитату из комментов: «Раньше ты мог купить оригинал Ван Гога и повесить в спальне, чтобы показывать только тем, кто пришел к тебе в гости, какой ты клевый. Сейчас в гости сложно, поэтому ты покупаешь криптопанка за лям и показываешь всем онлайн, какой ты особенный».
- Сказ Форбс о том, как два брата-вундеркинда из семьи Коллисон создали в Кремниевой долине частную компанию, которая стоит дороже, чем SpaceX. Речь, конечно же, о Stripe.
- Финтех это же не только про банкинг или кредиты какие-нибудь. Это в первую очередь про пользу для пользователей. К сожалению, не все об этом думают и помнят. Вот хорошие примеры приложений, которые, возможно, известны не так, как Робингуд или PayPal, но от этого их ценность ничуть не меньше.
- Bank of America в докладе Bitcoin’s dirty little secrets: «Биткоин бесполезен как средство сбережения или платежный инструмент, а единственная причина его хранить — надежда на дальнейший рост курса».
- Почему не состоялась сделка между Сбером и Ozon? Слово из 8 букв, первая «Ж», последняя «Ь».
- С мест сообщают, что «Альфа-банк» готов начать выплачивать денежное вознаграждение (1 млн рублей) за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический колл-центр или поймать работающих там преступников.
У микрофона
- Как ВТБ удалось во время пандемии сократить time-to-market новых продуктов и сервисов и при чем здесь 35000 удаленных рабочих мест? Рассказывает Вадим Кулик, Зампред правления ВТБ.
- И сразу второе интервью. На этот раз Райффайзенбанк и их руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Роман Зильбер. О вкладах, роботах и будущем банков.
Спасибо за чтение и приходите через недельку!
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