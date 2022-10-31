Секреты запуска с бесплатным маркетингом: как проект получил 30 тыс. посещений в месяц и оценку в $1 млн

Маркетплейс редких кроссовок, одежды и аксессуаров outofstock был запущен 7 ноября 2019 года. При этом интерес к проекту удалось подогреть еще до запуска без вложений в рекламу и получить 30 000 органических посещений в месяц, а впоследствии привлечь инвестиции по оценке $1 млн. О том, как удалось это сделать, рассказал сооснователь маркетплейса Глеб Федоренко.

Искусственный дефицит

Запуститься мы хотели максимально громко. Добиться этого можно было либо большими деньгами, либо смекалкой. Учитывая наше состояние на тот момент, доступен был только второй вариант.

С феноменом искусственного дефицита знакомы, полагаю, почти все. Этот приём кажется неустаревающим, всегда работающим, и выглядит почти как чит-код к маркетингу. Человеку свойственно хотеть недоступное. Чтобы найти пример и оценить силу метода, достаточно вспомнить запуск Facebook* или более новый Clubhouse.

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Учитывая рынок, на котором мы запускались, к использованию искусственного дефицита мы пришли достаточно органично: все кроссовки (и другие вещи), продававшиеся у нас, были эксклюзивными. Их не найти в свободной продаже — именно это делало их ценными.

Пример — кроссовки Yeezy или Air Jordan, выпущенные в коллаборации с каким-нибудь артистом. Конечно, ничего уникального в их качестве исполнения или других свойствах не было — цену драйвила только ограниченность предложения и растущий спрос.

Как это применимо в диджитал

Вопрос был в следующем: как перенести феномен нашего рынка на IT продукты. Facebook* открывался студентам определенных университетов по учебной почте (сначала только @harvard.edu), что привлекало интерес остальных студентов и желание зарегистрироваться, как только появится возможность. Clubhouse позволял своим пользователям звать других пользователей, что запустило виральный эффект.

Оба кейса объединят следующее: свободной регистрации на старте не было, продукты были искусственно «закрыты». В кавычках — потому что попасть в них было можно, приложив дополнительные усилия (например, найти человека с приглашением).

Что мы сделали

План был следующим:

Фаза 1: охват. Добраться до максимального количества аудитории через доступные нам каналы без вложения денег.

Фаза 2: зарождение интереса. Заинтересовать эту аудиторию, но не раскрывать все карты. Посеять в сознании людей ту самую мысль об ограниченности, вызвать желание следить за проектом.

Фаза 3: пик. Начать пускать на платформу людей, пока интерес к ней держится на пике. Раскрыть карты.

Фаза 4: удержание. Дать пользователям ценность, которая заставит их остаться с нами дальше.

Разберем каждую подробнее.

Охват

Бесплатной рекламы, насколько мне известно, не бывает. По крайней мере, масштабной. Но оплачиваться она может не только деньгами. Мы думали про influence-маркетинг на бартерной основе, однако дарить блогерам кроссовки было не более экономично, чем использовать платные каналы. Выбор пал на тематические кроссовочные сообщества с аудиторией от нескольких тысяч до десятков тысяч человек.

Необходимо было придумать, какую ценность мы можем дать владельцам тематических сообществ, чтобы о нас рассказали. Здесь у нас был некий кредит доверия — такой проект на рынке давно ждали, а мой партнер был знаком с владельцами нескольких таких сообществ.

Наше предложение было следующее: ранний доступ к платформе и лучшие условия для продаж на площадке для какого-то числа людей из сообщества. Так мы получили рупор на несколько сотен тысяч человек.

Вывод: охватить достаточно большую аудиторию можно без первоначальных вложений, главное — креативно подойти к поиску канала для трансляции своего сообщения и найти взаимовыгодные условия для сотрудничества.

Зарождение интереса

Рупор есть. А что говорить? Просто рассказать о площадке не вписывалось в наш план — слишком банально, это вряд ли может запустить дискуссию.

Решили сделать тизер в стиле «ничего не понятно, но очень интересно» — минутный ролик с кроссовками, машинами и красивыми кадрами со ссылкой на закрытую платформу. Этот ролик и разместили в паблики.

Он набрал 80 000 просмотров, часть аудитории перетекла к нам, роликом начали делиться, обсуждать догадки, что из себя представляет проект. Нужный эффект был достигнут.

Вывод: людей притягивает интрига. Если хотите запустить дискуссию — постарайтесь не раскрывать все карты сразу.

Пик

Сразу после того, как мы получили аудиторию, мы хотели удержать интерес и довести его до предела. Мы сразу начали разыгрывать карты доступа к платформе, чтобы у аудитории был смысл оставаться с нами и продолжать следить.

Первый розыгрыш мы сделали офлайн: разложили часть карт в виде закладок в центре Москвы, и публиковали фото локации в Telegram-канал, куда переходила аудитория из тизера.

Карты давали возможность зарегистрироваться, но платформа все еще была закрыта несколько дней — это было необходимо, чтобы привлечь продавцов и наполнить ее ассортиментом (продавцы идут туда, где есть аудитория — это служило необходимым подтверждением).

В течение нескольких дней мы провели еще несколько активностей и вовлекли из бесплатной аудитории максимум.

Вывод: аудиторию мало привлечь, ее нужно вовлечь. Средства для этого могут быть совершенно разные, но принцип один — дайте людям причину оставаться с вами после первого контакта.

Удержание

Две недели спустя мы открыли свободный доступ к платформе, чтобы обеспечить нужный приток покупателей. Пошли первые продажи, доверие потребителей постепенно появлялось, проект рос.

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Эта заключительная часть истории — менее увлекательная, но не менее важная. Необходимо помнить, что даже вирусный маркетинг не спасет плохой продукт. Запуск — только начало. Для успеха привлеченная аудитория должна оставаться с вами, становиться лояльной, рекомендовать вас друзьям и обеспечивать рост. Все это возможно, только если вы делаете по-настоящему качественный продукт.

Результат

На аудитории с запуска и дальнейшей активации своих каналов мы дошли до точки безубыточности и смогли дальше развивать проект, выделять бюджет на развитие продукта, на платный маркетинг. За полтора года развития мы добежали до стабильных показателей, которые привели нас к привлечению инвестиционного раунда от частного инвестора по оценке компании в 75 млн рублей ($1 млн на тот момент) — но это уже отдельная история.

Этим материалом я хотел помочь начинающим предпринимателям и донести простую мысль: отсутствие больших бюджетов в начале вашего пути — не препятствие к старту бизнеса, а возможность экспериментировать и применять нестандартные методы продвижения, которые могут дать желаемый результат.

* Meta и входящй в нее Facebook признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке и иллюстрация предоставлены автором.