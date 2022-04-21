Telegram для продвижения брендов: как создавать и развивать каналы или группы

О том, как правильно использовать Telegram для продвижения брендов, рассказывает Евгения Кузьмина, партнер и директор по коммуникациям в агентстве Splash.

На фоне блокировки некоторых соцсетей в России с марта 2022 года наблюдается активная «миграция» пользователей в Telegram. По данным Mediascope, только c 24 февраля по 15 марта его российская аудитория выросла до 45,6 млн. человек (до блокировки других социальных сетей она составляла 31,2 млн.).

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Блогеры, лишившиеся основной рабочей площадки в Instagram*, начали переводить свою аудиторию в Telegram-каналы. При этом многие из них испытали разочарование, поскольку форматы этих социальных сетей кардинально отличаются друг от друга.

Если Instagram* опирается в основном на визуальную составляющую, то в Telegram приоритетное значение имеет текст, написанный от первого лица, т.е. этот мессенджер в первую очередь — площадка для общения и написания небольших информационных сообщений.

Помимо этого, в Telegram нет функции взаимной подписки. Это значит, что для просмотра контента блогера вместо привычного скроллинга ленты приходится заходить на его канал. К тому же в Telegram пока отсутствует популярная в Instagram* функция Stories.

Поэтому неудивительно, что многие селебрити и инфлюенсеры, которые решили в срочном порядке перевести свою аудиторию в Telegram, но не перестроили формат публикаций, потеряли бóльшую часть подписчиков.

Несмотря на меньшие охваты, Telegram имеет ряд очевидных достоинств. Одно из них — более качественная аудитория.

На этой площадке меньше «ботов» и больше реальных людей, ведь для регистрации в мессенджере требуется не только электронная почта, но и номер мобильного телефона. Контактам абонента приходит оповещение о его регистрации.

Кроме того, в Telegram практически нет целевой рекламы, которую запустили только в 2021 году. Все это способствует быстрому росту доверия аудитории к Telegram-каналам.

В январе 2021 года количество пользователей Telegram превысило 500 млн. человек. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Ежедневная аудитория в России на мобильных устройствах и декстопах (в млн. человек старше 12 лет).

Как работают каналы и группы в Telegram

Telegram-канал — это инструмент доставки информации подписчикам. Его называют «новым медиа», так как он чаще всего работает как новостная лента, на которую можно подписаться.

Владелец и/или администратор канала может публиковать материалы в виде текстов, изображений, видео или ссылок, а также проводить опросы, разрешать или запрещать комментарии и/или редакции под постами.

В отличие от Instagram*, Telegram дает возможность прямого перехода к публикациям по любым ссылкам. В Telegram запрещено помещать нелегальный контент, порнографические и эротические материалы, пиратские файлы.

В Telegram можно создавать открытые и закрытые группы участников численностью не более 100 тыс. человек. Они могут переписываться и делать посты, т.е. речь идет о гигантском чате по интересам.

Существует, например, «Группа анонимных шопоголиков», члены которой продают и покупают новую или бывшую в употреблении одежду, а также обувь и аксессуары.

Главное отличие канала от группы заключается в том, что его подписчики не могут общаться между собой. Кроме того, появление очередного пользователя канала другим участникам остается неизвестным, тогда как о присоединении к группе нового члена всем приходит оповещение.

К тому же у постов в Telegram-канале имеется счетчик, показывающий количество просмотров, в группах же можно видеть лишь количество сообщений. Информация о числе читателей Telegram-канала доступна всем, а сведениями о самих читателях располагает только его владелец.

В русскоязычной версии Telegram существует огромное количество каналов, посвященных стилю жизни: моде, гастрономии, путешествиям, гаджетам, кино, музыке, шоу-бизнесу, спорту, звездам и т.д.

Авторы ряда каналов — известные люди, среди которых комментаторы, редакторы, корреспонденты, стилисты, фотографы, критики, бизнесмены, рестораторы, спортсмены и пр. Количество подписчиков популярных лайфстайл-каналов достигает 200 тыс. человек.

Telegram-каналы напоминают журналы, статьи в которых редко иллюстрируются портретами авторов. В ленте канала, в отличие от Instagram*, тоже мало кто помещает свои фотографии.

Однако когда канал становится «рупором» одного человека, это проявляется не только в его текстах, но и в иллюстрациях, его собственных фото. Например, «Кровавая барыня» Ксении Собчак и Varlamov_news Ильи Варламова.

Telegram в сложившихся обстоятельствах — один из самых эффективных каналов продвижения для брендов в России.

Создаем собственный Telegram-канал

Telegram-канал может стать отличным инструментом для привлечения новой аудитории к бренду и повышения лояльности уже существующей.

Создать канал можно в пару кликов: «Написать сообщение» — «Создать канал».

Большое значение имеет «упаковка» Telegram-канала: цепляющее название, яркая аватарка, понятное и интересное описание.

В этом же разделе «Описание» можно указать основной сайт компании. Ссылка на канал должна быть легкой и уникальной, не содержащей лишних символов и ассоциирующейся только с этим каналом.

Настраиваем Telegram-бота

Удобным решением для многих брендов может стать настройка Telegram-бота, который будет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы аудитории, принимать заказы и оплату, делать рассылку сообщений или автоматическую публикацию постов.

Бот — это робот, искусственный интеллект, иммитирующий поведение реального человека, с которым пользователь может общаться в чате. Он считывает определенный код и реагирует на каждое отправленное ему сообщение с помощью заданной команды.

Робот может сэкономить большое количество времени, которое иначе потратил бы сотрудник, отвечая на все сообщения вручную. Для начала функционирования боту потребуется согласие подписчика на получение сообщений.

Настроить Telegram-бота можно либо самостоятельно, либо обратившись к специалисту. Если вы выберете первый путь, то ниже приведена небольшая инструкция по настройке.

Для начала перейдите в чат с ботом ControllerBot и нажмите «/start» («начать»).

Затем задайте команду «/addchannel» («добавить канал»).

Теперь нужно будет перейти в чат с ботом BotFather. Нажмите «/start» и выберите команду «/newbot» («новый бот»).

Выполните простые шаги по подключению бота.

Придумайте своему боту имя, которое будет отражаться в диалоговом списке, и username (уникальный никнейм, который начинается со значка @ и заканчивается на «bot»).

Его надо скопировать и переслать в чат с ControllerBot.

После этого бот пришлет уникальный токен.

Сделать это можно, кликнув на шапку канала — «Добавить администратора».

Следующим шагом будет добавление только что созданного бота в администраторы вашего канала.

Далее нужно переслать любое сообщение из канала в чат с ContollerBot и затем установить тайм-зону.

Новый чат-бот можно использовать и в управлении каналом. Например, чтобы создать пост, нужно кликнуть на соответствующую команду. Затем выбрать канал — в нашем случае «Счастье». Далее бот предложит вам «Создать пост».

Шрифт поста вы можете отформатировать. Чтобы прикрепить изображение, можно использовать команду «Прикрепить медиафайл».

К посту можно также добавить эмодзи, но не больше шести на пост. Для этого нужно кликнуть на «Добавить реакции» и прислать их сообщением через разделитель «/».

После публикации поста под ним будут высвечиваться выбранные вами смайлы для голосования и количество кликов по ним от пользователей.

Выбрав команду «Добавить URL-кнопки», вы можете легко сделать такие кнопки. Для этого надо отправить боту сообщение с названием кнопки и ссылкой через дефис.

Далее бот предложит меню с несколькими вариантами публикации:

«Опубликовать» — моментальная публикация после повторного подтверждения;

«Задать таймер для удаления» — можно указать время, через которое пост должен автоматически удалиться;

«Отложить» — возможность выбора любого времени размещения поста.

Помимо этого, через бот есть возможность посмотреть статистику канала, нажав «Статистика», и увидеть количество подписавшихся и отписавшихся на канал за месяц и неделю.

Развиваем Telegram-канал для продвижения бренда

Публикуем вовлекающий контент на постоянной основе

Для каналов в Telegram должен создаваться уникальный, легкий для восприятия и персонализированный контент.

Из-за интерфейса Telegram, сделанного в виде мессенджера, складывается впечатление, что ты читаешь личное сообщение от друга, поэтому tone of voice должен быть соответствующим.

Простое заимствование контента из других социальных сетей без адаптации к выбранному каналу не будет эффективным. Важно позаботиться о разнообразии тем и форматов постов, иначе читатели будут не читая пролистывать их.

В отличие от Instagram*, где бóльшая часть контента должна быть развлекательной, в Telegram-канале бренда рекомендуются следующие пропорции: 40% информационных, 20% развлекательных и 40% продающих публикаций. Продажи, занимающие более 40% контента, вызывают отторжение.

Делать публикации стоит регулярно, но без перебора. Оптимально один раз в день или в два дня.

Продвигаем свой бренд через интеграцию в другие Telegram-каналы

Один из лучших инструментов продвижения собственного канала, повышения узнаваемости бренда, увеличения продаж и трафика основного сайта бренда — интеграция в релевантные Telegram-каналы других авторов.

Брендам к формату интеграции в каналы следует подходить дифференцированно, т.е. подбирать формат в зависимости от тематики канала.

Для начала стоит составить максимально широкий список потенциально подходящих каналов для интеграции в разных сферах и проанализировать их показатели (количество подписчиков, среднее количество просмотров постов и т.д.).

После этого можно связаться с администраторами этих каналов и узнать о возможности и условиях сотрудничества. Обычно контакты для связи указываются в шапке профиля канала.

После получения информации и цен от администраторов можно отобрать шорт-лист самых подходящих Telegram-каналов и обсудить с ними формат публикации.

При разработке креатива лучше прислушаться к мнению канала, а не навязывать свои жесткие гайдлайны, ведь автор канала лучше знает свою аудиторию и формат, который покажется ей наиболее интересным.

Если, к примеру, речь идет о продвижении бренда одежды, удачным решением может стать интеграция в каналы нескольких типов. Среди них:

Каналы о моде и стиле жизни в формате новостей (выход новой коллекции, открытие магазина, распродажи и акции), лук-бука (имиджи, съемки, показы), анонса «вещей дня» (конкретный пример гардероба, выбор стилиста);

(выход новой коллекции, открытие магазина, распродажи и акции), лук-бука (имиджи, съемки, показы), анонса «вещей дня» (конкретный пример гардероба, выбор стилиста); Каналы о музыке, кино и книгах в формате новостей и выгодного предложения (прицел на то, чтобы заинтересовать людей, далеких от моды), must have (вещь на кумире и такая же – у бренда);

(прицел на то, чтобы заинтересовать людей, далеких от моды), must have (вещь на кумире и такая же – у бренда); Каналы медийных авторов в формате рекомендаций (на опыте их взаимодействия с брендом), выгодных предложений читателям, фотографий в одежде бренда и положительных отзывов.

Собираем аналитику и намечаем планы на будущее

После окончания диджитал-кампании и размещения всех публикаций в Telegram-каналах, соберите данные по количеству просмотров поста и/или кликов по ссылке.

Можно дать администратору канала ссылку с уникальной UTM-меткой, чтобы было понятно, сколько человек перешло от конкретного Telegram-канала.

Еще один способ отслеживания эффективности интеграций — предоставление уникальных промокодов на скидку для подписчиков канала. Эффективность сотрудничества с определенным каналом будет отслеживаться в этом случае по количеству использованных купонов на ссылку.

После сбора аналитики вы сможете понять, какие сотрудничества были наиболее эффективными, а от каких лучше отказаться в будущем, и наметить стратегию на следующие размещения.

* Instagram признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Фото на обложке: Shutterstock / Diana Herashchenko

Иллюстрации предоставлены автором