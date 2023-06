5 мировых тенденций похоронной индустрии

Смерть-позитивное движение

Смерть-позитивное движение — это концепция, которая смотрит на смерть не как на конец всего, но как на естественный процесс жизни.

Движение призывает отказаться от традиционных обрядов и принципов, которые подчеркивают траур и грусть, — и вместо этого сделать акцент на церемониях, которые отмечают жизнь и достижения человека, который ушел.

Цель этих церемоний — в том, чтобы подчеркнуть радость, которую этот человек приносил в жизни других, а не его уход.

Люди видят в этой концепции возможность научиться жить более осознанно и ценить каждый момент. Хотя смерть-позитивное движение может показаться странным для многих людей, оно имеет много последователей по всему миру.

К одним из ярких представителей этого движения относится The Order of the Good Death («Орден доброй смерти»), основанный Кейтлин Даути, американской писательницей, работником похоронной отрасли и общественным деятелем.

Она стала известной благодаря своему YouTube-каналу «Ask a Mortician» («Спроси гробовщика»), где обсуждает различные аспекты смерти и похоронной культуры.

Орден стремится изменить отношение к смерти и умершим и призывает к более открытому и принимающему обсуждению этой темы, ее принятии и признании как важной роли в жизни людей.

Посмертный макияж

Посмертный макияж – это процесс, который проводится на теле умершего человека, чтобы придать ему более естественный вид перед похоронами.

Во многих случаях такие услуги предоставляют профессиональные визажисты, а иногда и родные умершего, чтобы проявить заботу о покойном и сделать процесс более личным и значимым.

Нанесение посмертного макияжа помогает близким и друзьям привыкнуть к мысли о смерти и прощанию с умершим. Кроме того, посмертный макияж помогает сохранить память о умершем в лучшем виде.

Современные тенденции в ритуальной сфере показывают стремление общества к индивидуализации и креативности, даже когда речь идет о проводе в последний путь. Для родственников важно отдать должное уникальности ушедшего человека и его вкусам, чтобы прощание было особенным и запоминающимся.

Дизайнерские гробы и венки

За последние несколько лет в России увеличилось количество современных студий дизайнерских гробов.

Это связано с тем, что все больше и больше людей желают, чтобы похороны их близких проходили как можно более торжественно и отражали бы значимость, которой человек обладал для них при жизни.

Дизайнерские гробы – один из способов учесть индивидуальность усопшего и сделать прощание еще более осмысленным. Расписные гробы, выполненные в различных стилях и цветах, позволяют передать характер и интересы покойного.

Выбор дизайнерского гроба — дополнительный символ уважения и любви к усопшему, его вкусам и увлечениям.

Живые мемориалы

Живые мемориалы — это инновационный и экологически чистый способ воздать почести усопшим и сохранить их память.

Это живые растения, которые символизируют жизнь и наследие определенного человека и содержат его прах.

Такая инициатива рождается из мысли, что даже после смерти человек может продолжать существовать в живых представляющих его растениях.

Созданием таких «живых мемориалов» занимается, например, компания Biopresence из Великобритании. Компания внедряет человеческую ДНК в растительную клетку, что позволяет создать «живой мемориал» в виде дерева, содержащего генетический материал умершего человека.

Процесс начинается с получения образца ДНК усопшего, который затем внедряется в геном растения.

Облучение светом активирует деление клеток, и через несколько месяцев растение готово к передаче родственникам.

Они получают черенок дерева, который затем сажают в удобном для себя месте в память о любимом и дорогом человеке.

Такой подход отражает связь с природой и желание сохранить память о близких в устойчивой и гармоничной форме. Это напоминает о круговороте жизни и о том, что смерть не является концом, а лишь переходом к новому началу.

Аквамация

Аквамация, или водная кремация, основана на использовании воды вместо огня, которая превращает тело в натуральную жидкость, оставляя только кости.

Водная кремация была изобретена больше 20 лет назад, но только в последние годы начала набирать популярность в мире. По сравнению с традиционной кремацией, аквамация не выбрасывает в атмосферу дым, углекислый газ и другие токсичные вещества.

Кроме того, она использует гораздо меньше энергии, чем традиционная кремация, что делает ее более экологически устойчивой и дешевой: стоимость аквамации в США варьируется от $900 до $2500, в то время, как стоимость кремации составляет от $1500 до $9 тыс.

Процесс проходит в особой установке, которая содержит воду, промышленные катализаторы и натриевый гипохлорит. Сочетание воды, тепла и химических соединений приводит к растворению тканей и жиров тела в течение трех-четырех часов.

Сейчас аквамация практикуется:

в некоторых штатах США,

трех штатах Канады,

некоторых частях Австралии, Мексики, Южной Африки и Нидерландов.

Заключение

Все эти тенденции говорят о том, сегодня похоронная индустрия не стоит на месте и активно переосмысляется и адаптируется к изменениям потребностей клиентов.

Люди хотят подчеркнуть важность:

уважения к индивидуальности усопшего,

сохранения их памяти,

выражения поддержки близким в преодоления горя.

Современные тенденции в ритуальной сфере также призывают пересмотреть свое отношение к смерти, научиться принимать ее как неотъемлемую часть жизни и задуматься о том, какое воздействие мы оказываем на окружающую среду.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney