Финфлюенсеры вместо семейного совета: как финтех-приложения сегодня привлекают внимание зумеров

Adjust проанализировал опыт и поведение пользователей-зумеров финтех-приложений за последний год, а Леонид Елецких, директор платформы в Восточной Европе, собрал эти данные и на их основе сформулировал несколько важных правил, которые помогут сделать такие продукты трендовыми и привлекательными.

По мере того как зумеры начинают вступать во взрослую жизнь, они все чаще обращаются к финтех-приложениям, которые помогают им становится финансово независимыми. Так, 51% пользователей из поколения Z считает финтех-компании своим самым надежным финансовым учреждением.

Почему поколение Z так ценно для финтех-приложений?

По мере того как представители поколения Zoomers начинают работать, все большее их число обращает внимание на инвестирование и составление бюджета.

Исследования говорят, что сегодня 62% людей в возрасте от 18-24 лет инвестируют, а 57% используют для этого специальные приложения. Более того, во время пандемии представители поколения Z удвоили время, проведенное в приложениях для финансов и торговли, что говорит об их интересе к финансам в целом.

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Самое главное при разработке или составлении маркетинговой стратегии финтех-приложения для нового поколения — помнить о том, что зумеры выросли в мире технологий.

Они внимательно и тщательно выбирают те приложения, которые соответствуют их идентичности и ценностям.

Для них простота использования, скорость и функциональность — это не пожелания, а базовые требования.

Вот несколько важных рекомендаций, которые я могу дать, проанализировав поведение зумеров.

1. Предлагайте сверхперсонализированные услуги

Сегодня молодые люди ищут приложения, которые бы отражали их ценности.

Quirk, основанный на персональном подходе к управлению деньгами, говорит потенциальным пользователям: «Добавьте индивидуальности в ваш скучный банк». Например,, основанный на персональном подходе к управлению деньгами, говорит потенциальным пользователям: «Добавьте индивидуальности в ваш скучный банк».

Финансовое приложение предлагает пользователям раскрыть свое «настоящее финансовое» «Я», пройдя тест на определение личных характеристик и сделав обзор финансового поведения. Затем оно дает пользователям информацию, основанную на результатах этого теста, и помогает управлять своими финансами.

2. Проводите обучение и консультирование

По последним исследованиям, 74% поколения Z испытывают повышенный уровень стресса, связанного с решением личных финансовых вопросов.

Вначале зумеры советуются по вопросам денег с семьей, а после этого ищут ответы на вопросы в соцсетях. Так, 38,8% представителей поколения узнают о вопросах личных финансов из YouTube, TikTok или запрещенной соцсети.

Например, хэштег #PersonalFinance в TikTok набрал более 4,4 млрд. просмотров, а #StockTok — 1,4 млрд.

Финтех-приложения способны стать надежным источником советов. Важно предлагать образовательный контент на темы бюджетирования, инвестиций или криптовалюты.

Mint, который дает советы на основе привычек юзера. Кроме того, приложения могут давать советы прямо в приложении, как, например, сервис для составления бюджета, который дает советы на основе привычек юзера.

MoneyLion — мобильный банковский апп, который вышел за рамки социальных сетей и push-уведомлений, чтобы предложить курсы по финансам прямо в приложении. — мобильный банковский апп, который вышел за рамки социальных сетей и push-уведомлений, чтобы предложить курсы по финансам прямо в приложении.

Недавно они Недавно они запартнерились с Zogo, компанией по финансовой грамотности, ориентированной на поколение зумеров. Благодаря этому пользователи MoneyLion получили беспрепятственный доступ к модулям финансового образования Zogo в виде кусочков информации в ленте приложения.

3. Внедряйте альтернативные методы оплаты

Молодое поколение поднимает планку в отношении способов оплаты, требуя, чтобы приложения не ограничивались способами оплаты лишь кредитными картами.

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Только 27% представителей поколения Z используют кредитки при покупках в магазинах; вместо этого они предпочитают дебетовые или пиринговые (P2P), а также варианты оплаты «купи сейчас — заплати потом» (BNPL). В США PayPal является самой популярной платформой P2P — и тем не менее:

46% представителей поколения Z используют Cash App,

44% — Apple Pay,

27% — Apple Cash.

Разработчикам финтех-аппов, особенно крипто- или торговых, должны изучить, какие способы оплаты они могут интегрировать в свое приложение, чтобы удовлетворить запросы зумеров.

4. Сделайте управление финансами увлекательным

Финтех-приложения, которые инвестируют в персонализацию, геймифицированное обучение и брендинг, ориентированный на новое поколение, с большей вероятностью приобретут больше пользователей, чем те, кто делает акцент только на функциональности. И вот почему.

Удержать пользователей в финтех-приложениях особенно непросто: 73% новых юзеров уходят в течение семи дней. А уровень удержания составляет 24% в первый день и 17% — на седьмой. Поэтому элементы игры могут помочь решить эту проблему.

Геймификация позволяет пользователям больше взаимодействовать с приложением. Так, некоторые финансовые приложения предлагают баллы или деньги юзерам, которые выполняют определенные действия. Это побуждает регистрироваться и участвовать в игре, улучшая общее впечатление от продукта.

Fortune City применило прямой подход к геймификации: это одновременно и приложение для отслеживания бюджета, и игровое приложение. Например, приложениеприменило прямой подход к геймификации: это одновременно и приложение для отслеживания бюджета, и игровое приложение.

Это игра-симулятор, в которой пользователи могут строить город и управлять им, занимаясь своими финансами. Строя здания, вы записываете свои расходы и доходы; разные категории расходов генерируют разные типы зданий. Например, путем регистрации расходов на еду будет создан продуктовый киоск.

Геймификация — это использование методов игрового дизайна в неигровом контексте, чтобы побудить пользователей оставаться с вашим приложением в долгосрочной перспективе.

Это работает, потому что удовлетворяет психологическую потребность в достижениях, наградах и признании. Вы можете включить классические игровые элементы в свое неигровое приложение, добавив очки, значки и списки лидеров.

В то время как балльные системы дают ощущение смысла, цели и ощущения прогресса, значки отражают потребность в достижениях и наградах, а списки лидеров взывают к нашей потребности в социальном статусе и влиянии.

Cleo. Названное «приложением для финансового здоровья», оно помогает пользователям составлять бюджет с помощью картинок. Еще можно обратить внимание на. Названное «приложением для финансового здоровья», оно помогает пользователям составлять бюджет с помощью картинок.

Сервис предлагает ряд инструментов, в том числе режимы «хайп» и «обжарка», которые работают с помощью искусственного интеллекта. Они или дают вознаграждения, или, наоборот, штрафуют пользователей.

5. Сотрудничайте с финфлюенсерами

Зумеры могут с недоверием относиться к сообщениям от правительственных и крупных корпоративных структур, предпочитая получать рекомендации от друзей, членов семьи и инфлюенсеров.

Фактически это поколение почти в пять раз чаще получает финансовые советы в соцсетях.

Наступила эра финфлюенсеров.

Ключ к успеху заключается в подборе финфлюенсера к вашей кампании и целевой аудитории.

Plum создала приложение, которое использует искусственный интеллект, чтобы помочь своим пользователям экономить и инвестировать. Например, британская финтех-компаниясоздала приложение, которое использует искусственный интеллект, чтобы помочь своим пользователям экономить и инвестировать.

Бренд сотрудничал с финфлюенсером @mrtradingrobot для рекламы «52-недельной задачи сбережений», в рамках которой приложение снимало с привязанного банковского счета пользователя по 1 фунту на первой неделе, по 2 — на второй неделе и так далее, чтобы в конечном итоге пользователи смогли накопить 1378 фунтов стерлингов за один год.

Кампания имела большой успех, поскольку канал @mrtradingrobot в TikTok посвящен образованию, и ему доверяют подписчики, следуя его рекомендациям экономить с помощью Plum.

6. Интегрируйте ценности компании в продукт

Четыре из пяти представителей поколения Z учитывают факторы экологического, социального и корпоративного управления (ESG) при выборе инвестиций. Это не осталось незамеченным финансовой индустрией в целом, поскольку более 100 паевых фондов и ETF были модернизированы с ориентацией на ESG.

Bunq стал популярным среди европейских зумеров. С его помощью пользователи могут за два года избавиться от выбросов CO2, посадив по дереву за каждые потраченные 100 евро. Финтех-приложения стремительно следуют этому примеру. Банковский сервисстал популярным среди европейских зумеров. С его помощью пользователи могут за два года избавиться от выбросов CO2, посадив по дереву за каждые потраченные 100 евро.

Trine предлагает пользователям инвестиционные возможности, которые работают в направлении более экологичного будущего: от проектов по использованию солнечной энергии до доступных электросетей. Аналогичным образомпредлагает пользователям инвестиционные возможности, которые работают в направлении более экологичного будущего: от проектов по использованию солнечной энергии до доступных электросетей.

То, за что выступает ваше финтех-приложение, и то, как оно влияет на общество и окружающую среду — аспекты вашего бренда, которые будут изучать представители поколения Z.

Поэтому важно точно определить, насколько приложение актуально с точки зрения ESG и как можно донести до пользователей и потенциальных клиентов ваши ценности.

Вот несколько вопросов, которые помогут проанализировать финтех-приложение с точки зрения ESG:

Какую пользу приносит мое приложение окружающей среде?

Какую пользу обществу приносит моя компания?

Является ли мой бренд прозрачным в отношении конфиденциальности данных, нормативных актов и соблюдения требований?

Есть ли какой-либо аспект в вашем продукте с точки зрения ESG, в котором компания наиболее сильна? Если да, опирайтесь на него и укрепляйте позиции.

Но помните: зумеры ценят честность и не обратят внимания на компании, которые «озеленяют» свои бренды. Поэтому инвестируйте в факторы ESG компании по-настоящему.

Вывод

Поколение Z — достаточно прихотливое диджитал-поколение. Они не просто первыми узнают о трендах с помощью опыта и цифровой насмотрености — они эти тренды и создают.

Не поленитесь внедрять интересные элементы и стратегии в работу вашего приложения. Проведите качественный рисеч и посмотрите, какие финансовые приложение сейчас популярны у зумеров во всем мире: какие интересные элементы в них есть, какие поощрения и бонусы они предлагают пользователям.

Сложную тему финансов важно преподнести живо и интересно. Вовлеченность, правильные ценности и элементы игры вам в этом обязательно помогут.

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