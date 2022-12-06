Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Финфлюенсеры вместо семейного совета: как финтех-приложения сегодня привлекают внимание зумеров

Колонки
Леонид Елецких
Леонид Елецких

Директор по продажам в России и Восточной Европе в Adjust

Анастасия Удальцова

По мере того как зумеры начинают вступать во взрослую жизнь, они все чаще обращаются к финтех-приложениям, которые помогают им становится финансово независимыми. Так, 51% пользователей из поколения Z считает финтех-компании своим самым надежным финансовым учреждением.

Adjust проанализировал опыт и поведение пользователей-зумеров финтех-приложений за последний год, а Леонид Елецких, директор платформы в Восточной Европе, собрал эти данные и на их основе сформулировал несколько важных правил, которые помогут сделать такие продукты трендовыми и привлекательными.

Финфлюенсеры вместо семейного совета: как финтех-приложения сегодня привлекают внимание зумеров

Почему поколение Z так ценно для финтех-приложений?

По мере того как представители поколения Zoomers начинают работать, все большее их число обращает внимание на инвестирование и составление бюджета.

Исследования говорят, что сегодня 62% людей в возрасте от 18-24 лет инвестируют, а 57% используют для этого специальные приложения. Более того, во время пандемии представители поколения Z удвоили время, проведенное в приложениях для финансов и торговли, что говорит об их интересе к финансам в целом.

Читайте по теме:

Как поколение Z изменит представление мира о цифровых технологиях

Три способа продвигать бренд среди подростков

 

6 способов, как финтех-приложениям привлечь новое поколение 

Самое главное при разработке или составлении маркетинговой стратегии финтех-приложения для нового поколения — помнить о том, что зумеры выросли в мире технологий. 

  • Они внимательно и тщательно выбирают те приложения, которые соответствуют их идентичности и ценностям. 
  • Для них простота использования, скорость и функциональность — это не пожелания, а базовые требования. 

Вот несколько важных рекомендаций, которые я могу дать, проанализировав поведение зумеров. 

 

1. Предлагайте сверхперсонализированные услуги

Сегодня молодые люди ищут приложения, которые бы отражали их ценности. 

Например, Quirk, основанный на персональном подходе к управлению деньгами, говорит потенциальным пользователям: «Добавьте индивидуальности в ваш скучный банк». 
Финансовое приложение предлагает пользователям раскрыть свое «настоящее финансовое» «Я», пройдя тест на определение личных характеристик и сделав обзор финансового поведения. Затем оно дает пользователям информацию, основанную на результатах этого теста, и помогает управлять своими финансами.

 

2. Проводите обучение и консультирование

По последним исследованиям, 74% поколения Z испытывают повышенный уровень стресса, связанного с решением личных финансовых вопросов. 

Вначале зумеры советуются по вопросам денег с семьей, а после этого ищут ответы на вопросы в соцсетях. Так, 38,8% представителей поколения узнают о вопросах личных финансов из YouTube, TikTok или запрещенной соцсети. 

Например, хэштег #PersonalFinance в TikTok набрал более 4,4 млрд. просмотров, а #StockTok — 1,4 млрд. 

Финтех-приложения способны стать надежным источником советов. Важно предлагать образовательный контент на темы бюджетирования, инвестиций или криптовалюты. 

Кроме того, приложения могут давать советы прямо в приложении, как, например, сервис для составления бюджета Mint, который дает советы на основе привычек юзера. 
MoneyLion — мобильный банковский апп, который вышел за рамки социальных сетей и push-уведомлений, чтобы предложить курсы по финансам прямо в приложении. 
Недавно они запартнерились с Zogo, компанией по финансовой грамотности, ориентированной на поколение зумеров. Благодаря этому пользователи MoneyLion получили беспрепятственный доступ к модулям финансового образования Zogo в виде кусочков информации в ленте приложения. 

 

3. Внедряйте альтернативные методы оплаты

Молодое поколение поднимает планку в отношении способов оплаты, требуя, чтобы приложения не ограничивались способами оплаты лишь кредитными картами. 

Читайте также:

Как бренду перестроить работу на поколение Z: советы по стратегии и продажам

Не витать в облаках, а развивать их: как поколение Z изменит IT

Только 27% представителей поколения Z используют кредитки при покупках в магазинах; вместо этого они предпочитают дебетовые или пиринговые (P2P), а также варианты оплаты «купи сейчас — заплати потом» (BNPL). В США PayPal является самой популярной платформой P2P — и тем не менее:

  • 46% представителей поколения Z используют Cash App
  • 44% — Apple Pay,
  • 27% — Apple Cash. 

Разработчикам финтех-аппов, особенно крипто- или торговых, должны изучить, какие способы оплаты они могут интегрировать в свое приложение, чтобы удовлетворить запросы зумеров. 

 

4. Сделайте управление финансами увлекательным

Финтех-приложения, которые инвестируют в персонализацию, геймифицированное обучение и брендинг, ориентированный на новое поколение, с большей вероятностью приобретут больше пользователей, чем те, кто делает акцент только на функциональности. И вот почему. 

Удержать пользователей в финтех-приложениях особенно непросто: 73% новых юзеров уходят в течение семи дней. А уровень удержания составляет 24% в первый день и 17% — на седьмой. Поэтому элементы игры могут помочь решить эту проблему.

Геймификация позволяет пользователям больше взаимодействовать с приложением. Так, некоторые финансовые приложения предлагают баллы или деньги юзерам, которые выполняют определенные действия. Это побуждает регистрироваться и участвовать в игре, улучшая общее впечатление от продукта. 

Например, приложение Fortune City применило прямой подход к геймификации: это одновременно и приложение для отслеживания бюджета, и игровое приложение. 

Это игра-симулятор, в которой пользователи могут строить город и управлять им, занимаясь своими финансами. Строя здания, вы записываете свои расходы и доходы; разные категории расходов генерируют разные типы зданий. Например, путем регистрации расходов на еду будет создан продуктовый киоск. 

Геймификация — это использование методов игрового дизайна в неигровом контексте, чтобы побудить пользователей оставаться с вашим приложением в долгосрочной перспективе.

Это работает, потому что удовлетворяет психологическую потребность в достижениях, наградах и признании. Вы можете включить классические игровые элементы в свое неигровое приложение, добавив очки, значки и списки лидеров.

В то время как балльные системы дают ощущение смысла, цели и ощущения прогресса, значки отражают потребность в достижениях и наградах, а списки лидеров взывают к нашей потребности в социальном статусе и влиянии.

Еще можно обратить внимание на Cleo. Названное «приложением для финансового здоровья», оно помогает пользователям составлять бюджет с помощью картинок.
Сервис предлагает ряд инструментов, в том числе режимы «хайп» и «обжарка», которые работают с помощью искусственного интеллекта. Они или дают вознаграждения, или, наоборот, штрафуют пользователей. 

 

5. Сотрудничайте с финфлюенсерами

Зумеры могут с недоверием относиться к сообщениям от правительственных и крупных корпоративных структур, предпочитая получать рекомендации от друзей, членов семьи и инфлюенсеров. 

Фактически это поколение почти в пять раз чаще получает финансовые советы в соцсетях. 

Наступила эра финфлюенсеров. 

Ключ к успеху заключается в подборе финфлюенсера к вашей кампании и целевой аудитории.

Например, британская финтех-компания Plum создала приложение, которое использует искусственный интеллект, чтобы помочь своим пользователям экономить и инвестировать. 

Бренд сотрудничал с финфлюенсером @mrtradingrobot для рекламы «52-недельной задачи сбережений», в рамках которой приложение снимало с привязанного банковского счета пользователя по 1 фунту на первой неделе, по 2 — на второй неделе и так далее, чтобы в конечном итоге пользователи смогли накопить 1378 фунтов стерлингов за один год. 

Кампания имела большой успех, поскольку канал @mrtradingrobot в TikTok посвящен образованию, и ему доверяют подписчики, следуя его рекомендациям экономить с помощью Plum.

 

6. Интегрируйте ценности компании в продукт

Четыре из пяти представителей поколения Z учитывают факторы экологического, социального и корпоративного управления (ESG) при выборе инвестиций. Это не осталось незамеченным финансовой индустрией в целом, поскольку более 100 паевых фондов и ETF были модернизированы с ориентацией на ESG.

Финтех-приложения стремительно следуют этому примеру. Банковский сервис Bunq стал популярным среди европейских зумеров. С его помощью пользователи могут за два года избавиться от выбросов CO2, посадив по дереву за каждые потраченные 100 евро. 
Аналогичным образом Trine предлагает пользователям инвестиционные возможности, которые работают в направлении более экологичного будущего: от проектов по использованию солнечной энергии до доступных электросетей.

То, за что выступает ваше финтех-приложение, и то, как оно влияет на общество и окружающую среду — аспекты вашего бренда, которые будут изучать представители поколения Z. 

Поэтому важно точно определить, насколько приложение актуально с точки зрения ESG и как можно донести до пользователей и потенциальных клиентов ваши ценности.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Вот несколько вопросов, которые помогут проанализировать финтех-приложение с точки зрения ESG:

  • Какую пользу приносит мое приложение окружающей среде?
  • Какую пользу обществу приносит моя компания?
  • Является ли мой бренд прозрачным в отношении конфиденциальности данных, нормативных актов и соблюдения требований?

Есть ли какой-либо аспект в вашем продукте с точки зрения ESG, в котором компания наиболее сильна? Если да, опирайтесь на него и укрепляйте позиции. 

Но помните: зумеры ценят честность и не обратят внимания на компании, которые «озеленяют» свои бренды. Поэтому инвестируйте в факторы ESG компании по-настоящему.

 

Вывод

Поколение Z — достаточно прихотливое диджитал-поколение. Они не просто первыми узнают о трендах с помощью опыта и цифровой насмотрености — они эти тренды и создают. 

Не поленитесь внедрять интересные элементы и стратегии в работу вашего приложения. Проведите качественный рисеч и посмотрите, какие финансовые приложение сейчас популярны у зумеров во всем мире: какие интересные элементы в них есть, какие поощрения и бонусы они предлагают пользователям. 

Сложную тему финансов важно преподнести живо и интересно. Вовлеченность, правильные ценности и элементы игры вам в этом обязательно помогут. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Stock Holm

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 UI для поколения TikTok: как создавать образовательные веб-интерфейсы для подростков
  2. 2 Сопроводить от чужака к адепту: особенности онбординга нового поколения
  3. 3 Продюсирование эмоций: выводим образовательный продукт на новый уровень
  4. 4 Воспитывая нового Илона Маска: какие навыки нужны подросткам для успешной карьеры?
  5. 5 Дарксторы, TikTok и блогеры: что произошло на рынке eCommerce в 2021
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 декабря 2022

DevRel Hack

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ