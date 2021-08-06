Как будет развиваться технология компьютерного зрения в ближайшем будущем

Компьютерное зрение ― это способность машин распознавать объекты в реальном мире. Юлия Гаврилова, Head of Content в Serokell (компания специализируется на разработке ПО), опросила ведущих экспертов российских компаний, чтобы разобраться, какое будущее ждет эту технологию.

Валерия Коган, генеральный директор Fermata Израильско-российский агротех-стартап, разрабатывающий технологии для сельского хозяйства.

Основные сложности с внедрением компьютерного зрения, как и искусственного интеллекта в целом, — это доступ к данным, их корректная обработка и разметка, а также взаимодействие с отраслевыми экспертами для правильного понимания задачи и учета всех практических нюансов.

Если говорить о перспективах развития компьютерного зрения в ближайшие годы, то важно отметить доступность технологии. Если сейчас computer vision чаще используется государственными структурами и B2B-сектором, то в будущем технология станет неотъемлемой частью жизни обычных людей.

Применение компьютерного зрения в медицине перейдет из ведущих мировых центров в массовую практику: в каждой районной больнице будет оборудование и технологически подкованные сотрудники, способные взаимодействовать с системами поддержки принятия решений на основе ИИ.

Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений компании Skymec SKYMEC — ведущий дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ.

Сегодня среди компаний все более популярны дроны-беспилотники. Их используют при проведении геолого-ландшафтных работ, визуальной инспекции линий электропередач, доставке малых грузов и т.д. Во всех этих отраслях мы используем компьютерное зрение для фото- и видеофиксации объектов и ориентации дрона на местности.

Однако уже сегодня становится понятно, что потенциал систем компьютерного зрения значительно выше. В частности, они применяются совместно с алгоритмами искусственного интеллекта для классификации наземных объектов в режиме реального времени.

В рядах дронов мы все чаще встречаем электронных ассистентов, которые упрощают управление дронами, подают команды БПЛА с помощью жестов. И в будущем их будет еще больше. Компьютерное зрение будет востребовано не только в логистической отрасли, но и для спасения людей в шахтах, при обследовании труднодоступных или опасных помещениях.

Андрей Корхов, генеральный директор Sarafan Technology Sarafan Technology — международная IT-компания, работающая на стыке AI-Tech, Fashion-Tech и ADV-tech.

По оценкам исследования TAdviser, наиболее перспективные отрасли для развития компьютерного зрения в России ― видеонаблюдение и безопасность, производственный сектор, медицина и здравоохранение.

Помимо практических задач компьютерное зрение будет все более широко применяться для решения творческих задач и создания нового контента. Это синтез новых образов, генерация видео, музыки, и текстов.

Алексей Цессарский, генеральный директор IVA Cognitive Компания IVA Cognitive ― разработчик решений на базе искусственного интеллекта.

Сложно придумать область, в которой системы машинного зрения сейчас уступают человеку. Практически любую задачу, связанную с анализом изображений, машины решают лучше людей, если кто-то взял на себя труд корректно разработать и обучить соответствующую систему.

В будущем нас ждет дальнейшее удешевление технологии и оборудования, необходимого для работы системы, больше работ связанных с анализом видеоряда как цельной картины, а не набора отдельных кадров, и, конечно, интеграция с другими видами ИИ для создания более цельных систем.

Дмитрий Пухов, технический директор Cleverbots Cleverbots выступает в роли ИИ бизнес-партнера компании, оказывая полный цикл услуг от консалтинга до интеграции решений на базе технологий искусственного интеллекта.

Думаю, в ближайшие 5-10 лет случится то, что все ждут уже очень давно — появление на массовом рынке беспилотных автомобилей. Это будет важным событием, потому что это сильно изменит рынок автопромышленности, сферу услуг, рынок труда. Это грамотное и верное направление в плане освобождения человеческих ресурсов и позитивно скажется на темпах развития человечества.

Это можно сравнить с промышленной революцией в середине XIX века, когда люди начали осваивать новые технологии. Мы перейдем к другой экономике, а люди будут освобождены от рутинной деятельности типа вождения.

Компьютерное зрение продолжат активно внедрять в медицинскую диагностику. Уже сейчас обыденными считаются новости об использовании computer vision для диагностики заболеваний легких и анализа снимков МРТ или выявления диабета по снимкам сетчатки глаза.

Единственное — нужно разумно оценивать даже доли процента погрешности. Думаю, в ближайшее время начнут активно готовить законодательную базу, регулирующую использование таких технологий.

Третье ожидаемое направление — развитие «умных» магазинов в крупных городах. Пилотные проекты уже запускались в Москве, а магазины Amazon, где вместо кассиров и охранников камеры компьютерного зрения работают в разных городах США с 2015 года.

Фото на обложке: Konstantin Faraktinov/shutterstock.com