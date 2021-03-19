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В каких сферах бизнеса применяют дроны

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Антон Ларсен
Антон Ларсен

Директор промышленных решений компании Skymec

Ирина Печёрская

Дроны давно стали полезным инструментом для бизнеса. О том, зачем компаниям нужны промышленные дроны и как их использовать, рассказал Антон Ларсен, директор промышленных решений компании Skymec.

В каких сферах бизнеса применяют дроны

 

В чем разница между потребительскими и промышленными дронами

Как правило, потребительские дроны люди используют в основном как игрушки или для развлечения, реже — для профессиональной и любительской съемки. Их миссия — сделать красивые фото или видео. 

Промышленные же дроны служат бизнесу, а не отдельным пользователям. Устройства такого типа более сложные и современные. Например, большинство из них оснащены тепловизионными и инфракрасными камерами, камерами высокой четкости, GPS-датчиками, модулями RTK, цифровым зумом и прочее.

Помимо этого они обладают более высоким классом надежности, то есть могут выдерживать низкие и высокие температуры, а также неблагоприятные погодные условия. Как правило, их применяют крупные компании, которым необходимо осуществлять мониторинг и инспекцию стратегических объектов, обеспечивать их безопасность, построить 3D-модель местности и так далее.

Некоторые государственные организации также используют беспилотные технологии в своей работе. Например, дроны помогают МЧС ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, тушить пожары, искать пропавших людей. Крупные заповедники используют квадрокоптеры для охраны редких животных. Недавно ГИБДД внедрила в свою работу беспилотников для фиксации нарушений.

 

Как представлен рынок дронов

Пандемия COVID-19 еще больше подогрела интерес компаний к беспилотникам по всему миру. Так, согласно опросу DroneDeploy, многие отрасли усиленно инвестируют в беспилотные летательные аппараты. В то же время 88% респондентов ожидают, что в 2021 году они увеличат или сохранят свои расходы на БПЛА. 

По опыту, промышленные дроны сейчас так или иначе тестируются и применяются во всех отраслях. Согласно глобальному исследованию DroneDeploy, в мире беспилотники чаще всего можно встретить в строительстве, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и георазметке. Главная область их применения — это аэросъемка и мониторинг. 

Однако на российском рынке есть барьеры, которые препятствуют повсеместному распространению дронов. Например, есть пробелы в законодательной базе, которые отягощают использование беспилотников.

Так, 33 статья Воздушного кодекса РФ гласит, что любые «беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенные в РФ или произведенные в РФ, подлежат учету».

Для управления дронами необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства, а также полис страхования гражданской ответственности. 

Также многие компании довольно консервативные и пока не готовы к применению таких устройств. Для переосмысления рынком своих взглядов на беспилотники  производителям дронов и дистрибьюторам необходимо регулярно рассказывать о преимуществах их использования, делиться кейсами и давать возможность заказчикам пилотировать дрон под присмотром инструктора. После такого опыта все больше компаний перестанет бояться внедрять беспилотники для своих целей. 

Какие же основные отрасли применения есть у дронов? Рассмотрим подробнее.

 

Промышленность

Дроны активно используются в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, в геологической разведке, инспекции заводов и других сооружений. Например, в горнодобывающей промышленности дроны помогают строить цифровые модели рельефа, которые близки по точности к данным лазерного сканирования, но они значительно дешевле. 

Использование тепловизионного мониторинга карьеров и разрезов с помощью БПЛА позволяет легко контролировать большие территории и существенно повысить безопасность и эффективность работ, а также оперативно найти очаги самовозгорания.

В нефтегазовой промышленности БПЛА помогают существенно снизить риски, связанные с внезапной остановкой производства из-за непредвиденных сбоев.

Например, во время осмотра факельных установок дроны помогают оценивать состояние трубопроводов, насосов и других элементов конструкции. При этом работа на предприятии не останавливается.

Помимо этого беспилотники применяются при обследовании высотных конструкций: фабричных труб, ветроэлектростанций, вышек сотовой связи, плотин и мостов. По сравнению с традиционном подходом, когда инспекцию объекта проводит инженер, использование БПЛА гораздо дешевле, эффективнее и менее трудозатратно, так как больше нет необходимости в отключении оборудования и получении различных согласовывающих документов и разрешений.

Все это помогает многократно увеличить производительность и безопасность производственных объектов, а также сокращает расходы и другие ресурсы компаний. Но, несмотря на все их преимущества, большинство промышленных компаний пока не готовы к внедрению таких решений. 

Основные причины:

  • недостаточная осведомленность в преимуществах беспилотников для предприятий из их отрасли;
  • непонимание того, как эксплуатировать и поддерживать новые устройства после покупки;
  • сложно найти надежного партнера, который поможет внедрять и в дальнейшем осуществлять поддержку беспилотников.

 

Ликвидация ЧС и поиск пропавших людей

Очень часто дроны используются для ликвидации чрезвычайных ситуаций и поиска людей. Пилот БПЛА выстраивает маршрут, по которому будет двигаться беспилотник и запускает его в воздух для изучения местности. Это помогает своевременно обнаруживать задымления, пожары, опасные ледовые и лавинные обстановки, повышенный уровень рек, а также фиксировать различные природные и техногенные катастрофы. 

Раньше для исследования территории ЧС использовалась авиация, но это делало спасательные операции сложными и затянутыми. Но с появлением беспилотников спасатели могут легко получать актуальную информацию о катастрофах и осуществлять поиск людей даже на оторвавшихся от берега льдинах, в горной и лесной местности во время стихийных бедствий и так далее. 

Искать пропавших людей дронам помогают встроенные тепловизионные камеры, которые обнаруживают объект по теплу, исходящему от его тела. После этого беспилотник в режиме реального времени передает всю необходимую информацию в оперативный штаб. 

Камеры, встроенные в дроны, снимают фото и видео высокой четкости даже при экстремальных температурах или в условиях плохой видимости. То есть сильная метель, пожар или задымление не станут барьером для беспилотника, в то время как людям могут нанести фатальный урон. Также беспилотники способны транспортировать предметы первой необходимости: продукты или аптечку.

Случаи спасения людей дронами не редкость. По данным DJI, в июне 2020 года беспилотники спасли 413 человек в 234 инцидентах. Например, в 2020 году на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» стали регулярно поступать сообщения о пропавших людях в лесу возле поселка Теряево. Для их поиска отряд использовал дроны DJI Mavic 2 Prо. Для того чтобы обнаружить пропавших людей устройствам хватило нескольких часов.

 

Мониторинг популяции редких животных

Одна из интереснейших областей для применения беспилотников — это спасение животных и растений от вымирания, климатических угроз, вырубки лесов, уничтожения пастбищ и браконьеров. Технологии, встроенные в дроны, позволяют устройствам покрывать большие территории и со всех сторон отслеживать состояние окружающей среды. 

БПЛА оценивают численность популяций, мониторят судна, например, китобойные, отслеживают животных с помощью ошейников со встроенными радиотрекерами, а также обнаруживают браконьеров. Например, в мае 2020 года на территории Алтачейского заповедника государственные инспекторы начали использовать дроны для наблюдения за редкими видами зверей и птиц, обитающих на его территории. 

В то же время руководство заповедника «Остров Врангеля» начало использовать беспилотники DJI, чтобы следить за популяцией арктических белых медведей. Благодаря регулярному наблюдению ежегодно сотни медведиц выводят и воспитывают здесь свое потомство.   

Использование БПЛА избавило ученых от работы в экстремальных условиях — раньше сотрудники заповедника самостоятельно объезжали участки на снегоходах и осматривали местность.

Весной 2020 года работники «Остров Врангеля» впервые наблюдали за белыми медведями с помощью дронов, оснащенных тепловизорами и камерами с 30-кратным зумом. Поскольку датчики у квадрокоптера были настроены на определенный температурный диапазон, теперь ученые без труда обнаруживают медвежьи берлоги даже под толщей арктического снега. Местонахождение медведей фиксируется по GPS-координатам, чтобы в дальнейшем дрон мог самостоятельно в автоматическом режиме передавать видео в штаб.

Дроны для охраны животных используются и в других странах. Например, беспилотники со встроенными прожекторами для борьбы с браконьерством в сельской местности активно применяет полиция Дорсета (Англия). В этом регионе кража скота очень популярна, поэтому беспилотники, полиция и районные офицеры вместе ловят преступников и спасают животных.

В Новой Зеландии дроны наблюдают за исчезающими видами, например, за попугаями какапо. Находить птиц и отслеживать их состояние ученые помогают специальные метки, которыми помечены попугаи.

 

Сельское хозяйство

Многие фермеры используют БПЛА для контроля за ростом сельскохозяйственных культур: от поиска сорняков до высадки новых растений. Самое частое применение дронов в сельском хозяйстве — это комплексное и точечное опрыскивание посевов.

По сравнению с традиционными средствами, такими как авиация и сельскохозяйственный транспорт. Применение беспилотных решений оказалось более эффективным, поскольку дроны летают значительно ниже самолетов, обрабатывают большие площади, а также более выгодны за счет экономии потребления топлива.  

Для более масштабной обработки территории к дронам прикрепляются резервуары с удобрениями или пестицидами. Операторам достаточно задать маршрут полета и необходимый график работы, все остальное беспилотник сделает в автономном режиме. 

Точечное опрыскивание производится на основе предварительного анализа цифровых изображений с камер дрона. Такой подход позволяет фермерам экономить на объеме используемых химикатов, а также сокращает ущерб для остальных культур, так как раньше при выявлении заболевания обрабатывали всю посевную площадь целиком.

БПЛА также можно использовать для анализа качества и свойств грунта. На основе съемки дрон выстраивает 3D-карту почвы. С помощью нее можно определить области с недостатком питательных веществ, обеспечить оптимальное использование водных ресурсов и так далее.

Дроны подходят не только для земледелия, но и для животноводства. Так, с помощью квадрокоптера с тепловизионными камерами можно мониторить перемещения скота, выявлять пропавших или раненых животных, а также предотвращать атаки хищников

Используя беспилотные решения, фермеры и сельскохозяйственные компании многократно повышают урожайность, экономят время и увеличиваю площадь обрабатываемых территорий.

Резюмируем:

  • Дроны — это полноценный и эффективный инструмент в руках бизнеса.
  • У этих устройств очень широкий функционал, но пока не все компании готовы их использовать. Главные причины — низкая осведомленность в преимуществах БПЛА, недостаточное количество успешно реализованных проектов.
  • В нашей стране есть ряд законов, ограничивающих использование дронов, поэтому не все компании могут использовать их на полную.
  • Тем не менее многие промышленные предприятия уже обратили внимание на беспилотники и уже активно применяют их на своих объектах.
  • Также БПЛА применяются для ликвидации ЧС, спасения людей и животных.

В будущем область применения дронов расширится. Постоянно развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение, 5G усилят функционал беспилотников и cделают их универсальными машинами, способными справиться практически с любыми задачами. 

Фото на обложке: Jacques Tarnero/shutterstock.com

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