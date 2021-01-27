Бизнес-идеи: как заработать на беспилотниках

Беспилотники все больше проникают в нашу жизнь и используются в самых сферах — от сельского хозяйства до розничной торговли. Любители технологий во всем мире пытаются выйти на этот быстрорастущий рынок, который к 2025 году может вырасти до $63,6 млрд.

Некоторые тренды способны со временем усиливаться и вызывать драматические изменения в экономике. Беспилотные летательные аппараты сумели сделать это за довольно короткий промежуток времени.

Если раньше их считали скорее дорогими игрушками или приборами для тайных военных операций, сейчас они все больше проникают в повседневную жизнь. Они постоянно совершенствуются и получают новые применения.

По прогнозам, рынок услуг беспилотников вырастет с $4,4 млрд в 2018 году до $63,6 млрд к 2025 году.

Владение таким устройством — это скрытая возможность для бизнеса, которая только и ждет, чтобы ее изучили и использовали. Однако прежде чем начать деятельность с использованием беспилотника, важно убедиться, что она соответствует действующему законодательству. Некоторые страны уже ввели для таких аппаратов жесткие ограничения.

Возможности беспилотного бизнеса

Потенциальных способов заработка с помощью дронов немало. Вот лишь некоторые из идей, которые уже воплощают в жизнь.

Создание фильмов и видео

Базовых навыков обращения с видеокамерой и управления беспилотником будет достаточно, чтобы создавать собственные документальные и короткометражные фильмы, а также фрагменты видео, для съемки которых в противном случае потребовался бы вертолет. Более того, беспилотники дешевле, маневреннее и безопаснее, при этом появляются все более качественные модели. Так, в рамках выставки CES 2021 Sony представила первый собственный дрон Airpeak для профессиональной фотографии и съемки видео.

Частные лица и крупные компании могут заниматься съемкой свадеб и мероприятий. Покупка беспилотника поможет запустить бизнес по созданию коммерческой видеографии, который станет дополнительным или даже основным источником дохода.

Фотосъемка

Аэрофотосъемка занимает одну из самых больших долей рынка беспилотных услуг. Ее используют для сбора цифровых данных, управления активами и картографирования в самых разных сферах — от архитектуры и нефтегазовой промышленности до гражданского строительства.

Беспилотники помогают фермерам снизить затраты на проверку территорий, поскольку они могут осмотреть нужные области в два раза быстрее, чем это сделает человек. Кроме этого, дроны обнаруживают вредителей и болезни посевов, а так же могут использоваться для распределения удобрений, пестицидов или воды.

Картография и промышленная инспекция

При наличии карты с географической привязкой беспилотники могут легко измерить и оценить области и объекты, на проверку которых у наземной группы потребовалось бы несколько дней. Услуги такого бизнеса были бы полезны для архитекторов, владельцев строительных площадок, горных инженеров или специалистов по судоходству и инфраструктуре.

Ремонт беспилотников

В большинстве перспективных отраслей промышленности существует и потребность в техническом обслуживании и ремонте. Чем больше беспилотные летательные аппараты будут применяться, тем выше будет спрос на подобные сервисы.

Ремонт дронов может показаться не самой революционной бизнес-идеей, но это отличный способ выйти на рынок и быстро занять нишу. Снизить затраты поможет 3D-печать.

Курсы по управлению беспилотниками

По мере роста интереса к БПЛА и их активному использованию востребованным станет обучение у профессиональных пилотов, экспертов и производителей. Курсы управления могут включать теоретические и практические занятия, основные маневры и безопасное использование беспилотников для фото- и видеосъемки. По итогам обучкения у авторизованных преподавателей можно предоставлять студентам лицензии и сертификаты.

Доставка для малого бизнеса

Беспилотники могут принести небольшим предприятиям огромную пользу. Они могут доставлять повседневные припасы, ремонтные материалы, товары и выполнять второстепенные функции, которые значительно снизят эксплуатационные расходы для малого бизнеса. Отказ от посредников и передача подобной работы БПЛА повысили бы прибыльность многих предприятий по всему миру.

Реклама и маркетинг

У беспилотников есть еще одно применение, связанное со сбором и интеллектуальным анализом данных для бизнеса. Например, Walmart, один из крупнейших игроков розничной торговли, тестирует, как дроны могут улучшить управление складскими запасами.

Благодарям облачным сервисам и технологиям big data беспилотники получают беспрецедентные возможности по сбору данных. Это может радикально изменить конкурентную динамику информационного ландшафта.

Кроме того, их можно использовать для маркетинговых и рекламных кампаний или демонстрации рекламных баннеров.

Недвижимость

Рынок недвижимости — новая возможность для беспилотных технологий. С помощью дронов можно организовать демонстрационный тур для потенциальных покупателей. Этот инструмент предоставит более захватывающий опыт, чем традиционные фотографии.

Существуют и другие бизнес-идеи, связанные с БПЛА.

Промышленная инспекция: осмотр строительных площадок, мостов, сотовых и телевизионных башен, ветряных турбин, линий электропередач, трубопроводов и даже солнечных батарей.

осмотр строительных площадок, мостов, сотовых и телевизионных башен, ветряных турбин, линий электропередач, трубопроводов и даже солнечных батарей. Доставка продуктов и фастфуда: в технологию уже инвестирует крупный бизнес. Например, в Москве и Иннополисе можно заказать доставку из «Яндекс.Еды» с помощью робота «Яндекс.Ровер».

в технологию уже инвестирует крупный бизнес. Например, в Москве и Иннополисе можно заказать доставку из «Яндекс.Еды» с помощью робота «Яндекс.Ровер». Доставка посылок: подобные проекты есть у «Почты России», Australia Post и Amazon.

подобные проекты есть у «Почты России», Australia Post и Amazon. Осмотр жилых домов: проверка крыш, дымоходов, сайдинга, кирпичей и других элементов на предмет внешних повреждений.

проверка крыш, дымоходов, сайдинга, кирпичей и других элементов на предмет внешних повреждений. Методы доставки дронов: они могут решить проблему «последней мили» — посылку можно сбросить, спустить на парашюте или оставить на поверхности.

они могут решить проблему «последней мили» — посылку можно сбросить, спустить на парашюте или оставить на поверхности. Программное обеспечение или приложения: если вы знаете, чего не хватает рынку дронов, то инвестируйте в создание приложения, которое решит проблему.

если вы знаете, чего не хватает рынку дронов, то инвестируйте в создание приложения, которое решит проблему. Аренда: поскольку ситуация на рынке беспилотников меняется так быстро, компании не всегда имеет смысл делать долгосрочные инвестиции. Сдача аппаратов в аренду поможет бизнесу действовать более гибко.

Это лишь некоторые из огромных перспектив многообещающей отрасли БПЛА. И она находится еще в начале развития. Правильная бизнес-идея поможет быстро закрепиться на новом рынке и опередить конкурентов.

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Фото на обложке: Den Rozhnovsky / Shutterstock