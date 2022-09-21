Есть ли деньги на рынке генеалогии и цифровых воспоминаний — исследование

2022 стал для России годом импортозамещения. В связи с этим исследовательское агентство Hints разбиралось, есть ли у отечественных производителей аналоги западным сервисам в сфере цифровых воспоминаний. Были рассмотрены данные по 106 целевым конкурентам. Есть ли деньги на российском рынке воспоминаний, рассказал Михаил Козюлин, фаундер и CEO консалтинговой компании.

Что такое рынок цифровых воспоминаний

Представители рынка цифровых воспоминаний — это сервисы, платформы и услуги, которые позволяют сохранять воспоминания о событиях, человеке, родословной. Информация хранится в дневниках, соцсетях и в онлайн-журналах.

Рынок можно разделить на 5 сегментов:

Family Trees — генеалогические деревья;

Baby Diaries — фиксация родителями детских событий и воспоминаний;

Memory Diaries — описание личных моментов из жизни человека;

Memorials — материалы об умершем человеке/домашнем питомце;

Biographies — полное описание жизни конкретного человека.

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Стоит отметить, что важную часть в сохранении воспоминаний сегодня играют соцсети, особенно для молодого поколения. Но отдельно мы их не рассматривали, сконцентрировавшись только на специализированных сервисах.

А теперь о рынках в целом: какая ситуация и перспективы в РФ

Оценка объема рынка по сегментам и странам

Наибольшая конкуренция прослеживается в сегменте Family Trees. В офлайне такие проекты реализуются с высокими чеками и, как правило, с упором на премиум-сегмент. Есть и несколько онлайн-продуктов: эти команды пока только в поисках устойчивых бизнес-моделей. На сегодняшний день в этой нише в РФ нет явных лидеров.

Как монетизируются проекты в сфере цифровых воспоминаний в России и в мире?

На массовой генеалогии зарабатывать сложно — за простую подписку на сервис платить в России не хотят. На рынке пока нет игроков, которые стабильно зарабатывают этим способом. Вот какие способы монетизации таких проектов существуют в России и в мире:

Монетизация за счет рекламы, как это делают, например, Tinybeans и Timehop. Встраивание в сервис маркетплейса тематических товаров. Чаще всего встречается в сегментах Baby Diares и Memorials. Примеры: сервисы Tinybeans и Ever loved. Комиссия за оплату фрилансерам, которые оказывают услуги по поиску документов в архивах, оформлению генеалогических деревьев на встроенном в сервис маркетплейсе. Своего рода Uber в генеалогии. Эту модель используют российские стартапы Famiry, Familio и др. Гранты и спонсорские деньги от фармкомпаний. Услуги ДНК-тестов. Тренд на них связан с доступностью ДНК-тестов и развитием областей их применения.

Отдельно выделю метод офлайн монетизации — генеалогические исследования премиум-класса.

Артем Маратканов, основатель «генеалогического масс-маркета» Famiry

Олигархи, актеры, бизнесмены готовы платить большие деньги, чтобы сделать себе «золотые семейные деревья». В среднем 300 тыс. руб. в год, при том, что россиян, готовых платить за это — больше 40 000 человек.

Наш сервис предлагает премиум-подписку за 29 500 руб, на которой за 2021 год компании удалось заработать 18,3 млн руб.

Какие еще важные аспекты удалось выявить?

Особенности рынка, которые важно учитывать при разработке стратегии и проектов:

В РФ сложно работать с генеалогическими данными из-за законодательных ограничений. Затруднительно создать базу данных пользователей для поиска родственников. Между тем зарубежные компании активно используют эту возможность; некоторые и вовсе строят на ней свое УТП.

Затруднительно создать базу данных пользователей для поиска родственников. Между тем зарубежные компании активно используют эту возможность; некоторые и вовсе строят на ней свое УТП. Пандемия способствовала развитию бережного отношения к людям пожилого возраста. Люди начали переосмыслять родословную, чаще стали общаться с родными, ценить их. Это ускорило рост клиентов в сегменте Biographies.

Рынком Digital Memories уже интересуются крупные игроки: «Яндекс», «Сбер» и т. д. Но, по словам экспертов, корпорации больше заинтересованы в покупке готового проекта в виде стартапа или разработки, нежели в создании продукта с нуля.

«Людям не до генеалогии»

Хорошо, а что думают о рынке опытные игроки? Исходя из практического опыта, некоторые эксперты относятся к рынку РФ скептически.

Евгений Этин, основатель сервиса «Семейные легенды»

В России за облачные B2C-сервисы никто не платит. Мы больше всех качаем приложений, меньше всех за них платим. У нас есть сервис «Наследственное здоровье», где монетизация происходит за счет государственных грантов и спонсорства фармкомпаний.

Дальнейшие планы — внедрение freemium-модели и «международная экспансия» на рынки Индии, Пакистана, Бразилии. Там люди готовы платить за приложения даже в условиях низких доходов.

Артем Маратканов, основатель «генеалогического масс-маркета» Famiry

Люди решают насущные проблемы (садики, ипотеки, еда), им не до генеалогии. Плюс в 20 веке были оборваны связи между поколениями (раскулачивание, революции). Наиболее перспективны рынки США, Европы, Канады.

Итог: привлекателен ли рынок цифровых воспоминаний в РФ?

Увы, но сформированного рынка воспоминаний нет ни в одном из рассмотренных сегментов. Ключевая причина: сложная прямая монетизация массовых сервисов в сфере цифровых воспоминаний, в связи с чем конкуренты тестируют разные сегменты, модели монетизации, зарубежные рынки.

Стандартная же стратегия построена вокруг сбора пользовательской базы и ее монетизации через сторонние услуги: исследования, запросы в архивы, ДНК-тесты, маркетплейсы по генеалогии.

Самая подходящая модель для запуска проектов на массовом рынке с учетом специфики продукта, опыта конкурентов и особенности рынка РФ — Freemium.

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А закончим простой истиной, выявленной в ходе исследования: пока на рынке цифровых воспоминаний в России денег нет. Это если не брать в расчет довольно перспективное направление — генеалогические исследования премиум-класса. Радует тот факт, что заметен интерес к генеалогии, но вот как монетизировать отрасль, компаниям еще предстоит выяснить.

Выводы и заключительные прогнозы

Текущий доступный рынок в России находится на стадии формирования. Игроки и выручка есть, но пока что показатели находятся на уровне Бразилии.

Соотношение рынков Бразилии и РФ

Рынок сформирован в основном за счет офлайн-услуг, ведь массовые онлайн-решения пока не нашли устойчивые способы заработка. Вместо подписки компании предлагают ДНК-тесты, запускают маркетплейсы или смещаются в сферу здравоохранения.

Потенциальный рынок в РФ есть за счет пользователей бесплатных сервисов при их успешной конвертации в лидов.

Как оценивали рынок: методология

В этом проекте рынок посчитали методом снизу вверх. Оценка строилась на основе показателей юнит-экономики конкурентов, таких как Retention, ARPU, конверсия, количество пользователей. Причем Retention мы смотрели по бенчмаркам других индустрий, а ARPU и количество пользователей оценивали по данным приложений из Sensor Tower. На входе наша модель принимала все продуктовые метрики и давала годовую оценку выручки компании.

Для полноценного анализа мы рассмотрели 106 целевых конкурентов.

Из выборки мы исключили компании, у которых нет веб-сайтов или которые предоставляют свои сервисы «абсолютно бесплатно», без какой-либо монетизации.

Мы нашли и оценили выручку каждого игрока, используя метрики. Все это — чтобы получить точные данные.

Фото на обложке: Shutterstock / Kittyfly

Иллюстрации предоставлены автором.