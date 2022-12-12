Переезд в Латвию в текущих реалиях: какие варианты сейчас доступны?

О развитии бизнеса в Европе написано немало. Однако у каждого автора своё видение, специфика бизнеса и сценарий развития. И в этом материале личным опытом и вариантами действий с учётом текущей ситуации поделился Дмитрий Калинов — СЕО стартапа imprv.io. Свой путь он начинал в Латвии, поэтому готов рассказать, почему страна отлично подходит для развития IT-бизнеса и какие варианты релокации доступны россиянам сейчас.

До весны 2022 года Латвия была одной из самых удобных стран для стартапов ранней стадии. С начала осени выдача виз для граждан России была приостановлена до лета 2023 года, а теперь уже на неопределенный срок. Выдача новых временных видов на жительство прекращена. При этом шансы на возобновление стартап-программы в июле следующего года невелики.

Принятые поправки к латвийскому закону «Об иммиграции» существенно сузили возможности россиян получить первичный или повторный ВНЖ в Латвии. Тем не менее, шанс есть. Рассмотрим оставшиеся пути иммиграции в Латвию, а точнее, единственный существующий вариант — Голубая карта ЕС (EU Blue Card).

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А у граждан Беларуси на текущий момент есть возможность получить вид на жительство по стартап-программе.

Ранее введённые переходные правила (ст. 54) об условиях выдачи первичного вида на жительство до 30 июня 2023 года потеряли свою силу, и в иммиграционный закон была добавлена статья 23.1., устанавливающая порядок получения временного вида на жительство для граждан России и Беларуси. В частности. ч. 3 ст. 23.1 позволяет гражданам Беларуси получить стартап-визу.

Что такое Blue Card?

Если совсем просто, это вид на жительство с правом на работу. Граждане РФ и РБ, получившие Blue Card, имеют право на временный ВНЖ сроком действия до 1 года, если пребывание в Латвии связано с трудоустройством, требования к которому закреплены в нормативно-правовых актах Евросоюза.

Ситуация кажется противоречивой: с одной стороны, Латвия установила запрет на государственном уровне, с другой — несмотря на это, возможность въезда в страну осталась, притом вполне легальная.

Объясняется это тем, что порядок выдачи Голубой карты одинаков для всех стран-участниц — изменения в миграционной политике одной из них не влияют на общий регламент.

Требования для получения Blue Card

Квалифицированные специалисты могут оформить в Латвии Голубую карту, действительную на протяжении года (ранее до 5 лет с ежегодным продлением).

Необходимо подтвердить наличие высшего образования по регулируемой специальности — список таковых у каждого государства свой, или стандартное требование в виде опыт работы по профессии не менее 5 лет и степень бакалавра..

Кандидат должен предоставить предложение о работе, тем самым подтвердив наличие местного работодателя, желающего принять иностранного сотрудника в свою компанию. Другой вариант — заявитель может самостоятельно создать организацию и быть трудоустроен в ней. Регистрация юрлица, аналогичного российскому ООО, в Латвии занимает 3-5 рабочих дней. Размер уставного капитала — от €1.

Если сотрудник — ИТ-специалист, инженер, финансист или представитель другой востребованной профессии, где наблюдается нехватка рабочей силы, зарплата брутто (т. е. прописанная в документах) должна быть не менее €1 532. Для остальных специальностей минимальный доход брутто должен начинаться от €1 916*.

*Суммы актуальны на момент написания статьи — ноябрь-декабрь 2022 года.

Преимущества

В отличие от разрешения на работу для иностранных граждан, Blue Card не требует объявления вакансии на государственной бирже труда — это сокращает время на оформление документов. Обоснование, почему на работу не принят местный кандидат, тоже не понадобится. Срок рассмотрения заявления — 10 дней, но может сократиться до 5. Члены семьи получают ВНЖ одновременно с заявителем. На обладателя Голубой карты распространяются социальные и правовые гарантии, он имеет право на пособие по безработице, государственное медицинское страхование. Если трудовые отношения расторгнуты, но за 3 месяца найден новый работодатель, Blue Card остается действительной.

Нюансы

В начале сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия ввели ограничения на въезд граждан России, имеющих визы других стран Евросоюза. К тому же, как отмечалось выше, Латвия не выдает визы гражданам РФ.

Но оформить шенгенскую туристическую визу в другой стране все же придется. С территории этого государства по действующему шенгену кандидат въезжает на территорию ЕС, после чего отправляется в Латвию для получения Голубой карты.

Стоит также учесть, что латвийская служба госбезопасности проводит углубленную проверку лиц, имеющих гражданство РФ и подавших заявку на получение ВНЖ, что потенциально увеличивает срок ожидания Blue Card.

Налоги

С 2018 года в Латвии размер налога на реинвестированную прибыль предприятий — 0%. Таким образом, подоходный налог оплачивается при распределении дивидендов.

Дивиденды облагаются налогом на прибыль 20%. Процент рассчитывается от суммы брутто, т. е. если доход составил €10 000, компания распределяет эту сумму следующим образом: €2 000 вычитаются в счет уплаты налога на прибыль, €8 000 — выплачиваются в виде дивидендов участнику.

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В Латвии заработная плата работника облагается двумя налогами: обязательными взносами государственного социального страхования (т. н. «социальный налог») и подоходным налогом с населения.

В 2021 году ставка социального налога составляла 34,09% (из них 10,5% вычитались из зарплаты брутто сотрудника, а оставшиеся 23,59% отдельно оплачивал работодатель). Ставка подоходного налога составляла 20% (для доходов до €20 004 в год), 23% (для части дохода, превышающего €20 004 в год, но не более €78 100) и 31,4% с части, превосходящей €78 100 в год.

Подводя итог

Как становится понятно из сказанного выше, у граждан России есть реальная и законная возможность переехать в Латвию и вести здесь бизнес. Эту возможность им открывает Голубая карта ЕС (EU Blue Card).

Да, процесс ее получения предполагает некоторые сложности, как то: необходимость получения шенгена в другой стране, соответствие определенным критериям, повышенное внимание службы госбезопасности и возможное увеличение сроков ожидания.

Однако релокация всегда требует от предпринимателя определенного числа активных действий. Главное, что даже ужесточение требований не лишило граждан России права на переезд в одно из перспективных европейских государств и возможностей на создание здесь бизнеса.

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