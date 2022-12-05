Израиль, Грузия или Эмираты: в какую страну юридически легче «переселить» компанию

В рамках осеннего пакета санкций Евросоюз и Великобритания запретили предоставлять российским компаниям целый ряд услуг, в том числе IT-консалтинг и юридическую помощь. Вести бизнес в «недружественных» юрисдикциях становится все тяжелее. Некоторые отечественные компании задумываются не только о релокации сотрудников, но и о редомициляции — смене своего юридического и фактического адреса на зарубежный. Чем она выгодна и как ее провести — в материале.
Содержание:
- Контекст
- Редомициляция и релокация — в чем разница
- В какие страны юридически легче «перевезти» бизнес
- Что делать, если редомициляция невозможна
Контекст
Под санкции, введенные западными странами после 24 февраля, в большей степени подпадали импорт и экспорт товаров стратегического назначения и массового спроса. Теперь же, в рамках восьмого пакета санкций, ЕС запретил оказывать российским компаниям юридические и консультационные услуги.
Ранее Правительство Великобритании также ввело ограничения на оказание российскому бизнесу консультационных услуг в сфере IT, юридических и аудиторских услуг. При этом, как следует из пресс-релиза, британские специалисты предоставляют российским клиентам 59% всех импортируемых юридических услуг.
Также некоторые юрфирмы начали отказывать российским гражданам вне зависимости от санкций — по собственной инициативе.
Бизнесу, зарегистрированному в РФ, все сложнее полноценно вести свою работу на глобальном рынке.
Поэтому сегодня многие компании:
- оставляют в России юридический адрес и, возможно, небольшое представительство, а сотрудников перевозят в другую страну;
- меняют свой юридический и фактический адрес на зарубежный, этот процесс называется редомициляцией.
Редомициляция и релокация — в чем разница
Редомициляция — это «смена гражданства» юридическим лицом, прописанная в Федеральном законе №290-ФЗ.
Не всякая релокация означает редомициляцию. Под последним понимается конкретная: компания переезжает из одной юрисдикции в другую с сохранением организационно-правовой формы, структуры, активов, обязательств, банковских счетов.
Релокация же обозначает любой переезд: перевоз части сотрудников, создание нового бизнеса в другой юрисдикции, получение стартап-визы и прочее.
Чтобы редомициляция стала возможна, обе страны (государство «выезда» и государство «въезда») на законодательном уровне должны предусматривать такую возможность, объясняет Дарья Каменская, старший юрист практики Международное право и налоги компании «Лемчик, Крупский и Партнеры».
При этом Дарья уточняет, что процедуру нельзя назвать простой. «Необходимо убедиться, что редомициляция не противоречит уставу компании. Затем — собрать необходимый перечень документов в государстве “въезда”, чтобы подтвердить отсутствие задолженности перед ним, а также официально (с формальной публикацией) уведомить кредиторов о переезде. Далее весь комплект документов передается в регистрационные органы новой юрисдикции. В среднем процедура занимает от четырех до шести месяцев», — говорит Дарья Каменская.
На сегодняшний день далеко не все юрисдикции предусматривают возможность редомициляции — и дело не только в российском происхождении компаний. Например, в Гонконге такая опция отсутствует в принципе, подчеркивает эксперт. Некоторые ограничения есть и в ряде европейских государств. Например, редомициляция из Нидерландов возможна только в другую страну ЕС.
В полном объеме редомициляция компании возможна в РФ, на Кипре и в ОАЭ.
Однако, как уточняет специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, отсутствие необходимых подписанных документов между Россией и страной для релокации не означает, что вы не можете рассматривать ее в качестве новой юрисдикции (если, например, ОАЭ и Кипр по каким-то причинам вам не подходят). Процесс переезда просто займет чуть больше времени.
«Ряд российских компаний или иностранные компании со специалистами в России просто забирают всех или подавляющее большинство сотрудников в другие страны. Там уже организовывают новое юридическое лицо, снимают помещения для работы и проживания специалистов, а также платят там налоги.
Это не является для государства полноценной редомициляцией с юридической точки зрения, такую ситуацию можно назвать просто переездом», — объясняет специалист.
В какие страны юридически легче «перевезти» бизнес
Если для компании важно сохранить российский рынок сбыта, то можно рассмотреть для переезда Армению или Казахстан, предлагает Георгий Свирин. Эти страны входят в Таможенный союз, поэтому организованное здесь производство не потребует растаможивания при ввозе грузов в РФ.
«Финансовые, IT-компании и другие не привязанные строго к определенным локациям фирмы могут помимо этих стран рассмотреть для перемещения еще ОАЭ (конкретнее, эмират Дубай), Израиль или Грузию. Эти страны остаются нейтральными в отношении России и не стремятся запрещать въезд россиянам, особенно с капиталом.
В них даже всячески стимулируется покупка недвижимости, открытие офисов, а также вложение капитала в местные компании или организация производства. В этих странах российским компаниям и их сотрудникам пока не стоит опасаться введения санкций или влияния западных рестрикций (ограничений — прим. ред.) на их бизнес», — рассказывает эксперт.
Что делать, если редомициляция невозможна
Смена юридического адреса важна в первую очередь для компаний, которые хотят продолжать сотрудничество с иностранными поставщиками или партнерами, говорит Георгий Свирин.
«Если ваши активы уже находятся в “недружественных” странах или компания там зарегистрирована, то, возможно, перемещение необязательно. Если вы поставляете свою продукцию в Россию или другую подсанкционную страну или получаете оттуда выплаты — лучше переехать или хотя бы фактически перерегистрировать компанию в более дружественной стране. Если же такой необходимости нет, то можете продолжать работать в этой стране, особенно если к вам нет никаких претензий», — добавляет эксперт.
Сложности сейчас возникают и у компаний, находящихся в Европе. Речь идет не только о санкциях, но и о коммунальных счетах и расходах на электроэнергию, которые значительно возросли из-за инфляционного кризиса и взлета стоимости энергоносителей. Например, в Финляндии рост цен на электричество спровоцировал массовые банкротства компаний.
Если редомициляцию осуществить не получается, то для сотрудничества с иностранными партнерами Дарья Каменская рекомендует создать функциональную компанию, зарегистрированную в дружественных к РФ юрисдикциях. Например, Турции, ОАЭ, странах СНГ. На такие компании переносится часть функций, в том числе по транзакционным расчетам с иностранными подрядчиками.
Также эксперт советует уже сейчас перевести компанию на обслуживание к новым регистрационным агентам (способным игнорировать санкции — прим. ред.). Это временное решение, оно лишь на небольшой срок откроет пространство для маневра, чтобы впоследствии реструктуризировать бизнес и редомицилировать, если понадобится.
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