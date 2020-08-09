Цифровизация госуправления: как стартапу зайти на гостех-рынок

Сооснователь Vinci Agency Мария Лапук рассказывает, на что стоит обратить внимание технологическим компаниям и какие продукты уже пользуются спросом в госсекторе.

Гостех-сфера обещает стать одной из самых прибыльных в ближайшем будущем, однако многие стартапы пока опасаются выходить на новый рынок. При этом, как показало исследование Vinci Research , в этой индустрии уже немало успешных кейсов и перспективных ниш.

Площадка для единорогов

Доступные телемедицинские услуги, скоростные транспортные сети, устойчивые производственные цепочки и смарт-системы безопасности — наше представление об идеальном будущем тесно связано с индустрией гостеха. Мы хотим жить в удобных и комфортных городах и пользоваться качественными сервисами без лишней бюрократии.

Наличие четко артикулированной проблемы, которую нужно решить, — хороший старт для любого бизнеса.

Мировой рынок гостеха уже оценивается в $400 млрд, а к 2025 может достигнуть $1 трлн. Это создает идеальную площадку для появления стартапов-единорогов. Кстати, в 2020 году премию Future Unicorn Award получил стартап Corti, который работает на стыке мед- и гостеха.

Несмотря на растущий масштаб, отрасль пока мало изучена. Например, до сих пор нет консенсуса по поводу того, какие сферы относятся к GovTech. Также пока только начинают формироваться такие бизнес-модели, как G2C (Government-to-Citizen), G2B (Government-to-Business) и G2G (Government-to-Government).

Это отпугивает потенциальных игроков — технологические стартапы не знают, как подступиться к рынку, опасаются конкуренции с корпорациями, жестких регуляторных ограничений и долгой окупаемости.

Особенно часто с этой проблемой сталкиваются российские компании, поскольку сфера гостеха в стране начала развиваться относительно недавно. Несмотря на поздний старт, Россия занимает 32 место по показателю индекса электронных государств EGDI от ООН и входит в число стран-лидеров.

«За рубежом количество создаваемых GovTech-сервисов исчисляется десятками в год. Одни из наиболее ярких стартапов — проект 120Water для массового контроля качества питьевой воды и CivicActions, электронная демократия, которая предполагает сбор и визуализацию в открытом пространстве информации о выборах, документах, принятых решениях и лицах, ответственных за принятие решений.

Такие стартапы работают, получают выручку и создаются на венчурные деньги, что позволяет удовлетворить интересы пользователей, государства, акционеров и основателей. При этом они пользуются преимуществами частных компаний.

В России же на начальном этапе подобные проекты разрабатывались и обслуживались преимущественно по инициативе государства и муниципалитетов. По большей части это были проекты в таких сферах, как госуслуги и МФЦ, элементы системы «Безопасный город», которые сейчас реализуются и функционируют с участием большого количества частных компаний», — говорит директор по R&D Национального центра информатизации «Ростеха» Александр Ануфриенко.

Интересно, что до недавнего времени рынок гостеха в России развивался по модели, характерной для азиатских стран: инициативы разрабатывали в закрытой среде. Постепенно страна стала двигаться к открытой западной модели, при которой двигателем индустрии выступает не правительство, а бизнес — это и госпоркорации, такие как «Ростех», и МСП.

Получается, что к 2020 году в России сформировались оптимальные условия для запуска новых проектов. Но как понять, в каком направлении двигаться и какие проблемы требуют решения?

Чтобы составить цельную картину мировой гостех-индустрии и определить точки роста, команда аналитиков Vinci Research провела масштабное исследование рынка.

Мы определили как минимум четыре ниши, в которых могут развиваться стартапы в государственном секторе.



Электронное правительство

Одно из самых перспективных направлений для стартапов сегодня — это электронные госуслуги. Оплата штрафов или онлайн-расчет пенсии — это лишь верхушка айсберга. В этой сфере пока не решены многие масштабные проблемы — например, до сих пор нет надежных систем электронного голосования и идентификации, удобных G2B-сервисов для оплаты налогов и банкинга.





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Но, как показало наше исследование, спросом пользуются и более точечные решения, которые часто исходят от небольших стартапов.

Не обязательно сразу же создавать альтернативу «Госуслугам» — можно начать работу на муниципальном уровне.

Например, испанская компания Civiciti создает онлайн-площадки для проведения выборов по запросу администраций отдельных городов. А израильская Zencity собирает и анализирует отзывы граждан о местных органах власти, используя разные источники, в том числе соцсети.

Аналитики рекомендуют внимательно изучать рынок и выявлять проблемы, которые требуют GovTech-решения. Так, например, необанк Moni создал по заказу финского правительства банковскую карту для беженцев. Для нее не нужно заводить счет в банке и предоставлять документы — для идентификации используется блокчейн.



Умный город

Только в 2019 году на проекты «умных городов» во всем мире потратили свыше $95 млрд, и в 2020 тенденция определенно сохранится.

Этому способствует пандемия коронавируса — например, вырос спрос на умные системы мониторинга для социального дистанцирования.

Еще один тренд, связанный с COVID-19, — это медицинские смарт-услуги. Интересный пример — норвежский проект No isolation, который разрабатывает роботов для борьбы с изоляцией и одиночеством. Их уже используют в больницах и школах.

В России масштабных проектов такого рода пока нет.

«Пандемия наглядно продемонстрировала значимость цифровых компетенций для государства. Страны с высоким уровнем GovTech смогли быстрее и лучше адаптироваться к новым условиям. В этом плане Россия, к сожалению, не стала одним из лидеров», — считает Виктор Яковлев, вице-президент «Газпромбанка» и руководитель департамента цифровых технологий.

Новая среда создает и новые ниши на рынке. После пандемии люди будут уделять больше внимания профилактике и диагностике респираторных заболеваний, а значит, вырастет спрос на сервисы мониторинга окружающей среды — в том числе на гиперлокальные, как, например, eLichens.

Мы также зафиксировали растущий интерес к системам управления катастрофами — например, французская Delair использует дроны для создания карт местности в условиях ЧС.

Многие стартапы в этом сегменте оптимизируют существующие процессы — например, налаживают работу общественного транспорта с помощью умного ПО, применяют алгоритмы для городского планирования, мониторят управление отходами и помогают экономить электроэнергию.





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CrimeTech

Камеры слежения с распознаванием лиц уже распространены во многих городах, в том числе и в Москве. Но CrimeTech не ограничивается сервисами для поиска преступников. Так, в США набирают популярность системы прогнозирования преступлений, в том числе сенсоры для распознавания выстрелов.

В целом процесс цифровизации проходят все этапы борьбы с преступностью — начиная с прогнозирования и заканчивая вынесением приговора.

Самый известный и крупный игрок на рынке общественной безопасности в гостех-секторе — это компания Palantir, которая оценивается в $20 млрд и готовится к IPO. Другой успешный пример — американская Mark43, которая упрощает и даже частично автоматизирует работу полиции.



Государственное управление

Главное преимущество этого сектора — низкий порог входа для стартапов. Госменеджмент охватывает сотни направлений, включая здравоохранение, образование, пищевую промышленность и сельское хозяйство.

Наибольшим спросом в этих областях пользуются инструменты для оптимизации процессов, а также сервисы для сбора и аналитики данных — например, обработка big data из открытых госисточников и создание баз для бизнеса.

Один из трендов 2020-х — это «все как услуга» (XaaS), или предоставление сервисов «под ключ». Это могут быть платформы, инфраструктуры, хранилища и даже склады. По прогнозам Gartner, более 80% гостех-решений будут строиться на модели XaaS, что открывает большие перспективы перед стартапами.



Как достичь максимума

Стартапам стоит обратить внимание на следующие нишевые гостех-тренды:

Мультиканальное вовлечение граждан : решения, которые помогут государству использовать те каналы связи, которые предпочитает аудитория. Например, чат-боты, мессенджеры, соцсети, мобильные приложения, видеоигры и даже VR-платформы.

: решения, которые помогут государству использовать те каналы связи, которые предпочитает аудитория. Например, чат-боты, мессенджеры, соцсети, мобильные приложения, видеоигры и даже VR-платформы. Agile-управление : технологии, которые позволят госорганам работать по принципам стартапов — быстро менять стратегию, адаптироваться и экспериментировать.

: технологии, которые позволят госорганам работать по принципам стартапов — быстро менять стратегию, адаптироваться и экспериментировать. «Все как услуга» (XaaS) : IT-сервисы и «железо» под ключ. Государство все чаще будет пользоваться готовыми «коробочными» решениями и за счет них постепенно модернизирует существующую инфраструктуру.

: IT-сервисы и «железо» под ключ. Государство все чаще будет пользоваться готовыми «коробочными» решениями и за счет них постепенно модернизирует существующую инфраструктуру. Совместное пользование услугами 2.0 : разработка удобных инструментов для коллабораций между ведомствами и даже государствами.

: разработка удобных инструментов для коллабораций между ведомствами и даже государствами. Аналитика в реальном времени: умные алгоритмы для «живого» мониторинга, которые помогут быстрее принимать решения как государству, так и бизнесу.

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