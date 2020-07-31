Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?

Кто из компаний выходит на IPO в 2020 году и почему они достойны нашего внимания, рассказывает Анастасия Кошелева, руководитель и главный редактор русскоязычной версии Investing.com .

Фондовый рынок всегда находится в ожидании лучшего момента для покупки активов. IPO или pre-IPO является именно таким моментом для инвесторов, поэтому, если вы хотите раньше рынка успеть вложиться в компании и получить максимальную отдачу, следите за теми, кто пока находится на венчурной стадии, но планирует выход на биржу.

Airbnb

Еще в конце прошлого года инвесторы с нетерпением ждали IPO компании в 2020 году. В сентябре 2019 года компания отчиталась о том, что уже второй раз за всю историю ее существования выручка за квартал превысила $1 млрд.

При этом является ли компания прибыльной, широкой общественности неизвестно.

Эпидемия коронавируса, безусловно, повлияла на бизнес Airbnb, замедлив все процессы, в том числе планируемый выход на IPO. В апреле компания была вынуждена привлечь $1 млрд от новых инвесторов, так как бизнес столкнулся с большими сложностями: по данным только за апрель, были отменены более 80% бронирований.

Первоначально компания планировала выйти на IPO с ожидаемой оценкой в $31 млрд, но уже в марте она снизила свою внутреннюю оценку до $26 млрд.



Deliveroo

Компания по доставке еды из Великобритании, один из главных конкурентов Uber Eats, также в конце прошлого года объявила о планах выйти на биржу в 2020.

Даже кризис, связанный с коронавирусом, не может стать препятствием в случае с Deliveroo, так как в отличие от других сфер бизнеса, доставка еды только выиграла во время пандемии и локдауна. Кроме того, в компанию инвестирует Amazon.





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В целом инвестиции в сферу питания в первом квартале 2020 года увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $5,3 млрд. Это сейчас один из самых стабильных и перспективных рынков.



Asda

Это сеть супермаркетов в Великобритании, торгующая продуктами питания, одеждой и другими товарами ежедневного спроса. В 2019 году главный исполнительный директор Роджер Бернли объявил о планируемом IPO, но обозначил, что оно может состояться только через два-три года.

Часть акций Asda принадлежит американской компании Walmart. Остается открытым вопрос, сохранит ли она контрольный пакет акций, после того как Asda выйдет на биржу.

Какой станет капитализация компании, пока неизвестно. По примерным оценкам аналитиков, она составит от 7 до 8 млрд долларов. Эти цифры основаны на предполагаемом годовом доходе компании в 1,2 млрд фунтов стерлингов.



Palantir

Palantir — американская корпорация, один из самых дорогих технологических стартапов мира и одна из ключевых компаний Кремниевой долины. Основная сфера деятельности — разработка программного обеспечения в сфере анализа данных для различных организаций как государственного, так и коммерческого сектора.





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Компания существует более 15 лет и за это время привлекла более $2 млрд инвестиций.

Бизнес уже несколько лет готовится к выходу на биржу. По последним данным, он должен состояться в 2020.

В прошлом году Palantir увеличил свой годовой доход на 40%, что позволило ему почти приблизиться к цифре в $1 млрд. Среди клиентов компании — крупные правительственные организации США, такие как Министерство обороны и Министерство внутренней безопасности.



Lemonade

Еще один американский игрок, планирующий выход на IPO в 2020 году, — страховая компания Lemonade. Представители стартапа заявили о своих намерениях привлечь $100 млн инвестиций после размещения на Нью-Йоркской бирже.

Несмотря на увеличение дохода с $2 млн в 2017 до $67 млн в 2019, компания не является прибыльной, так как в тот же период времени убыток компании увеличился с $28 млн до $109 млн. Подобные цифры представители Lemonade объясняют большими инвестициями в развитие бизнеса.



За кем еще следить

Кроме отдельных стартапов, стоит также следить за наиболее перспективными сейчас отраслями.

Это, конечно, фудтех, в котором сейчас происходит своего рода революция (от создания новых продуктов до служб доставки), сферы биотехнологий, образования и финансов, которые получили новый виток в развитии в связи с пандемией коронавируса, а также индустрия больших данных.

Уже сейчас во всех этих областях есть много перспективных игроков, которые в ближайшем будущем будут выходить на IPO.

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