B2G: что стартапы могут предложить государству?

Николай Еланцев, директор ГКУ «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО», рассказывает, чем стартапы могут быть полезны госструктурам и что нужно учесть, чтобы войти в сегмент B2G.

У государства и бизнеса есть интерес к сотрудничеству, но нередко такие проекты разваливаются в самом начале пути. Как этого избежать?

Перспективы B2G-союзов

В госсекторе есть свободные ниши, которые может занять частный бизнес. По аналогии с частными компаниями, многие из которых предпочитают отдавать бухгалтерию на аутсорсинг, госкомпании также могут пользоваться услугами бизнеса.

Чаще всего возможности для стартапов касаются программного обеспечения и электронных услуг. Например, это распознавание сканов или обучение роботов оформлению документов для правильной бухгалтерской проводки.

У государственных организаций все время появляются новые потребности — они обусловлены новшествами как в законодательстве, так и в меняющейся реальности.

По моей практике, на сегодняшний день актуальны следующие нововведения:

централизация бухгалтерий,

необходимость обработки документов, поступающих от удаленных пользователей,

автоматизация процессов,

сокращение участия в них человека.

В результате госпредприятие получает следующую выгоду: сокращается ручной труд и число ошибок; документ быстрее проходит путь от поступления до принятия решения; улучшается качество отчетности.

Прикладывайте голову и руки

Часто потребности растут и в ежедневной рутине — не хватает рук на уровне первичного звена. И с этим вполне могут помочь стартапы. Так, например, несколько лет назад появился сервис Smartway, который упростил организацию командировок.

А вот другой пример того, когда потребность рождает возможности для сотрудничества. В Самарском пенсионном фонде возникла проблема при приеме заявлений на получение материнского капитала. Каждый год в начале июня выходит постановление правительства, и в июле в офисе Самарского пенсионного фонда вырастали очереди из мам. Они хотели побыстрее получить капитал, но наплыв желающих парализовал работу фонда.

Решить проблему удалось так: в фойе офиса перенесли часть компьютеров и предложили мамам самим заполнять и подавать заявления. Им помогал сотрудник, и дело пошло.

Но дальше встает другой вопрос — обработка поступивших заявлений. И это возможность для бизнеса проявить себя.

Например, для нашей организации интересны те компании, которые смогут совместить программиста и бухгалтера: написать робота, а потом провести его обучение. Я предвижу возгласы сомнения и доводы, что для бизнеса уже много сделано в этом направлении. Однако нужно учитывать, что бюджетный и бухгалтерский учет — это два разных течения одного океана.

Бухгалтерский учет лежит на поверхности, а бюджетный — течет глубже. Он перегружен информацией и именно сейчас подвергается глобальной перестройке. Кто владеет знанием бюджетного учета и процессом диджитализации рабочего процесса, тот и будем королем.

По итогам работы Централизованной бухгалтерии с октября 2019 года на нас выходят только с предложениями по обучению или предоставлению сервиса по справочно-информационным системам, таким как «Консультант Плюс» и «Гарант».

Специализируйтесь

Один из вариантов сотрудничества с государственными корпорациями — это специализация на определенном профиле деятельности. В этом смысле интересен путь компании «Бухучет Сервис», которая разрабатывает программные продукты, причем в основном для организаций правоохранительной системы.

Компания начинала в 2005 году с сопровождения бюджетных учреждений Чувашской Республики с выездом в районы и сотрудничала с РОВД. Через четыре года стала обслуживать через интернет, а количество клиентов выросло до 450 бюджетных учреждений республики.

Постепенное освоение специфики работы силовых структур позволило компании довести ПО до нужного качества. Автоматизация всех рабочих процессов вне зависимости от того, кто будет работать с программой, директор или рядовой сотрудник; исправление ошибок при ведении учета в программе 1С; специальные конфигурации для учреждений МВД и УФСИН — все эти особенности позволили в разы упростить работу бухгалтерам.

Владейте информацией

Предвижу вопрос: как предпринимателям узнавать о том, что нужно госструктурам? На что ориентироваться?

Все основные направления, предусмотренные к автоматизации, изложены в документах стратегического планирования, таких как, например, стратегия социально-экономического развития той или иной территории.

Эти документы представлены на сайтах органов власти и органов местного самоуправления. Они каждый год корректируются, публикуются отчеты об исполнении. Из этих документов станет ясно, что можно предложить государству или местному самоуправлению.

Кроме того, есть национальная программа «Цифровая экономика», утвержденная правительством РФ в 2017 году, по которой государственные организации должны отдавать приоритет отечественному программному обеспечению.

К 2019 году 80% пользователей из числа российских чиновников уже должны были перейти на офисные пакеты и операционные системы отечественного производства. Однако этого не произошло, и сейчас предусмотрены меры стимулирования разработки ПО, с тем чтобы к 2024 году доля отечественного софта в госструктурах превышала 90%.

Хорошую практику дает участие в выставке «Госзаказ — за честные закупки». Это мероприятие проходит каждый год, и в нем участвуют представители всех субъектов РФ. Это хорошая площадка для предпринимателей, чтобы заявить о себе, о своем опыте и возможности решить проблемы, которые есть у государства.

Ищите общий язык

Самая распространенная проблема: чиновники и предприниматели говорят на разных языках. В госучреждениях множество условностей, и они руководствуются законом о закупках — ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

Предприниматели сталкиваются со скрытым сопротивлением госслужащих, которые не видят прямой выгоды для себя и не хотят внедрять изменения. Ведь все действия, которые помогают бизнесу экономить, так или иначе ведут к сокращению рабочих мест.

И тут государство встает перед выбором: повышать эффективность работы и увеличивать безработицу? Или оставить все как есть и существовать в прежней неэффективной системе? Вывод не всегда очевиден.

Инструкция для тех, кто хочет работать в B2G

Прежде всего нужно всегда помнить, что государство и все организации, которые относятся к государственным и муниципальным структурам, работают в соответствии с ФЗ-44. Поэтому алгоритм действий должен быть таким.

Следите за документами стратегического планирования — это дает возможность понять стратегию развития, куда двигаться. Рассматривайте варианты узкой специализации. Изучайте решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период — это позволяет понять, на какие программы заложены денежные средства. Смотрите планы-графики заказчиков, опубликованные в начале года, чтобы знать, какие торги будут проходить в течение года. Понимая, какие изменения запланированы и какие задачи стоят перед госучреждением, готовьтесь к участие в закупке и формулируйте, какие из ваших навыков будут востребованы государством. Готовьтесь к тому, что придется масштабировать продукт — например, что программное обеспечение будет использовать сотня подведомственных филиалов организации. Наберитесь терпения во всем, что касается отчетности — нужно быть готовым к тому, что она будет очень строгой. Заложите больше времени на принятие решений, имея в виду иерархию госструктуры.

Работа с государством — это игра вдолгую, но это может перерасти в стабильное сотрудничество. Нужно не бояться пробовать и набираться опыта.

В работе с государственными структурами нет ничего сверхсложного нет. Главное — научиться понимать их потребности, научиться говорить с ними на одном языке и быть готовыми работать.

Фото в тексте: Unsplash

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin/Shutterstock