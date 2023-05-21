Сезон отпусков. Как закончить все запланированное и по-настоящему отдохнуть

Приближение долгожданного отпуска часто вызывает не только приятное предвкушение, но и тревогу и стресс. Ведь часто перед тем, как уйти отдыхать, нужно успеть завершить все дела на работе, передать инструкции коллегам, все предусмотреть и…собраться к отпуску!

Почему в долгожданном отпуске не получается отдохнуть

Стресс перед отпуском — частое явление, которое ухудшает самочувствие и плохо влияет на качество долгожданного отдыха.

Многие люди испытывают сложности между переключением из режима работы в режим отдыха. Перед отпуском мы часто загружены работой больше, чем обычно, а в отпуске не можем перестать думать о работе.

Есть исследования, которые показывают, что здоровье и самочувствие людей значительно ухудшается за две недели до отпуска из-за нагрузок перед отдыхом.

Можно выделить несколько частых причин повышенного стресса перед отпуском:

Страх оставить работу

Для многих людей перспектива «оставить работу» вызывает большой стресс. Это связано со страхом, что пока они будут недоступны, случится что-то непредвиденное –– какая-то проблема, которую только этот человек может решить.

Конечно, иногда такое может произойти. Но у каждого сотрудника есть право не подключаться к работе в свое нерабочее время.

Кроме того, часто подобные страхи связаны с внутренними проблемами человека: например, когда ему сложно делегировать или его самоценность слишком сильно завязана на работе.

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Много планов на последние дни

Перед отпуском мы часто хотим «успеть все»: закрыть все задачи, продумать план действий на случай форс-мажора, проинструктировать коллег и сделать все возможное, чтобы уйти отдыхать с чистой совестью. В итоге в последние дни перед отпуском мы должны выполнить огромное количество работы.

Но если обычно вы успеваете сделать X работы за свое рабочее время, то каким образом вы можете выполнить 2*X работы за то же время? Только если работать в два раза больше. Пытаясь успеть перед отпуском больше, чем обычно, вы наверняка будете перерабатывать. И, конечно, будете в постоянном стрессе, что не успеваете.

Еще часто у нас возникает такая ошибка мышления: «сейчас я напрягусь, поработаю побольше, а потом можно будет отдохнуть». Нам кажется, что можно израсходовать последние силы, ведь скоро мы будем отдыхать и сможем восстановиться.

Однако это заблуждение. Отпуском длиной в одну-две недели невозможно компенсировать огромную усталость. По этой же причине люди часто заболевают в отпуске, как только у организма появляется возможность немного расслабиться.

Подготовка к отпуску тоже требует ресурсов

Мы часто не учитываем, что подготовка к отпуску тоже отнимает время и силы. Спланировать маршрут, забронировать отели, собирать вещи, договариваться с родственниками, кто будет приходить кормить кота и поливать цветы, и дать им инструкции –– все это занимает требует дополнительных ресурсов. Исследование, проведенное в Америке, показало, что у 65% людей сборы в отпуск вызывают серьезный стресс.

Если мы не закладываем время на подготовку к отпуску, нам опять же приходится успевать больше, чем обычно.

Как подготовиться к отпуску без стресса

Если вы узнали в описании себя, то для того, чтобы изменить ситуацию, придется скорректировать свою привычную стратегию поведения. Несколько рекомендаций, которые помогут это сделать:

Относиться к планированию отпуска как к дополнительному проекту, на который нужно выделять время

Заранее составьте список дел, которые надо сделать перед отъездом, вплоть до самых мелочей вроде «распечатать билеты» и «передать ключи от квартиры подруге», и выполняйте их постепенно — например, по одному делу в день в течение месяца.

Поставьте в календарь временные слоты, когда будете планировать маршрут с близкими и собирать вещи. Если выделить время на подготовку и начать заниматься этим заранее, то не придется все делать в спешке в последний момент.

Заранее составить список рабочих задач, которые вы можете успеть до отпуска, и не добавлять туда новые

Вы не можете успеть значительно больше, чем обычно, не перерабатывая. За месяц или хотя бы пару недель до отпуска составьте заранее реалистичный список задач, которые можете успеть.

Все, что возникает сверх этой нормы, переносите на время, когда вернетесь из отпуска, или отдавайте коллегам. В крайнем случае замените старые задачи из вашего списка на новые, более срочные, стараясь, чтобы запланированный объем работы остался прежним.

На всякий случай запланировать меньше, чем обычно

Как раз на случай крайне важных внезапно возникающих задач или каких-то непредвиденных обстоятельств оставьте немного рабочего времени, которое нельзя занимать.

По этой же причине постарайтесь ничего не планировать на последний день перед отпуском, чтобы можно было без спешки завершить дела, если что-то из запланированного не получилось успеть.

В самом лучшем случае, если вы все спланировали идеально, и ничего срочного не возникло, у вас останется немного свободного времени перед отпуском, что точно не будет лишним.

Заботиться о себе и прислушиваться к сигналам организма

Полностью избежать стресса перед отпуском вряд ли получится. Любые перемены вызывают у нас стресс.

Поэтому в это время точно стоит проявить большую заботу о себе. Как бы много ни было рабочих задач, постарайтесь отдыхать на выходных, не забывать про полноценный сон, не пропускать приемы пищи. Попробуйте спрашивать себя хотя бы пару раз в день: «Как я сейчас?» и «Что я могу сейчас сделать для себя?»

Большая внимательность к своему состоянию перед отпуском поможет вовремя замечать проявления усталости и предотвратить сильное истощение.

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Принять, что все предусмотреть невозможно

Желание все контролировать очень естественно для людей, и это один из способов справляться с тревогой. Но в реальности мы не так всемогущи, как нам хотелось бы.

Постарайтесь осознать, что что-то в любом случае может пойти не так, пока вас не будет. Как бы вы ни старались, вы не сможете предусмотреть все варианты. И это нормально. Но кроме вас в коллективе работают другие люди, и они смогут с этим справиться.

Договоритесь с коллегами, кто за что будет отвечать во время вашего отсутствия, и постарайтесь не рисовать страшные картины. Две недели отпуска –– не так уж много, мир не разрушится, пока вас не будет на работе.

В отпуске действительно отключиться от всех задач

Необходимое условие качественного отдыха –– действительно отключиться от работы. Предупредите коллег, что не будете на связи. Если вы знаете, что вам сложно будет не вспоминать о делах в отпуске, отключите уведомления рабочего мессенджера, выйдите из аккаунта рабочей почты.

Подумайте о том, что отдыхать 100% времени –– в том числе полезно для вашей работы. Вы будете гораздо более эффективным сотрудником, если вернетесь из отпуска полным сил.

Если мысли о работе никак не отпускают, попробуйте отнестись к отпуску как к одной из рабочих задач, где ваша цель –– максимально расслабиться. Хвалите себя за промежуточные результаты, когда вы день не заходили в почту или на пару часов вообще забыли о работе.

Отдыхать не только в отпуске

Как бы странно это ни звучало, но для многих современных людей отдыхать гораздо сложнее, чем работать. Частые запросы, с которыми люди приходят к психологу — выгорание, проблемы со сном, проявления тревоги, –– напрямую связаны с тем, насколько качественно и хорошо мы отдыхаем и умеем ли расслабляться.

Если каждый раз перед отпуском вы испытываете сильный стресс и усталость, а решение пойти в отпуск дается тяжело — это сигналы, что есть проблемы в балансе между работой и отдыхом. Возможно, в вашей системе ценностей работа занимает слишком высокое положение по сравнению с другими сферами жизни. Возможно, есть сложности с расслаблением не только в отпуске, но и на выходных, вечером после работы.

Если вы каждый раз «доползаете» до отпуска из последних сил, возможно, это повод обратить внимание на ваш образ жизни в целом. Помните, что отпуск — не награда за то, что вы «перенапряглись», и отпуск не нужно «заслуживать». Отпуск — это часть рабочего процесса. Отдыхая, вы заботитесь как о себе, так и о качестве своей работы.

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