Будьте проще и готовьтесь к саботажу: как разрабатывать IT-решения для агросектора

О том, что нужно агробизнесу от ИТ-систем, сколько топлива может украсть работник хозяйства и с какими проблемами может столкнуться ИТ-бизнес, решивший работать с агросектором, рассказывает менеджер продукта Катерина Александрова.

Год назад белорусская компания Gurtam запустила продукт для агробизнеса Hecterra . Он помогает следить за точностью обработки полей и качеством работы водителей-механизаторов.

Наш продукт — это агроприложение для популярной в России системы спутникового мониторинга транспорта Wialon. С помощью телематики оно помогает отслеживать объем выполненных в полях работ.

Приложение, например, рассчитывает площадь обработки полей, расход топлива, скорость, пробег техники и так далее.

Одна из основных «фишек» продукта — возможность следить за плотностью работы в поле с точностью до метра: Hecterra рассчитывает фактически обработанную площадь, учитывая при этом ширину навесного оборудования сельхозтехники (например, разбрызгивателя удобрений). Таким образом, агробизнес может видеть, нет ли в поле «дыр» или не вносилось ли удобрение в одно и то же место дважды, а это не только лишние траты, но и ущерб для урожая.

Как появилась идея

Наша история — это тот случай, когда продукт родился благодаря запросам от рынка. Наши партнеры, работающие с Wialon, давно просили сделать решения для агросектора. Сначала мы пытались добавлять нужные им функции в сам Wialon, но со временем стало понятно, что пора создавать специализированное приложение.





Определение целевой аудитории

От рынка постоянно приходили запросы, поэтому мы представляли нашу целевую аудиторию. Самыми активными были пользователи из Беларуси, России и Украины. Так что, начиная разработку, мы ориентировались именно на наш регион и его особенности.

Для себя выделили две большие группы:

Первичная аудитория продукта — это непосредственные пользователи: агрономы, инженеры, диспетчеры аграрных предприятий и их руководители.

Вторичная — прочие работники: бухгалтеры, механизаторы, финансисты и другие специалисты, которым данные нужны для планирования затрат на топливо, ремонт, удобрения и пр.



Чего агросектор хочет от IT

Разработку мы начали с анализа потребностей агробизнеса и сбора требований. Нам повезло: мы изучали и анализировали поступавшие запросы, так что информация для старта у нас была. Пробелы заполняли встречами на конференциях и поездками к партнерам в гости.

В итоге нам удалось собрать вот такой список пожеланий аграриев к ИТ-системам:







Чтобы создать систему под все требования, нужны огромные ресурсы и экспертиза в каждом из аспектов агробизнеса: от работы с данными метеостанций или учета индекса вегетации до знания земельного права конкретной страны. Мы же решили сфокусироваться на том, в чем разбираемся лучше всего — на телематике.

Тем более, что во время исследования мы выяснили, что многие сельхозпредприятия для учета обработок пользуются старыми системами с ручным вводом или даже заполняют документы от руки. И вот здесь мы могли помочь: в нашем продукте все данные собираются с установленных на технике трекеров и датчиков, а затем передаются в систему. И все автоматически.





Что вошло в первую версию продукта

Пользователи Wialon обычно работают с классическим набором телематических сервисов: контроль топлива и мониторинг физического местонахождения техники. Но этого мало, чтобы знать о текущем состоянии полей, объеме и качестве их обработок, а также о работе сельхозтехники и водителей-механизаторов.

Поэтому в список того, что должно быть реализовано в первой версии продукта, вошли следующие пункты:

Работа с полями

Создание и редактирование полей-полигонов, в том числе сложной формы (например, можно не учитывать стоящие в поле деревья или болото), хранение истории обработок, их просмотр на карте, раскраска разных участков поля в соответствии с культурой и т.д.

















Объекты

Возможность загрузить информацию о технике из Wialon. Например, данные о тракторах и комбайнах.

Загрузка данных о доступных ресурсах и их характеристиках

Например, можно указать ширину установленной на комбайн жатки, чтобы потом с точностью до метра отслеживать площадь обработанного поля.





Справочник культур

Пользователи сами создают и редактируют список выращиваемых растений, задавая название и цвет, которым они будут отмечены на карте.





Внедрение и проблемы агросектора

В начале 2019 года мы запустили бета-тестирование, а в мае состоялся полноценный релиз (правда, многие начали коммерческую эксплуатацию платформы еще до него).

Работая с аграрным сектором, наши партнеры столкнулись с некоторыми проблемами при внедрении продукта. Вот они:

Не всегда ведется аккуратный и точный учет угодий (бывают случаи, когда в хозяйствах не знают точных границ своих полей).

Случается, что специалисты буквально прячут трактора и комбайны, чтобы их не подключали к мониторингу.

Большие объемы хищения топлива. Для многих работников украсть 500 литров — вообще не проблема.

Люди покрывают нарушения друг друга. Сложившееся положение вещей удобно многим работникам, причем на разных уровнях.

Сложности в обучении. Иногда тяжело обучить диспетчера работе с новым ПО. Зачастую они в принципе неуверенные пользователи компьютера.

Никуда не делась и проблема саботажа: сотрудники портят трекеры и датчики (особенно уровня топлива). Иногда технику буквально приходится разыскивать в полях или личных гаражах, чтобы установить на нее оборудование.



Первые результаты

Как и предполагалось, основными рынками являются Россия, Украина и Беларусь. В 2019 году с помощью нашего решения было зарегистрировано 80 тысяч обработок полей (мы выбрали это ключевой метрикой). В общей сложности это около 1,5 млн га — больше площади Черногории.







В этом году планируем довести эту цифру до 200 тысяч обработок, но на эти планы наверняка повлияет коронавирус.

Что за этот год стало для нас приятным сюрпризом, так это интерес к продукту в Латинской Америке. Там Hecterra популярна у производителей кофе и сахарного тростника.

Например, у одного из наших партнеров в Гондурасе сейчас отслеживается более тысячи единиц сельхозтехники, работающих с тростником.

Попадались и совсем экзотические попытки использования. Один из наших партнеров сообщал, что пытался применить наш продукт при выращивания эвкалиптовых деревьев, но чем закончилась эта история — пока неясно.



Развитие продукта и планы на будущее

Сейчас мы сфокусированы на разработке тех функций, которые не вошли в первую версию продукта. Уже внедрены составные обработки. Они нужны, например, в тех случаях, когда несколько тракторов обрабатывает одно поле и траектории их движения пересекаются. Теперь эти перекрытия учитываются при оценке работ.







Несмотря на сложности во всем мире, сельское хозяйство будет работать — и продукты, и кофе, и сахар к нему на наших столах нужны будут всегда. Следовательно, и инструменты для работы аграриям будут нужны, в том числе и технологичные.

В наших же планах на этот год — расширяться в Латинской Америке, где сельское хозяйство — одна из самых мощных отраслей. И это, пожалуй, одна из самых сложных и интересных задач в новых условиях.





Как получить максимум

Агросектор нуждается в недорогих системах автоматизированного контроля. Хозяйства хотят получать всю информацию о проведенных в полях работах и их качестве, использовать эти данные при планировании и интегрировать их с другими системами (например, 1С). Подобные решения будут востребованы рынком.

Хозяйства хотят получать всю информацию о проведенных в полях работах и их качестве, использовать эти данные при планировании и интегрировать их с другими системами (например, 1С). Подобные решения будут востребованы рынком. Разрабатывайте простые в использовании и понятные продукты. Работать с вашими решениям не всегда будут опытные пользователи. Если они не смогут его быстро освоить, то не будут полноценно использовать. А потом начнут жаловаться на сложность.

Работать с вашими решениям не всегда будут опытные пользователи. Если они не смогут его быстро освоить, то не будут полноценно использовать. А потом начнут жаловаться на сложность. Готовьтесь к саботажу. Если ваше решение нужно для контроля за сотрудниками (слив топлива, расходование рабочего времени, использование техники в личных целях и т.д.), люди будут ему сопротивляться. Обычно это проявляется в порче или отключении оборудования, постоянных жалобах на ваше решение и т.д. Разрабатывая продукт, держите это в голове и продумывайте способы защиты от саботажа.

Если ваше решение нужно для контроля за сотрудниками (слив топлива, расходование рабочего времени, использование техники в личных целях и т.д.), люди будут ему сопротивляться. Обычно это проявляется в порче или отключении оборудования, постоянных жалобах на ваше решение и т.д. Разрабатывая продукт, держите это в голове и продумывайте способы защиты от саботажа. Сфокусируйтесь на своей экспертизе. Внутри агробизнеса много направлений и возможностей. Есть соблазн попытаться создать одно решение для всего: учет обработок, анализ почвы, мониторинг активности вредителей, составление прогнозов и так далее. Для такого проекта нужна армия экспертов. Не говоря уже про огромные ресурсы на разработку.



Если у вас всего этого нет, используйте уже имеющуюся экспертизу и начните с разработки одного небольшого и узкоспециализированного, но хорошо работающего инструмента. Расширить функциональность можно будет с помощью API и партнеров, которые смогут создавать дополнительные модули.

Внутри агробизнеса много направлений и возможностей. Есть соблазн попытаться создать одно решение для всего: учет обработок, анализ почвы, мониторинг активности вредителей, составление прогнозов и так далее. Для такого проекта нужна армия экспертов. Не говоря уже про огромные ресурсы на разработку. Если у вас всего этого нет, используйте уже имеющуюся экспертизу и начните с разработки одного небольшого и узкоспециализированного, но хорошо работающего инструмента. Расширить функциональность можно будет с помощью API и партнеров, которые смогут создавать дополнительные модули. Дилеры — ключ к новым рынкам. Наш опыт показал, что продвигать свой продукт на других рынках лучше всего с помощью местных партнеров. Они знают особенности и потребности своего региона. Ищите будущих партнеров на отраслевых конференциях (коронавирус не вечен), выставках и, само собой, интернет. Здесь вам помогут сообщества в LinkedIn, Facebook, тематические форумы и площадки.

Фото на обложке: Unsplash