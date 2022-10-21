Создать полезный курс для корпоративного обучения: 6 шагов, чтобы избежать нелепых ошибок

Андрей Красовский, руководитель направления корпоративного обучения в Swordfish Security, объяснил, как создать эффективную программу, которая увлечет сотрудников и которую они смогут применить в работе после обучения.

67% сотрудников российских компаний оценивают корпоративное обучение как неэффективное или низкоэффективное. Проблема в том, что создатели курсов нередко предлагают некачественный или не очень хорошо структурированный материал.

Какие курсы любят сотрудники?

С полезным контентом

У создателей курсов могут быть разные представления о том, что «заходит» аудитории, а что, наоборот, раздражает ее.

Опрос сотрудников компаний финансового и телеком сектора, для которых мы проводим обучение (ВТБ, «Газпромбанк», «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс», «Тинькофф») показал, что более 60% респондентов предпочитает контент, который помогает развиваться в профессиональной деятельности, а 35% специалистов проходят курсы, позволяющие получить дополнительные знания для решения сложных задач.

Таким образом, чтобы заинтересовать аудиторию, нужно предложить ей обучающий контент, максимально приближенный к специфике и продуктам компании. Сообщая потенциальным слушателям о новом курсе (например, по электронной почте), нужно рассказать:

в чем польза обучения, как совмещать его с работой, какой дедлайн, будет ли вознаграждение.

Короткие по продолжительности

По нашему опыту, лучше всего работают блоки по 45 минут (разделенные на короткие подтемы внутри). Обычно слушателям нравится проходить весь курс разом или за два-три дня. На такие блоки легче выбрать время. И, напротив, недельная продолжительность вызывает раздражение из-за отвлечения от текущих задач.

В горячие периоды релизов не всегда есть ресурс и время на продолжительное обучение, поэтому ребята смотрят модульные курсы в записи или короткие вебинары длительностью не более часа-полутора.

Александра Мин, директор по персоналу «МойОфис»

С практическими примерами и упражнениями

Яркая графика и необычные сюжеты нравятся многим, но этого мало, чтобы удержать аудиторию. Больше половины слушателей считают самым важным в электронном курсе практические примеры и упражнения на основе реальных задач. Важно структурированное изложение теории. Поэтому при создании курса нужно уделять достаточно внимания содержанию.

Хорошо брать неожиданные примеры. Пусть это будут конкуренты или малоизвестные кейсы компании. Неплохи и игровые блоки, работающие на общую идею.

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Например, мы в качестве дополнения к некоторым курсам предлагаем блок — CTF. Это игра, где нужно добывать флаги. Она может проводиться в нескольких форматах. Дня наших клиентов мы чаще всего готовим специальные приложения с многочисленными уязвимостями, где задача игроков — обнаружить слабые места, проэксплуатировать их и получить за это флаги.

Совместимые с работой

Важно делать курсы на удобной платформе, например, на внутренней системе обучения, LMS Learning Management System, Система Управления Обучением, которую используют сегодня 72% компаний разных отраслей. На нее можно загружать собственные и сторонние курсы, и это позволяет сотрудникам без потери времени переключаться на обучение во время рабочего дня.

Можно дать работникам возможность самим выбирать время для прохождения материала, а можно зафиксировать 60 минут в какой-то из дней на обучение — все зависит от специфики организации.

Важно не забывать про поощрение за каждый пройденный этап. Например, можно присваивать уровни или начислять баллы.

С доступными в базе материалами

Информация, полученная в процессе обучения, не должна потеряться. Полезно создавать и развивать в компании внутренний портал, на котором будет храниться все необходимое (и не только по теме конкретных курсов, но и в целом имеющее отношение к работе компании):

полезные ссылки, документы, статьи, выжимки с ключевой информацией из всех блоков.

Базой для него может стать Confluence, XWiki, Wordpress, Sharepoint или собственный продукт компании.

Мы выкладываем презентации и видеозаписи прошедших активностей на корпоративном портале. Каждый может зайти туда в удобное время и ознакомиться. Включаем их в еженедельный дайджест, который получают сотрудники всей компании по почте.

Александра Мин, «МойОфис»

Все материалы на портале нужно четко структурировать, разбить по темам. Навигация должна быть легкой, чтобы сотрудники сразу могли найти то, что их интересует, и повторить пройденный материал. Базу необходимо постоянно актуализировать, наполнять новыми ссылками — так она останется полезной для сотрудников и после того, как они пройдут курс.

Компании, для которых мы создавали корпоративные курсы, в дальнейшем развивают собственный центр компетенций по безопасной разработке на их основе.

Создаем полезный курс и обходим подводные камни: 6 шагов

Шаг 1. Изучаем запросы сотрудников

Изучите свою аудиторию — проведите интервью, чтобы узнать проблемы и пожелания сотрудников. Типичная ошибка создателей курсов — думать, что они и так знают потребности своих слушателей.

Благодаря интервью мы в свое время смогли определить, какую пользу нужно вложить в наши курсы про уязвимости приложений. Мы узнали, что во многих ИТ-компаниях разработчики «не дружат» с безопасностью и, мягко говоря, не любят ИБ-специалистов, ведь те приходят с множеством замечаний и затягивают весь процесс.

Поэтому мы решили создать такие курсы, которые наглядно объяснили бы айтишникам, почему безопасность важна, и какие могут быть последствия, если ее игнорировать.

Шаг 2. Обозначаем цели и задачи курса

Еще одна популярная ошибка — забыть про цель. Если не сформулировать ее, велик риск потратить деньги впустую и создать курс, который сотрудники будут проходить «для галочки».

Чтобы определить цель, нужно ответить на вопрос: что должны уметь делать специалисты после обучения?

Например, в рамках разработки наших курсов по безопасности приложений мы сформулировали такой ответ: сотрудники должны научиться думать как хакеры, видеть возможности для взлома приложений и устранять уязвимости на этапе разработки.

Отталкиваясь от цели, нужно обозначить задачи курса — это поможет сразу определить примерную структуру материала.

Шаг 3. Упаковываем материал от предметных экспертов

Предметные эксперты — гуру в своем деле, это ключевые источники информации для разработчиков обучения.

При создании курсов мы беседовали со специалистами по информационной безопасности. Они поделились теоретическими материалами, кейсами для написания практических примеров и полезными источниками:

Но нельзя полагаться только на экспертов: еще одна ошибка — думать, что можно сделать хороший курс без методиста. Чтобы получить от специалистов нужную информацию и упаковать ее под запросы аудитории, его помощь необходима.

Шаг 4. Пишем сценарий

После того как вы собрали весь материал и упаковали его в «строительные блоки», нужно создать сценарий:

с детально расписанной структурой курса,

содержанием каждого отдельного слайда,

ситуациями для интерактивных вставок,

ролями тренажеров.

Чаще всего на этом этапе компании допускают много критичных ошибок:

перегружают слайды теорией, делают их монотонными и однотипными, используют сложные термины и размытые формулировки.

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Чтобы этого избежать, нужно:

сделать выжимку ключевой информации;

исключить сложные термины, без которых можно обойтись, или пояснить их в подсказках;

упростить текст (для этого стоит привлечь копирайтера);

разделить контент на небольшие смысловые блоки, например, у нас в каждом разделе по 8–10 слайдов;

использовать схему: один слайд — одна мысль, один раздел — один навык;

разбавить контент интерактивными вставками, например, мы подкрепили все разделы практическими примерами с элементами игры: где-то нужно написать команду в консоли, где-то ввести запрос в браузере или зайти в приложение под чужим именем.

Шаг 5. Оформляем курс

На этом этапе нужно переложить всю имеющуюся информацию на слайды и гармонично их оформить. Важно готовить курс в связке с той платформой обучения, которую использует компания.

Ошибка — не учитывать особенностей системы, из-за нее возможно потом придется переделывать весь курс.

При оформлении не стоит гнаться за необычным дизайном — можно использовать всем привычные фирменные цвета и шрифты компании. А вот про навигацию и интерфейс забывать нельзя: например, нужно сделать кнопку с содержанием так, чтобы она была доступна и заметна пользователю, на каком бы слайде он ни находился.

Шаг 6. Запускаем пилотный проект

Некоторые компании не тестируют курс перед запуском в массы — это большая ошибка, риск дать аудитории некачественный контент. Тест-драйв поможет отловить все баги и неточности.

Для этого нужно сформировать фокус-группу из специалистов из целевой аудитории и экспертов из других отделов (например, методологов, копирайтеров, дизайнеров), которые смогут оценить курс. Для фокус-группы необходимо подготовить подробную анкету с вопросами о качестве и удобстве курса.

Правда полезно?

Эффективность обучения измеряется в конкретных цифрах. Например, наши курсы про уязвимости приложений нацелены на то, чтобы расширять знания айтишников в области безопасности, и тем самым повышать уровень защищенности ПО. Таким образом, их эффективность может выражаться в снижении числа ошибок в разрабатываемых приложениях.

А в целом один из самых популярных способов для оценки эффективности корпоративных курсов — по модели Киркпатрика–Филлипса. В ней несколько ступеней:

Реакция. Оценка обратной связи сотрудников с помощью интервью и опросов; Обучение. Анализ результатов тестирования и темпа обучения на предмет усвоения знаний; Поведение. Оценка применимости полученных знаний на практике с помощью интервью с руководителями, опросов клиентов и анализа качества работы; Бизнес-результаты. Анализ KPI подразделений и бизнес-процессов после обучения; ROI (возврат от инвестиций). Исследование окупаемости вложений в курсы.

Если компания использует LMS, это значительно упрощает работу: система может автоматически собирать данные и анализировать метрики. Для опросов удобно использовать бесплатные сервисы — Google Формы и Online Test Pad.

Важно запрашивать обратную связь у сотрудников на всех этапах обучения. Это поможет узнать реакцию тех студентов, которые не прошли курсы полностью.

Причины того, что слушатели оставляют обучение, не закончив, могут быть разные: болезнь или производственная необходимость, когда что-то случается на работе, и необходимо срочно прерваться, а также случаи, когда не нравится преподаватель или программа отличается от заявленной. Создателям курсов очень важно собирать такие мнения и учитывать их при развитии программ.

Екатерина Кузьмина, руководитель департамента управления знаниями «Ростелеком»

Если курсы ориентированы на получение новых практических навыков или развитие существующих, результаты можно увидеть в работе. В нескольких компаниях, для которых мы проводим курсы, к специалистам по безопасности начали обращаться разработчики с вопросами о том, как улучшить приложения с точки зрения защиты, что и было целью.

И именно поэтому в конце обязательно необходима информация, что если вас заинтересовала эта тема или у вас появились (или появятся) вопросы, вы всегда можете обратиться к соответствующим людям (и контакты отдела безопасности или конкретных людей).

Заключение

Чтобы улучшить бизнес-показатели компании, чаще всего недостаточно нанять нескольких сотрудников. Можно подойди к этой задаче системно и вырастить высококлассных специалистов внутри организации с помощью корпоративного обучения.

По нашему опыту, сотрудники начинают применять новые знания на практике уже в течение двух дней после окончания курсов.

Конечно, создание обучающего контента — сложная задача, есть риск наделать немало ошибок. Но большинство из них получится избежать, если следовать этим пунктам:

Тщательно изучайте запросы аудитории;

Формулируйте цели и задачи курсов;

Привлекайте методологов для обработки информации от предметных экспертов;

Используйте в курсах как можно больше вставок с практическим смыслом;

Разрабатывайте контент в связке с платформой обучения;

Делайте удобную навигацию в курсах;

Тестируйте курсы на фокус-группах из 10–15 человек;

Создавайте удобную систему для хранения материалов курсов.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash / Stem List