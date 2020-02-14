3 способа улучшить корпоративное обучение
Недавнее исследование Ассоциации развития кадров показало, что на обучение сотрудников ежегодно расходуются колоссальные $164,2 млрд. В то же время в отчете LinkedIn за 2017 год говорится, что только 8% CEO видят финансовые результаты от развития навыков команды, но более 90% из них все равно считают, что тренинги могут вывести их бизнес на новый уровень.
Иными словами, компании готовы обучать сотрудников, но пока не получают от этого ощутимой пользы. Коуч Джейсон Форрест выделил три ключевых элемента, которые сделают корпоративные тренинги эффективнее.
Обращайтесь к убеждениям сотрудников
Исследование Gallup показало, что обычно после разовых мероприятий производительность труда повышается, но возвращается к прежнему уровню через 90 дней. Причина этого заключается в том, что разовый тренинг нацелен только на изменение поведения и не обращается к лежащим в его основе убеждениям. Вы можете посетить семинар, посвященный механизму ловли рыбы, и научиться, как обращаться с катушкой, как ловить на крючок, как ловить на леску — но что, если вы не хотите ловить рыбу? Методы могут быть отличными, но это не имеет значения, если вы никогда ими не воспользуетесь.
Обучение, которое продвигает людей вперед, меняет их убеждения о своих способностях и возможностях. Другими словами, оно не просто доносит до вас, как ловить рыбу. Оно заставляет вас хотеть делать это. Представьте себе покраску машины со сломанным двигателем: в итоге она может выглядеть великолепно, но работать не будет. Я вижу, что компании постоянно делают то же самое с обучением. Они привлекают высококлассных специалистов для разовых выступлений, и все сотрудники воодушевляются, но их текущие убеждения не меняются. Чтобы получить желаемые изменения, в процессе обучения нужно обратиться к базовым убеждениям команды.
Тренируйте своих лидеров
Сегодня обучение в первую очередь ориентировано на сотрудников, работающих на переднем крае. Тренировать ведущих игроков — правильно, и даже необходимо, но успех (или провал) этих инициатив полностью зависит от ваших тренеров. Именно они будут держать строй, следить за отчетностью и руководить учебными программами в моменты, когда руководство отвлечется от этих задач. Ваша культура коучинга определяет ваш успех по всем направлениям, а развитие тренеров, которые поддерживают обучение, участвуют в нем сами и ежедневно его проводят, приносит ощутимые результаты.
Состояние вашей компании полностью зависит от состояния вашего менеджерского пула. Продуктивность и позитив распространяются сверху вниз. Задайте правильный тон, в первую очередь тренируя своих коучей, и следите за тем, чтобы их потенциал был раскрыт.
Создавайте правильную культуру
Согласно Harvard Business Review, сегодня только 40% сотрудников чувствуют себя активно вовлеченными в работу. Это ощущение причастности к общему делу не усиливается волшебным образом, когда вы проводите тренинги. Так как же создать культуру, в которой все захотят учиться? Для этого необходимо более активное лидерство.
При поиске организатора обучения вам также необходимо учесть культурный элемент. Да, изменение подхода к работе — важная часть процесса, но создание культуры, которая делает правильные вещи приемлемыми, а неправильные — недопустимыми, является самым важным фактором в ситуации, когда руководителя нет рядом. Формирование культуры ответственности, доверия, диалога, совершенствования и драйва поможет вашей компании добиться долгосрочного и устойчивого успеха, даже если начальство за чем-то не следит. И именно такой результат принесут хорошие тренинги.
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