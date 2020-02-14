3 способа улучшить корпоративное обучение

Недавнее исследование Ассоциации развития кадров показало, что на обучение сотрудников ежегодно расходуются колоссальные $164,2 млрд. В то же время в отчете LinkedIn за 2017 год говорится , что только 8% CEO видят финансовые результаты от развития навыков команды, но более 90% из них все равно считают, что тренинги могут вывести их бизнес на новый уровень.

Обращайтесь к убеждениям сотрудников

Исследование Gallup показало, что обычно после разовых мероприятий производительность труда повышается, но возвращается к прежнему уровню через 90 дней. Причина этого заключается в том, что разовый тренинг нацелен только на изменение поведения и не обращается к лежащим в его основе убеждениям. Вы можете посетить семинар, посвященный механизму ловли рыбы, и научиться, как обращаться с катушкой, как ловить на крючок, как ловить на леску — но что, если вы не хотите ловить рыбу? Методы могут быть отличными, но это не имеет значения, если вы никогда ими не воспользуетесь.

Обучение, которое продвигает людей вперед, меняет их убеждения о своих способностях и возможностях. Другими словами, оно не просто доносит до вас, как ловить рыбу. Оно заставляет вас хотеть делать это. Представьте себе покраску машины со сломанным двигателем: в итоге она может выглядеть великолепно, но работать не будет. Я вижу, что компании постоянно делают то же самое с обучением. Они привлекают высококлассных специалистов для разовых выступлений, и все сотрудники воодушевляются, но их текущие убеждения не меняются. Чтобы получить желаемые изменения, в процессе обучения нужно обратиться к базовым убеждениям команды.

Тренируйте своих лидеров

Сегодня обучение в первую очередь ориентировано на сотрудников, работающих на переднем крае. Тренировать ведущих игроков — правильно, и даже необходимо, но успех (или провал) этих инициатив полностью зависит от ваших тренеров. Именно они будут держать строй, следить за отчетностью и руководить учебными программами в моменты, когда руководство отвлечется от этих задач. Ваша культура коучинга определяет ваш успех по всем направлениям, а развитие тренеров, которые поддерживают обучение, участвуют в нем сами и ежедневно его проводят, приносит ощутимые результаты.

Состояние вашей компании полностью зависит от состояния вашего менеджерского пула. Продуктивность и позитив распространяются сверху вниз. Задайте правильный тон, в первую очередь тренируя своих коучей, и следите за тем, чтобы их потенциал был раскрыт.

Создавайте правильную культуру

Согласно Harvard Business Review, сегодня только 40% сотрудников чувствуют себя активно вовлеченными в работу. Это ощущение причастности к общему делу не усиливается волшебным образом, когда вы проводите тренинги. Так как же создать культуру, в которой все захотят учиться? Для этого необходимо более активное лидерство.

При поиске организатора обучения вам также необходимо учесть культурный элемент. Да, изменение подхода к работе — важная часть процесса, но создание культуры, которая делает правильные вещи приемлемыми, а неправильные — недопустимыми, является самым важным фактором в ситуации, когда руководителя нет рядом. Формирование культуры ответственности, доверия, диалога, совершенствования и драйва поможет вашей компании добиться долгосрочного и устойчивого успеха, даже если начальство за чем-то не следит. И именно такой результат принесут хорошие тренинги.

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