Почему необходимо обучать разработчиков и как правильно это делать?

Что делать в этой ситуации небольшой IT-компании? Остается только растить собственные кадры. Что и как для этого нужно делать — рассказывает CEO IT-компании TAGES Дмитрий Голубовский.

В тот момент, когда банки, ритейл, телеком, страховщики и прочий бизнес взялись за цифровизацию, спрос на специалистов в области разработки начал стремительно расти. Результат — несколько IT-гигантов, нанимающих лучших специалистов, и огромный спрос на них со стороны крупного бизнеса.

Немного статистики

По оценкам Минцифры, на начало 2021 года дефицит кадров в IT составлял около 1 млн человек. По прогнозам экспертов, к 2027 году он может вырасти до 2 млн человек. При этом в вузах недостаточно бюджетных мест на IT-специальности, а платное образование себе могут позволить далеко не все.

Медленно, но верно в направлении цифровизации движутся и промышленные предприятия, так что в скором времени спрос может вырасти еще. Ритейл и производство видят именно в IT залог роста бизнеса и укрепления конкурентоспособности.

Но IT — это отдельный сервис внутри компании, отличный от основного процесса. Кто-то решается наращивать большой IT-отдел инхаус, кто-то — нет и берет в штат только core-компетенции.

В любом случае, что бы ни решил бизнес, где брать квалифицированных специалистов – вопрос, который не дает покоя всем.

Онлайн-курсы и их выпускники

Во время пандемии в моду вошли онлайн-курсы. Их маркетологи обещают обучить разработчиков «с нуля» даже без технического образования.

На деле же онлайн-курсы предоставляют очень общую информацию и не дают возможности полноценно погружаться в атмосферу коммерческого проекта. Это лишь вводная информация для начинающего, и 95% обучения лежит на плечах самого учащегося.

В результате любой формы обучения человек запоминает максимум 15% материала, и тот теряется со временем, если постоянно не практиковаться. В целом, любую профессию в IT освоить на курсах без реальной практики довольно сложно.

Кроме того, материалы для онлайн-курсов, как правило, пишутся заранее и часто отстают от последних тенденций. И, наконец, рынок обучения отстает от реальных потребностей рынка. К примеру, еще два года назад не было никаких курсов по DevOps, а потребность уже была.

В целом, без онлайна выстроить обучение в постковидной реальности — тоже непросто, поэтому мы выступаем за гибридный формат обучения — базовые лекции онлайн, а разбор задач и погружение в проект — только офлайн. К тому же это учит ребят командной работе и навыкам коммуникации друг с другом.

По этой причине в нашей Академии TAGES мы создаем гибридный формат обучения: теория в онлайне, практика и отработка задач, общение с менторами и между собой — только в офлайне.

Но давайте обо всем по порядку…

Сертификация от вендоров

Когда компания готова внедрять какую-то новую технологию, ей нужны соответствующие специалисты. Самый простой способ их получить — отправить своих же сотрудников на обучение к вендору.

Суть этого процесса в том, чтобы учиться новому у самих создателей выбранной технологии, а потом пройти сертификацию — проверку навыков. Так, например, мы обучали и обучаем своих сотрудников технологиям low code и API-менеджмента, чтобы потом внедрять эти истории на российском рынке.

В этом случае наши же специалисты расширяют свои знания, а после успешного внедрения новых технологий на коммерческих проектах, они получают возможность прокачать свои навыки менторов и реализуют себя в качестве преподавателей в нашей Академии.

Открытые воркшопы

Самый короткий формат обучения — это тематические воркшопы в режиме офлайн. Их цель — показать, как именно работает та или иная технология. Такой своеобразный ознакомительный формат, по итогам которого разработчики могут понять, насколько интересно им работать с представленной технологией, а клиенты, если речь о них, — принять решение о внедрении технологии в своем в IT-ландшафте.

Воркшопы обычно носят открытый характер и прийти на них могут все желающие, подав заявку на регистрацию. Таким образом, предприниматель развивает комьюнити и дает возможность всем желающим познакомиться с новыми технологиями.

Для примера, летом 2021 года мы провели в Уфе воркшоп по кроссплатформенной мобильной разработке на Flutter, который позволяет писать единый код для платформ Android и iOS.

Несмотря на то, что мы вложили минимум усилий в продвижение – одноразовые посевы в местных пабликах, соцсети и пара закрытых чатов для разработчиков, явка на воркшоп составила почти 300%. Нам даже пришлось регистрировать людей на месте и в срочном порядке доставлять мебель.

По итогам четырехчасового воркшопа трое ребят из нашей команды (преподаватели) прокачали свои скиллы в качестве менторов, и еще трое из пришедших на мероприятие участников попали к нам в штат, успешно пройдя собеседования и испытательный срок.

Еще один воркшоп по работе с Platformeco мы провели для всего рынка осенью в Москве в рамках бизнес-регаты Enterprise Low Code Day 2022. Здесь под руководством аналитиков вендора мы не просто продемонстрировали, как работает платформа, а дали возможность гостям самим попробовать руками сделать простую задачку — чат-бота с обновляемой сводкой погоды. Т.е. в этом формате экспертиза на вход может быть минимальной.

Практикумы-интенсивы для сотрудников и внешней аудитории

Более глубокий формат обучения — это практикум-интенсив, как правило, в режиме офлайн, но мы делаем его гибридным — онлайн-теория и офлайн-практика. Это уже полноценное погружение в тему с практикой на собственных проектах и разработках. Этот процесс занимает несколько недель и проходит либо в гибридном формате (лекции в онлайн, работа в команде и разбор задач — строго офлайн), либо весь процесс проходит офлайн.

На своих интенсивах мы даем возможность своим же сотрудникам расширять знания и навыки, рассказывая им о нюансах работы и best practices. И вот тут уже у участников должно быть больше экспертизы на входе, потому что обучение идет на высокой скорости и для нулевого человека это не совсем то, что нужно.

К примеру, недавно мы провели двухнедельный интенсив Analytic Bootcamp, по итогам которого ребята получили максимум полезной информации и навыков.

Одно из условий наших интенсивов — это работа на вылет. То есть, если человек не справляется с итоговым проектом или задачей, — он нас покидает.

Стажировка и практика

Стажировка или практика – это отличный старт для карьеры любого начинающего разработчика, потому эти форматы практически всегда идут офлайн, а стажировка еще и фуллтайм.

Дело в том, что погрузить и обучить студента с теоретической базой в практику в режиме онлайн практически невозможно, это должен быть полноценный офлайн-формат с постоянной обратной связью от команды и ментора.

Сотрудничество с вузами – одна из важных задач в области формирования собственной команды в условиях дефицита кадров.

Мы принимаем на стажировку и берем на практику учащихся старших курсов IT-специальностей в Москве, Уфе и Санкт-Петербурге. Ребята просто отправляют нам резюме или портфолио со своими pet-проектами на e-mail.

Если наши интересы совпадают, то человек приходит в офис и начинает отрабатывать полученные за время обучения навыки на наших внутренних проектах и продуктах, получая обратную связь по каждому своему шагу.

Партнерские гибридные курсы

Еще один хороший вариант обучить своих сотрудников – партнерские курсы. Как правило, это глубокое погружение в какую-то узкую тематику, но не собственными силами, а с привлечением партнеров. Формат может быть как гибридным, так и офлайновым, на выходе — тестирование либо проект и сертификация.

К примеру, у нас большой офис и лекторий в Уфе, так что в ноябре совместно с сообществом Moscow Python мы запустили гибридный (офлайн и онлайн) курс по программированию на Python 3.9 для любого уровня с упором на практику.

На этом курсе наши партнеры — опытные питонисты с опытом «боевой» разработки — читают лекции не только внешней аудитории, но и нашим коллегам, дают задания, а потом совместно разбирают их на очных встречах.

Часть лекций можно слушать онлайн, но по субботам в нашем офисе ребята собираются для того, чтобы задать преподавателям вопросы и получить всю необходимую информацию из первых уст.

На выходе мы планируем получить готовых к работе на боевых проектах питонистов с определенными знаниями и навыками.

Внешнее обучение

Вариться в собственном информационном пузыре — плохая тактика, поэтому всегда имеет смысл учитывать пожелания своих сотрудников и, чтобы повысить экспертизу своей команды, отправлять их на внешние профессиональные узкопрофильные курсы с последующей сертификацией. По итогам такого обучения вы получите новых специалистов и вырастите экспертизу внутри команды.

Важно: это не должна быть онлайн-история про «стань Java-разработчиком за 3 дня», это профильная и насыщенная программа по какому-то узкому стеку или новой технологии.

Принято компенсировать такого рода обучение своим сотрудникам по отдельному договору.

Итак, обучение сотрудников в IT – процесс сложносоставной: у нас, например, любой сотрудник может пройти по любым форматам наших программ. Кроме того, к нам часто приходят на обучение люди извне, а заказчики приводят своих специалистов на воркшопы и интенсивы.

Ну и напоследок, обучение собственных кадров – один из способов развивать сотрудников и формировать профессиональное комьюнити. В нашем IT-мире все так стремительно меняется, что для хорошего разработчика важно быть в тренде. Если обеспечить им этот постоянный рост, то с большой долей вероятности вы получите динамичную и стойкую к любым внешним воздействиям команду.

Фото на обложке: Shutterstock / SuperOhMo