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Как правильно уволить кандидата на испытательном сроке?

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Андрей Голощапов
Андрей Голощапов

Генеральный директор «ЕЮС»

Анастасия Удальцова

Испытательный срок компании могут устанавливать для новых сотрудников, чтобы оценить их навыки и знания. Чаще всего он составляет три месяца, но может быть и короче.

Конечно, об испытании договариваются не на словах, — условия прописывают в трудовом договоре, а затем закрепляют в приказе при приеме на работу. Но и закончить такие отношения без документального подтверждения нельзя.

О том, как правильно расставаться с людьми на этапе испытания или после него, рассказал генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

Как правильно уволить кандидата на испытательном сроке?

Увольнение после испытательного срока 

Если испытательный срок подходит к концу, а работодатель решил не нанимать человека, начать процедуру увольнения нужно заранее — иначе после окончания испытания соискатель по умолчанию будет считаться принятым на работу.

Исключение возможно, только если в трудовом договоре заранее было прописано условие, что человек не будет принят на должность после трех месяцев, но мало кто в здравом уме пойдет на подписание такого документа.

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Поэтому действовать нужно так:

  1. За три календарных дня до планируемой даты увольнения следует вручить сотруднику уведомление в письменном виде. В документе должны быть прописаны причина и дата расторжения трудового договора.
  2. Если сотрудник отказывается от ознакомления с уведомлением, необходимо составить акт об отказе, включив в документ подтверждение двух свидетелей.
  3. Затем нужно издать приказ об увольнении сотрудника. 
  4. Кандидат должен ознакомиться с приказом — или можно снова составлять акт.
  5. После этого нужно сделать запись в трудовой книжке.
  6. Последний шаг — расчет. Важно, что на выходное пособие сотрудник, уволенный после испытательного срока, претендовать не может. 

В одной компании, которая продавала стройматериалы, открылась вакансия менеджера. На собеседовании соискатель смог убедить HR-специалиста, что отлично подойдет на свободное место. Стороны сошлись на трехмесячном испытательном сроке.

В начале все было нормально: мужчина старался, учился новому и пытался продавать товары клиентам. Но выходило не очень. За два месяца он совершил только две продажи, но просил дать ему шанс, так как работа была очень нужна. 

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Однако на третьем месяце он вообще ничего не продал и стал систематически опаздывать на работу минимум на час.

Когда испытательный срок подходил к концу, мужчине вручили письменное уведомление об увольнении. Но он отказался его подписывать. Тогда в компании составили акт об отказе, попросив расписаться в нем двух свидетелей из отдела, где работал проблемный сотрудник.

В итоге человека уволили по правилам, хоть он и до последнего считал, что это несправедливо, и угрожал судом. 

 

Увольнение во время испытания 

Для подстраховки и возможности корректно попрощаться с работником лучше не просто отметить сам факт и сроки испытания в трудовом договоре, но и закрепить конкретные условия и задачи.

То есть прописать четкие задания для сотрудника, чтобы иметь возможность оценить, справился он или нет.

Например, это могут быть требования:

  • освоить рабочую программу,
  • заключить какое-то количество сделок,
  • продать товары или услуги на какую-то сумму,
  • составить определенное количество документов в определенный срок (необязательно до момента окончания испытательного срока, можно и раньше).

Если сотрудник очевидно не справляется с заданиями и улучшения показателей не планируется, работодателю не обязательно ждать окончания срока, закрепленного в трудовом договоре.

Отношения можно закончить и раньше. Но потребуется подтверждение несоответствия.

Да, причину необходимо указывать и при увольнении после окончания испытания, но во время испытательного срока стоит более скрупулезно отнестись к этому пункту.

Для этого необходимо:

  1. Сохранять факты сделанных или несделанных заданий (в письменном виде или онлайн).
  2. По возможности составлять и сохранять другие документы, которые могут доказать непрохождение испытательного срока. Например, это служебные записки, протоколы или отчет самого сотрудника о работе. Так, причинами непрохождения испытательного срока могут стать: некачественное выполнение задания, ухудшение показателей или продукции, порча рабочего оборудования или прогулы.
  3. За три календарных дня до планируемой даты увольнения следует вручить сотруднику уведомление в письменном виде. 
  4. В уведомлении нужно прописать причину и дату расторжения трудового договора и приложить сохраненные документы, подтверждающие непрохождение испытания.
  5. После этого нужно издать приказ об увольнении. 
  6. Ознакомить с ним сотрудника. 
  7. Далее сделать запись в трудовой книжке.
  8. Сделать полный расчет. 

Так, в одной логистической компании менеджер проходил испытательный срок. Изначально он был запланирован на три месяца.

Это было прописано в договоре, как и условия для прохождения испытания: минимум две закрытые сделки за один календарный месяц и изучение рабочей компьютерной программы.

Начальник отдела не нашел общий язык с новым сотрудником, который пререкался в ответ на каждое замечание. В первых числах второго месяца испытательного срока стало понятно, что намеченный план не сделан, да и работать с новым человеком в отделе не хотят.

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Тогда сотруднику вручили уведомление о расторжении договора, в котором указали, что он не закрыл ни одной сделки, хотя в договоре было прописано это условие. Спорить было сложно, и сотрудник подписал уведомление и затем другие документы, закончив сотрудничество.

 

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

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