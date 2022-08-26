О том, как правильно увольнять людей и при этом действовать по закону, рассказал управляющий партнер и коммерческий директор ГК «Европейская Юридическая Служба» Дмитрий Короленко.

Можно или нельзя? 4 правила сокращения и увольнения сотрудников

Печально, но факт — любой руководитель рано или поздно столкнется с тем, что с сотрудником нужно расстаться. В этой ситуации важно понимать, кто может попасть под сокращение, а кто всегда будет под защитой закона — иначе бизнесу придется дорого заплатить.

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По соглашению

В любых трудовых отношениях может настать момент расставания. Особенно актуально это сейчас, когда зарубежные компании уходят с рынка, а отечественные — сокращают бюджеты.

Аналитики HeadHunter выяснили, что во всех профессиональных сферах потребность в новых сотрудниках в апреле 2022-го по сравнению с февралем сократилась на 28%.

Однако завершить трудовые отношения можно по-разному: по соглашению сторон, уволив или сократив сотрудника.

Первый вариант — по соглашению сторон — максимально экологичный.

В этом случае в выгоде остаются и компания, которой потом никто не предъявит претензий, и работник, который может попросить небольшую компенсацию.

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Как правило, работодатели охотно на это соглашаются, ведь легче выплатить дополнительную часть зарплаты, чем возиться с кипой документов, затягивая процесс, а то и вовсе отправляя человека в свободное плаванье с клеймом по статье Трудового кодекса.

Еще один плюс для руководства в том, что после подписания соглашения его невозможно переиграть ст. 78 ТК РФ. Сотрудник уже не имеет права поменять свое решение и остаться в компании.

Как правильно завершить отношения по соглашению сторон?

поговорить с сотрудником, выслушать его условия;

по возможности сохранить переписку, в которой перечислены условия соглашения;

подписать соглашение;

сделать запись в трудовой книжке и выдать ее работнику;

выплатить сотруднику зарплату, отпускные и дополнительную сумму по договоренности.

Увольнение по статье

Второй вариант — увольнение. Он подходит, если сотрудник не хочет уходить, но нарушает трудовую дисциплину или недобросовестно относится к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Причины для увольнения закреплены в ТК РФ. И одними из самых популярных являются прогулы, состояние опьянения на работе, нарушение дисциплины и неисполнение обязанностей.

Закон предполагает, что за грубые нарушения — прогул и алкогольное или наркотическое опьянение на рабочем месте — увольнять можно в один день п. 6 ст. 81 .

Но если прогул доказать проще (человека не было на рабочем месте и разрешение на это руководство не давало), то факт опьянения необходимо засвидетельствовать.

Иногда достаточно составления акта при свидетелях, но лучше получить заключение врача, прикрепив его к акту. Это поможет, если сотрудник захочет доказывать свою трезвость на рабочем месте в суде.

Стоит показать заключение сотруднику перед тем, как получить от него объяснительную.

Чтобы уволить за нарушение дисциплины или неисполнение обязанностей п. 5 ст. 81 ТК РФ, необходимо зафиксировать не меньше двух дисциплинарных взысканий в виде выговоров или замечаний ст. 192 ТК РФ.

Например:

если сотрудник грубит клиентам;

специально не подходит к покупателям, когда его зовут;

не выполняет работу в срок, не сдает проекты, тексты, отчеты;

приходит позже положенного, уходит раньше окончания рабочего дня.





Но после одного такого нарушения уволить нельзя. Нужно собрать хотя бы два.

Как правильно оформить увольнение по статье?

оформить произошедшее письменно в виде акта. Приложить выговоры или замечания, заключение врача, исходя из ситуации;

получить объяснительную от сотрудника или отметить его отказ;

напечатать приказ, в котором будет указана причина и ссылка на нужную статью ТК РФ;

дать сотруднику документ для ознакомления и подписания;

сделать соответствующую запись в трудовой книжке и выдать ее работнику под подпись;

рассчитаться с человеком, выплатив ему зарплату и отпускные

Сокращение штата

Третий вариант попрощаться с сотрудником — сократить его. Это может произойти не из-за плохой работы, а из-за снижения выручки или для оптимизации компании, чтобы остаться на плаву.

Безусловно, сокращение для работника выгоднее, чем увольнение.

Как сократить работника правильно?

уведомить сотрудника о грядущих изменениях за два месяца . Этот срок человек продолжает трудиться за привычную зарплату и выполнять свои обязанности;

. Этот срок человек продолжает трудиться за привычную зарплату и выполнять свои обязанности; в течение двух месяцев работнику можно предложить перейти на другую должность в компании;

если согласие не достигнуто, в конце срока нужно издать приказ об увольнении и подписать его;

выдать трудовую книжку;

выплатить работнику два средних заработка ст. 178 ТК РФ ;

; если в течение месяца после сокращения человек, встав на биржу труда, так и не найдет новое место, необходимо выплатить ему еще одну зарплату при наличии документа из центра занятости.

С кем прощаться нельзя?

Не всех сотрудников можно уволить или сократить (исключение — только в случае полного закрытия компании).

Во многом привилегии касаются женщин: под защитой сотрудницы в декрете, беременные и с детьми до трех лет, а незамужние — с детьми до четырнадцати лет ст. 261 ТК РФ.

Несовершеннолетние работники могут быть уволены только с согласия трудовой инспекции или комиссии по делам несовершеннолетних ст. 269 ТК РФ.

При нарушении этих правил работодателя ждет наказание — штраф, предупреждение, материальная ответственность в виде возмещения неполученного заработка и выплаты компенсации морального вреда.

Любого человека нельзя уволить, пока он находится в отпуске или на больничном.

Испытательный срок

Сегодня, когда многие остались без работы, откликаться на открытые вакансии стали чаще.

Компании же придирчивее отсматривают кандидатов, не забывая про испытательный срок. Поэтому актуальным стал и четвертый вариант — расставание с сотрудником после «пробного периода».

Что нужно учитывать?

человека на испытательном сроке компания имеет право уволить по упрощенной процедуре, при этом необязательно дожидаться окончания срока;

необходимо уведомить об этом сотрудника за три дня до увольнения ст. 71 ТК РФ , указав причины такого решения;

, указав причины такого решения; выходное пособие платить не нужно.





Однако не всех людей можно изначально подвергать испытанию.

В законе закреплено, что от проверок могут быть освобождены несовершеннолетние, беременные, женщины с детьми до полутора лет и сотрудники, которых перевели в компанию из другой фирмы, а также те, кто устраивается на работу менее чем на два месяца ст. 70 ТК РФ .

Подводные камни

Прощаясь с сотрудником в любой форме, компания должна стараться максимально обезопасить себя.

И первый подводный камень — проблемы, связанные с неправильным оформлением окончания трудовых отношений.

Чтобы этого избежать, не стоит пренебрегать сбором всех документов (особенно при увольнении по статье). Дайте работнику знакомиться с приказом под подпись.

Неважно, благодаря какому (иностранному или отечественному) капиталу компания работает на нашем рынке — все процедуры должны проходить по российским законам, если фирма зарабатывает на территории РФ.

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Второй нюанс: нужно стараться фиксировать все договоренности с сотрудником, если вы заключаете соглашение сторон. Чтобы у уходящего не возникло желания сообщить в суде, что на него давили, сохраняйте переписку и бумаги/сообщения с условиями.

Если суд встанет на сторону работника и решит, что увольнение произошло незаконно, сотруднику могут вернуть его место, а компанию заставят выплатить зарплату за время спора и штраф.

Поэтому нужно оформлять все тщательно и по правилам, сохраняя даже частную переписку, чтобы в случае чего защитить себя.

Фото на обложке: Shutterstock / Andrey_Popov