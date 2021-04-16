Импакт-бизнес: какую нишу занять и где взять деньги

Чем импакт-проект отличается от обычного бизнеса? В первую очередь — целями. Для импакт-предпринимателя прибыль — это важное, но не единственное мерило успеха. Он стремится не только к экономическому росту, но и к тому, чтобы делать мир вокруг немного лучше и решать те или иные социальные и/или экологические проблемы. Влияние, которое бизнес оказывает на окружающую действительность, и называют «импактом» (от английского — impact).

Импакт-предпринимательству присущи признаки как бизнеса, так и социальных проектов. Компания должна одновременно приносить деньги и обладать четким видением того, какую проблему и как именно он решает. Это непростой путь, на нем часто приходится изобретать нестандартные решения. Но от этого только интересней.

Как выбрать нишу

Мы живем в неидеальном мире, поэтому в нем достаточно пространства для новых импакт-проектов — стоит только присмотреться. Наверное, самый простой способ определиться с тематикой будущего бизнеса, — подумать, какая проблема по-настоящему волнует лично вас.

Кому-то будет ближе защита окружающей среды, для других — забота о животных или помощь бездомным. Совершенно не обязательно останавливаться на чем-то одном, но желательно уже на старте определиться, как вы будете оценивать свой импакт.

Например, наш фонд занимается переработкой и распределением одежды. В нашем случае результат — это снижение вредного воздействия на экологию за счет повторного использования вещей, и помощь людям, которые нашли работу благодаря проекту.

Не так уж важно, какую конкретно метрику вы выберете, главное — быть честными с собой и по возможности придерживаться выбранного вектора.

Гораздо более амбициозная задача — «поженить» социальную и бизнес-составляющую. Но найти импакт можно почти в любом традиционном деле, если это важно для фаундера или команды. Например, «Второе дыхание» переосмыслило стандартную модель секонд-хенда. Мы нанимаем на работу людей из социально незащищенных групп, собираем вещи в России вместо того, чтобы везти их из-за границы, отвечаем за переработку непригодного в новые материалы, помогаем другим фондам с вещами для подопечных.

Оцените свой опыт. Чем вы занимались до этого? Какие проекты реализовывали? Что умеете лучше всего? Вполне вероятно, что вы сможете использовать наработанные связи и навыки во благо. Посмотрите на опыт других предпринимателей. Изучите проекты, которые участвовали в зарубежных акселераторах. Почитайте нишевые СМИ. Если смотреть на российский опыт, то много интересного можно услышать и увидеть на профильных конференциях и фестивалях.

Где брать деньги

Вокруг импакт-предпринимательства существует сообщество импакт-инвесторов. Найти их несложно. Для этого имеет смысл присоединиться к симпатичным вам сообществам — например, к Impact Hub Moscow — или принять участие в акселераторе или конкурсе, предполагающем нетворкинг.

Существуют и грантовые программы для социальных проектов. Наиболее полную базу можно найти на сайте Фонда президентских грантов. Здесь нужно быть готовыми к высокой конкуренции — поддержку получают около 20% от всех заявок. Важно внимательно заполнить все формы: подробно описать цели и задачи проекта, план мероприятий. Для этого лучше привлечь человека или команду, у которой есть опыт взаимодействия с такими организациями.

Но не нужно считать, что социальный бизнес может быть интересен только профильным фондам и филантропам. Вложиться в импакт-проект может и традиционный инвестор. Для него это будет более понятная история, чем обычная благотворительность. Эффективность импакт-бизнеса можно измерить в том числе и по стандартным метрикам.

К тому же в таких проектах инвестор чаще всего имеет возможность влиять на развитие компании, предлагать свои идеи, участвовать в формировании стратегии. В благотворительном фонде практически невозможно получить такой опыт вовлеченности.

По большому счету инвестор может быть очень далек от проблем, которые решает ваш проект. Зацепить его может что-то совершенно иное. Это может быть как перспективная бизнес-модель, так и сильная команда или личность фаундера. Начните общаться с инвестором, почитайте его интервью или профиль в Facebook и попробуйте понять, что для него важно.

Если пока не готовы искать инвестора сами или хотите доработать вашу модель и подготовиться к питчу, чтобы говорить с ним на одном языке, можно пройти специальный курс «Навстречу импакт-инвестициям» от Impact Hub Moscow.

С социальными проектами может сработать краудфандинг. Людям нравится чувствовать себя причастными к чему-то важному. Главное тут — заранее спланировать грамотную PR-кампанию, чтобы донести ценность своего проекта до аудитории. Тут уже можно вовсю делать акцент на импакте.

Ключевая задача любого импакт-предпринимателя — соблюдать равновесие между импактом и бизнесом. Для этого нужно всегда думать наперед и понимать долгосрочные последствия своих действий. Порой приходится принимать непопулярные решения и делать выбор в пользу коммерческой составляющей, потому что в противном случае предприятие не выполнит свои финансовые обязательства перед инвесторами и партнерами.

Если проект закроется, он уже точно никому не поможет. Именно поэтому мы не только раздаем, но и продаем одежду. С другой стороны, если бизнес успешно развивается и зарабатывает, но при этом не работает на изменения — это уже не импакт-проект. И сколько бы вы ни говорили о спасении мира, важнее всегда то, что вы реально делаете.