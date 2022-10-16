Эффективные практики использования интерактивного контента для сокращения пути потребителя к продукту

О том, что такое интерактивный контент и как он может применяться для вовлечения в бренд и увеличения продаж, расскажет исполнительный продюсер « Студии Интерактивного Контента » Антон Христофоров. Он также рассмотрит ряд кейсов иностранных компаний и подсветит, какие практики было бы полезно почерпнуть у зарубежных экспертов.

Концентрация внимания пользователя на единице контента в сети сократилась до 8 секунд. Этого катастрофически мало для того, чтобы бренд смог произвести впечатление и заинтересовать случайного пользователя из интернета (особенно, если это фоновая информация). Поэтому сейчас, когда завоевание внимания пользователей является первостепенной задачей для любого бренда, преимущество получают компании, включающие в свою коммуникацию интерактивный контент.

Интерактивный контент позволяет превратить случайных пользователей в потенциальных клиентов за счет активного взаимодействия с ним.

Участие пользователей в контенте бренда позволяет им почувствовать себя частью сообщества и получить уникальный опыт. Чем пользователь ближе к бренду, чем он больше вовлечен в его деятельность, тем он ближе к совершению и самой покупки.

Одной из задач интерактивного контента и является сокращение пути потребителя до совершения покупки.

Рынок интерактивного контента преимущественно более развит в странах Запада и в Китае, поэтому очень полезным представляется отслеживание трендов индустрии для получения опыта и вдохновения новыми идеями.

Примеры эффективного использования интерактивного контента

Пример 1. Tesco



Крупнейший супермаркет Великобритании решил создать видео, помогающее покупателям определиться с идеальным вариантом ужина — стейком для особенного вечера.

Видео позволяет зрителю получить персонализированный уникальный опыт и узнать больше информации о том виде стейка, который ему понравился (причем не только о самом продукте, но и о спосоах его приготовления).

Такое взаимодействие потребителя и контента полезно не только клиенту, но и бренду, который увеличивает продажи стейков.

Пример 2. Zalando



Немецкий бренд одежды снял интерактивный мини-фильм «Life of Liberty», при просмотре которого зрители могли добавлять в корзину понравившиеся им модели одежды или обуви из модных образов главных героев видео и делать онлайн=покупки прямо во время ролика.

Как только герой появлялся в кадре, любую часть его наряда можно было купить прямо внутри фильма. Такая интерактивная технология значительно сокращала путь потребителя к совершению покупки.

Не нужно закрывать плеер, переходить на сайт через браузер, искать товар на странице. Достаточно одним кликом добавить товар в корзину и тут же его оплатить.

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Пример 3. Microsoft



Американская компания создала интерактивный виртуальный тур Microsoft Experience Tour.

В процессе просмотра зрители могут изучать карточки с информацией, взаимодействовать с меню и горячими клавишами, передвигаться в любую часть офиса компании, знакомиться с различными отраслями работы компании, взаимодействовать с ее сотрудниками.

Интерактивный видеотур наглядно демонстрирует уровень развития технологий в компании Microsoft и создает притягательный образ для потребителей продукции бренда.

Пример 4. Milk Magazine

Китайский журнал Milk Magazine Hong Kong создал интерактивную видеовитрину. В ролике демонстрировались различные бьюти-продукты.

Зрители могли самостоятельно делать выбор в пользу того или иного продукта, собирая финальный образ для героини.

Помимо этого, герои ролика подробно рассказывали о каждом из предлагаемых товаров для красоты.

В конце видеоролика зрители видели образ героини, который самостоятельно создали для нее, выбирая те или иные продукты бьюти-рынка.

Так, благодаря такому интерактивному видео и вовлечению в игру, зрители смогли ближе соприкоснуться с каждым из товаров и больше узнать о них в увлекательной форме.

Пример 5. doTERRA



Американская компания, занимающаяся производством эфирных масел, создала полноценный интерактивный тур по дому с использованием продуктов doTERRA.

В процессе просмотра пользователем могли перемещаться по дому, искать подсказки с лайфхаками, выбирать эпизоды с подробным рассказом об использовании продукта, взаимодействовать с героями ролика.

Показатели вовлеченности у данного видео оказались очень высокими — более 52% процентов зрителей получили опыт контакта с интерактивными элементами. Для подобного рода контента это весьма внушительные цифры.

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Создание интерактивного контента для бизнеса

Самое важное при разработке интерактивного контента — определить конкретные задачи, которые преследует компания, например, увеличение продаж нового продукта.

Когда цель четко сформулирована, под нее подбирается подходящий формат и разрабатываются интерактивные механики, в которых каждое действие пользователя будет направлено на решение определенной задачи.

Диапазон возможностей интерактивного контента бесконечен, главное, чтобы он работал на компанию и ее бизнес-показатели.

Кроме того, грамотно созданный интерактивный контент может не просто решить бизнес-задачу, но и создать особенный потребительский опыт, «большую историю» вокруг простого рекламного сообщения, которая запомнится зрителю и оставит положительное впечатление о бренде.

Развилки, активные зоны, встроенные игры, карточки с дополнительной информацией, квизы, опросы, голосования, — все это рождает интерес в пользователях, желание испробовать все варианты развития сюжета, попытать свои силы в игре, узнать ответы на интересующие вопросы.

При таком подходе исчезает ощущение навязчивости рекламного предложения!

При создании подобных проектов важно думать об опыте потребителей, об их ощущениях в процессе и после взаимодействия с контентом.

Также является важным заложить внутренние системы статистики и аналитики, которые позволят загрузить полученные данные о пользовательской активности.

Эти данные могут быть использованы для доработки продукта и упаковки, оценки его визуального восприятия, для лучшего понимания потребностей клиентов компании и дальнейшей разработки коммуникационной стратегии.

Сбор информации о пользовательской активности — уникальная опция интерактивного контента, которую не дает линейное видео или инфографика.

Именно поэтому при разработке подобных форматов необходимо учитывать эту возможность. Полученные данные компания сможет использовать для лучшего понимания своей аудитории.

Все перечисленные правила разработки интерактивного контента в конечном итоге направлены на развитие бизнеса, который планирует его применение, на увеличение продаж, на достижение бизнес-показателей и улучшение качества коммуникации с потребителями.

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Фото на обложке: John Schnobrich / Unsplash