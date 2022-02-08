Краудлендинг, необрокеры и изменение законодательства: ключевые тренды InvestTech в 2022

Что происходит внутри глобального InvestTech, какие тренды будут актуальны в 2022 году на этом рынке и что мешает его развитию, рассказал Алексей Поспехов, основатель Missiontech.co. Эксперт активно работает со стартапами из InvestTech-среды и тесно общается с латвийским FinTech-регулятором.

Во всем мире сейчас активно развивается ниша InvestTech — инвестиционных сервисов как для частных лиц, так и для венчурных фондов. Пандемия, стимулирующая людей искать дополнительный доход, подогрела интерес к простым решениям. И в идеале — через смартфон. Сегодня новые инвесторы в три раза чаще полагаются на мобильные платформы для инвестиций, и только за январь 2021 года миллионы американцев загрузили торговые мобильные приложения.

Куда движется InvestTech

InvestTech — это подразделение FinTech. Это направление можно описать как технологические инновационные решения для инвестиционных и венчурных фондов, а также для частных инвесторов.

Например, к этой сфере относятся различные приложения с виртуальным управляющим портфелем ценных бумаг. Как у Wattabuy, где ИИ (искусственный интеллект) анализирует и предлагает подходящие инвестору варианты для вложения средств. Или Robinhood — приложение для торговли на бирже без комиссий, ориентированное на миллениалов.

А инвестиционно-технические платформы краудфандинга коммерческой недвижимости, многоквартирной недвижимости и сельскохозяйственных угодий вроде CrowdProperty позволяют получить прямое долевое владение землей и проводить связанные с этим операции.

Либерализация законодательства

Активному появлению InvestTech-стартапов способствует в первую очередь лояльное европейское законодательство. Благодаря директивам Payment Service Directive (PSD) 1 и 2, регулирующим взаимоотношения банков, платежных сервисов и клиентов, появилось большое количество небанковских финансовых организаций.

Сейчас они составляют конкуренцию классическому банкингу. Эти сервисы показали отличную динамику, поэтому Евросоюз и США смотрят в сторону более либеральных законов регулирования.

Так, например, в Штатах уже есть возможность собирать раунды по миллиону через краудфандинговые платформы.Тем не менее, тренд в краудфандинге задает Великобритания: через такие площадки здесь проходят миллиарды фунтов стерлингов ежегодно.

FinTech-песочницы

Помимо уже упомянутой либерализации законодательств в Европе, стимулирующей появление большого количества InvestTech-продуктов, стоит выделить развитие FinTech-песочниц.

В общих чертах их суть заключается в том, чтобы тестировать различные гипотезы до того, как стартап получает лицензию. Это позволяет сэкономить время и деньги при создании продукта.

Если у вас есть какая-то нелицензированная деятельность, но вы не хотите получать лицензию, потому что этот процесс может растягиваться на полгода-год и стоить дорого, вы можете использовать определенный функционал FinTech-песочницы под надзором регулятора. Будет не так больно во всех смыслах провалиться с продуктом, вы не потеряете много времени.

Краудлендинг

Cамый горячий тренд — когда сервисы peer-to-peer кредитования (краудлендинг) получают брокерские лицензии. Например, брокерские лицензии финансового посредника. Это позволяет упростить и ускорить реализацию новых бизнес-моделей, когда ты как пользователь можешь инвестировать не только в пул peer-to-peer кредитов с повышенной доходностью, но и в другие финансовые инструменты.

Все движется к тому, что появятся необрокеры, которые будут инвестировать в такие вещи, как pre-IPO и прочее.

Самый известный сервис из подобных — Mintos, предлагающий инвестировать в кредиты. У стартапа уже больше 460 тыс. пользователей в 62 странах, а системой Mintos профинансировано уже 26,3 млн займов.

У платформы свободная ликвидность, и можно получать ставки в среднем на уровне 9% годовых в евро. Как и у многих InvestTech-проектов, у Mintos есть автоматизированные алгоритмы, которые сами выстраивают диверсифицированный портфель. Сейчас сервис получил брокерскую лицензию, чтобы предоставлять доступ не только к займам, но и к другим финансовым продуктам.

Брокеры нового поколения

Кроме этого активно появляются необрокеры — брокеры, у которых пониженные требования к капиталу инвестора.

В Евросоюзе существует три типа лицензий: первая, вторая и третья. Самая большая по аналогии с банками требует собственного капитала 750 тысяч евро, остальные сильно меньше.

И здесь появление необрокеров можно сравнить с возникновением простого и удобного Revolut и на фоне традиционных неповоротливых банков. Появились маленькие платежные организации, которые могут быстро привлекать и обслуживать клиентов, оперативно тестировать новые бизнес-модели.

Например, TradeRepublic предлагает инвестировать со смартфона без комиссий, у Scalable Capital доступны любые операции за месячную плату в размере €2,99.

В первую очередь необрокеры ориентированы на молодое поколение, которое еще не успело накопить сотни тысяч евро, но хочет попробовать инвестиции. По оценкам зарубежных аналитиков, к 2025 году клиентами необрокеров будут 66 млн человек по всему миру. В 2021 году их было 56 млн. В основном это жители США, Норвегии, Швеции, Ирландии.

В Литве и Латвии сегодня одно из самых прогрессивных законодательств, которое привлекает в страну необрокеров. Для них снижен порог по уставному капиталу, в обеих странах запущены «песочницы», которые позволяют начать торговую деятельность до получения лицензии регулятора.

Брокеры могут предоставлять финансовые советы, не участвуя в сделках, могут принимать средства и напрямую инвестировать. Если у тебя есть лицензия, ты можешь быть full-time брокером.

В InvestTech также снижаются требования к фондам взаимных инвестиций. В этой нише нет особых технологических решений — в основном речь о новых решениях юридического характера. Но в целом весь самый горячий fintech находится на стыке регуляторного и технологического опыта.

Когда у тебя есть четкие понятия и решения от регулятора, есть возможность сделать отличный интерфейс, благодаря которому люди могут по клику заниматься инвестированием в различные активы.

Проблемы и перспективы

Основные сложности, которые сегодня есть в InvestTech, те же, что и в остальных технологических сферах. Это замена ручного труда и удаление посредника. Плюс, все острее становится вопрос — как дать клиенту гиперперсонализацию в услуге, одновременно сохранив процесс «экологичным»: не собирая слишком много данных, сделав их использование прозрачным и понятным для человека.

Но самая важная история в InvestTech сегодня — автоматизация legal processes или legal tech: исключение юристов из большинства процессов.

Например, в образовании компаний, онлайн-подписании договоров. То есть ты хочешь запустить бизнес и продать акции, делаешь все это удаленно — и онлайн-договор уже имеет полную юридическую силу. Тут же все это интегрируется в backend-регистры компании, выпускаются акции и развивается идея выходить на IPO, используя сервисы, а не большое количество людей.

Все движется к созданию систем, которые будут упрощать и автоматизировать различные процессы. Например, французский фонд Kima Ventures совершает в среднем 25 сделок в месяц, потому что у них все происходит не вручную — у них есть системы, которые позволяют это автоматизировать.

В первую очередь автоматизацией венчурных процессов сейчас занимается Великобритания: лидер в FinTech-отрасли и по cmc-направлениям. Во многом страна добилась этого за счет самого современного законодательства и регулирования.

В Великобритании сейчас одна из самых горячих историй, когда ты можешь онлайн зарегистрировать компанию с SPV (Special Purpose Vehicle), прописать условия инвестирования, ввести туда ангелов и инвестировать как синдикат. То же самое возможно для венчурного фонда, синдикат-инвесторов. У тебя полностью исчезает необходимость трат на юристов, подключение банков, ты все можешь реализовывать онлайн.

Постепенно в эту историю с автоматизацией legal tech входят Литва с Латвией, но они только пытаются начинать что-то делать. В остальных странах пока все нужно делать руками.

Чек-лист: ключевые тренды InvestTech в мире

Развитие необрокеров по аналогии с необанками — с удобным и простым управлением, низким порогом входа и маленькими комиссиями;

Получение брокерских лицензий для сервисов p2p-кредитования — расширяет количество доступных инструментов;

Упрощение регуляторики вокруг инвест-продуктов — снижение требований к фондам взаимных инвестиций и либерализация европейского законодательства в целом;

Появление большего числа FinTech-песочниц — для быстрого и простого тестирования идей инвест-стартапов;

Автоматизация процессов внутри фондов и исключение юристов из онлайн-сделок.

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