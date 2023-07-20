Особенности исламского банкинга: подводные камни, ожидающие российских предпринимателей

В 2022 году Госдумой в первом чтении был принят проект о пилотном запуске исламского банкинга в России. Эксперимент уже проводится в Татарстане, Дагестане, Башкирии и Чечне. О том, какие нюансы существуют при использовании услуг партнерского банкинга, рассказал эксперт по исламскому финансированию и генеральный директор компании «ЛяРиба-Финанс» Мурад Алискеров.

Исламский или, как его еще называют, партнерский банкинг, в РФ вводится в первую очередь чтобы привлечь в финансовый сектор страны проживающих на ее территории мусульман, и это логично — по словам председателя «Мусульманского комитета» Гейдара Джемаля, их число составляет 30 млн человек.

Но поскольку им может воспользоваться предприниматель любого вероисповедания, предлагаю разобраться в подводных камнях исламского банкинга.

Муда́раба (доверительное финансирование)

Напомню, что в отличие от традиционного банка, куда клиент может прийти и взять кредит под развитие бизнеса, не установив при этом никаких доверительных отношений, кроме имеющейся у него хорошей кредитной истории, в исламском банкинге большинство сделок построено на личном доверии и на рентабельности будущих вложений.

Мура́даба, как многие уже знают, похожа на традиционное инвестирование. Предприниматель приходит в компанию, которая занимается предоставлением услуг партнерского банкинга, презентует проект своего бизнеса и, если компания расценит его как рентабельный, получает сумму, необходимую на реализацию. При этом он не возвращает средства компании, а делится с ней доходом от бизнеса (процент оговаривается заранее).

Для многих такая сделка кажется идеальной для начала своего дела. Однако не все учитывают, что для получения такой услуги защищать проект придется действительно как перед инвестором, так как деньги просто за хорошую кредитную историю и высокий доход здесь, скорее всего, никто не даст.

Кроме того, компания, предоставляющая средства на развитие бизнеса, может запросить до 50% от прибыли, что для большинства кажется слишком большой долей.

Еще один интересный момент, о котором мало кто говорит: мудараба бывает как неограниченной, так и ограниченной. При ограниченной мударабе инвестирующая компания сама выбирает бизнес, который будет развивать предприниматель, т. е. каким-либо другим бизнесом за счет этой компании в таком случае он заниматься не сможет. Поэтому советую обговорить эту деталь еще в самом начале обсуждения возможной сделки.

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Пример мударабы — случай, когда человек хочет начать бизнес на маркетплейсе, но не имеет для этого достаточно средств. Он создает бизнес-план, в котором обязательно прописывает отсутствие больших рисков, и защищает его перед компанией, предоставляющей услуги партнерского банкинга. Только если компанию все устраивает, она вкладывает деньги в развитие бизнеса.

Предприниматель, в свою очередь, закупает товар и применяет все свои профессиональные знания и опыт для его реализации. Если дело идет хорошо, весь доход он делит с инвестирующей компанией. Скорее всего, 50/50.

Мура́баха (финансирование по принципу «затраты плюс»)

Услуга исламского банкинга мура́баха по своему принципу напоминает рассрочку и обычно используется для приобретения какого-то оборудования или коммерческой недвижимости.

Клиент, которому необходим конкретный товар, обращается в исламскую компанию, которая выкупает этот актив и продает его клиенту с оговоренной заранее наценкой на условиях рассрочки или отсроченной оплаты. При этом договор между сторонами заключается после того, как компания закупает товар, тогда же клиентом производится аванс.

Отмечу, что из-за того, что исламский банкинг имеет массу ограничений в России, а соответственно — гораздо меньший оборот денежных средств, чем в странах, где он уже давно стремительно развивается, компании, занимающиеся им, вынуждены продавать клиенту товар с большей наценкой, чем она была бы при оформлении кредита.

Подобным образом они пытаются «выжить», находя своего рода «лазейки» для увеличения прибыли, за счет которой в том числе осуществляется и деятельность таких компаний.

В качестве примера можно привести случай, когда предприниматель нашел новую холодильную сплит-систему для своей сыроварни за 130 тысяч рублей. Компания, в которую он обратился, чтобы воспользоваться мура́бахой, выкупает этот актив у конкретного поставщика и перепродает его ему за 170-190 тысяч рублей на условиях рассрочки или отсроченной оплаты.

Если предприниматель просрочил оплату, сумма, которую ему осталось оплатить, не изменится, и он может спокойно вернуться к исполнению своих обязательств. Если же просрочка платежа происходит регулярно, компания вправе расторгнуть договор и через суд изъять купленное оборудование.

Муша́рака (совместное партнерство)

Муша́рака — это разновидность соглашения между исламской компанией и клиентом, по которой обе стороны вносят деньги в развитие бизнеса и имеют равную ответственность так же, как и равные права. Прибыль и убытки в таком случае распределяются между партнерами в соответствии с согласованными и прописанными в договоре долями.

Один из нюансов мушараки — то, что в отличие от традиционных вариантов партнерства — таких, как ОАО, ЗАО и ООО, — в случае банкротства все участники проекта несут ответственность за его долги. Уточню, что в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью такого нет, так как бизнес становится отдельным юридическим лицом, отделяясь от акционеров, а поэтому снимая с них такую ответственность.

Кроме того, в договоре мушараки должна быть прописана доля прибыли каждого из участников, и обязательно в процентах. По ее принципам недопустимо, чтобы один партнер получал фиксированный процент от прибыли, а остальные делили между собой то, что осталось.

В качестве примера приведу человека, который хочет купить такси, чтобы построить на этом свой бизнес, но у него недостаточно средств для этого. Он обращается в исламскую компанию, она вкладывает в покупку такси 80%, а он — 20%. Когда бизнес начинает развиваться, прибыль между партнерами делится пропорционально вложенным средствами.

Только со временем бюджет, который предприниматель может вложить в бизнес, увеличивается, и он покупает 10% доли своего партнера, и, соответственно, получает уже не 20, а 30% и больше от прибыли.

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Иджара (исламский лизинг)

Отмечу, что иджара — вторая по популярности услуга исламского банкинга после мударабы. Она заключается в том, что исламская компания покупает нужный предпринимателю актив и сдает его ему в аренду. Перед этим между компанией и клиентом заключается договор аренды, и второй выплачивает аванс в качестве доказательства серьезности намерений и платежеспособности.

После предприниматель совершает ежемесячные выплаты, равные сумме, указанной в договоре. После завершения срока действия договора он может оформить договор купли-продажи, тем самым став правообладателем актива.

Естественно, необходимо учитывать, что при недобросовестном выполнении предпринимателем обязательств плательщика исламская компания может расторгнуть договор, оставив право собственности актива за собой.

Еще один нюанс — расходы, связанные с правом собственности (транспортировка, таможенные сборы, страхование и прочее), берет на себя исламская компания, которая имеет право учитывать эти расходы при установлении ежемесячного платежа. А вот расходы, связанные с правом использования (текущий ремонт, сервисное техническое обслуживание) возлагаются на клиента.

Например, предприниматель занимается поставкой зерна и хочет приобрести комбайн конкретной модели, но на текущий момент не располагает необходимыми для этого средствами. Он обращается в исламскую компанию, которая выкупает конкретный актив для него, и получает нужный комбайн в аренду за фиксированную ежемесячную плату, указанную в договоре.

После истечения срока действия договора он заключает новое соглашение и только тогда становится полноправным обладателем комбайна.

В целом система исламского финансирования может положительно повлиять на российский сектор МСП. Но, подводя итог, отмечу, что предпринимателю перед заключением какого-либо соглашения стоит внимательно ознакомиться со всеми правилами. Иначе может ждать неожиданный финал.

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