У любой компании, присутствующей в интернете, есть свой IT-ландшафт. Как сделать его более эффективным?

Тимофей Попов, Product Manager B2B tools в «СберМаркете» , на основе своего семилетнего опыта преобразований IT-ландшафта объясняет, что собой представляют такие системы и как с ними работать.

Понятие «IT-ландшафт» появилось среди производственных компаний. Но теперь все больше высокотехнологичных бизнесов делятся, как они выстраивают свои многослойные информационные системы.

Что такое IT-ландшафт

IT-ландшафт или IT-архитектура — это совокупность информационных систем, сервисов, услуг и продуктов, которыми компания пользуется, чтобы поддержать или улучшить свою жизнедеятельность: на производстве, в коммуникации, аналитике, учете — или получить доход.

Сейчас у любой компании, которая использует интернет для ведения бизнеса, есть свой IT-ландшафт. У небольших фирм он может быть максимально простым: состоять из одного лендинга с десятью товарами и онлайн-кассой, собираться по частям из предложений на рынке. Так быстрее и дешевле.

Но также IT-ландшафт может представлять собой целый комплекс продвинутых инструментов для управления финансами, человеческими ресурсами, продажами, маркетинговыми активностями, техподдержкой, сбором данных. Такой сложный ландшафт можно найти, к примеру, у крупных маркетплейсов и онлайн-банков. Некоторые из гигантов даже продают свои технические наработки.

На число компонентов IT-ландшафта влияет то, какой принцип использует компания для его построения: монолита или микросервисов. В первом случае все компоненты ландшафта запускаются и работают одновременно. Во втором компоненты запускаются отдельно, по требованию пользователя, но связаны между собой. Тренд на микросервисную архитектуру стал устойчивым: в 2020 году в среднем компании использовали 137 уникальных микросервисов, и это на 30% больше, чем в 2018-м.

У IT-ландшафта есть несколько классификаций:

по конечному пользователю — внутренними частями ландшафта пользуются только сотрудники, к внешним получают доступ клиенты, подрядчики;

по функциональному использованию — коммуникация сотрудников (Slack, Zoom), ведение бизнес-процессов (Jira, Google Диск), описание бизнес-процессов (Confluence, Aris), CRM для обработки заказов;

по архитектурному разделению — серверы, модемы («железо»), код, сервис, API для интеграции систем между собой;

по типу владения — арендованный или собственный;

по типу создания — рыночное решение, самописное (созданное в компании с нуля), самосборка (созданное компанией с использованием готовых блоков открытого исходного кода).

Каждая из этих классификаций используется в зависимости от характера задачи, которая стоит перед специалистами.

Что отличает правильно выстроенный IT-ландшафт

Целенаправленность. Менеджер и его команда должны понимать, какой будет система в ближайшей и долгосрочной перспективе и чем она будет помогать компании. Масштабируемость. С ростом компании ландшафт тоже будет усложняться, поэтому в нем всегда должны быть возможности для изменений и обновлений. Окупаемость. Важно, чтобы расходы на внедрение нового решения или изменения текущего компенсируются повышением производительности или скорости работы систем, сотрудников. Поэтому нужно подбирать новые инструменты не только по функциям, но и оптимальной цене, способу владения. Согласованность. Части ландшафта должны быть связаны между собой, и работа одной части не должна мешать функционированию другой или вызывать в ней баги. Самый простой пример — frontend- и backend-системы: данные из одной должны «перетекать» в другую и обратно. Отсутствие дублирования. Это точка роста больших корпораций. Часто можно встретить в них кейсы, когда специалисты используют сразу три системы с почти одинаковыми функциями или когда две команды независимо друг от друга решают одну и ту же проблему. При этом «дубли» утяжеляют систему и увеличивают затраты на поддержку ландшафта. Безопасность. Персональные данные клиентов и сотрудников, коммерческие показатели, аналитические отчеты — этой и другой информации нужна защита от кибератак. Чем сложнее IT-ландшафт, тем больше нюансов нужно учесть, чтобы ее обеспечить. Удобство использования. Необходимо, чтобы IT-ландшафт был удобен и сотрудникам, и внешним пользователям, если такие предполагаются.

Важно помнить, что работа над улучшением ландшафта — работа постоянная. Весь ландшафт целиком не обновляется. Всегда будут приоритетные изменения. Ведь устанавливая обновление операционной системы на свой телефон, мы при этом не обновляем само устройство.

Его «железо» остается тем же. Но через какое-то время, к примеру, через два года может понадобиться и замена деталей. Однако, если телефон можно просто сменить, сделать то же самое с системой, на которой «живет» бизнес, без его приостановки нереально.

Как выстраивать IT-ландшафт

Работу по выстраиванию IT-ландшафта курирует CTO (Chief technical officer), в чем ему помогают, в том числе, системный аналитик или продуктовый менеджер. Выбор ответственного зависит от устройства компании. Однако не менее важно, чтобы команда, которой предстоит этим заниматься, понимала, зачем она меняет ту или иную часть системы.

Кратко алгоритм работы с IT-ландшафтом выглядит следующим образом:

Проанализируйте текущее положение дел в вашей IT-архитектуре. Для этого можно использовать ключевые принципы, которые я описал выше. Всем ли из них она соответствует? В какой степени? Соберите обратную связь по работе с IT-ландшафтом. Опросите сотрудников и клиентов вашей компании. С какими проблемами они сталкиваются? Что бы они хотели в ней изменить и зачем? Выделите точки роста и приоритезируйте их. Посмотрите, какие из них наиболее критичны для эффективной работы бизнеса, а какие могут подождать, поскольку их исправление не повысит эффективность в явном виде. Включите первые в текущий бэклог. Вторые ранжируйте по важности изменений и также поставьте в очередь на выполнение как технический долг, для устранения которого также есть свои процедуры.

Для составления продуктовых методологий можно взять CJM и Canvas, архитектуру предприятия Джона Захмана, Business Process Model and Notation (BPMN) и UML-диаграммы. В моделировании хранилищ данных, связей, источников помогут ER-диаграммы, data flow digram (DFD). Для наглядного представления всего IT-ландшафта стоит использовать ARIS, Visio, Miro, MindMap. В последнем можно сделать верхнеуровневые карты.

Приведу пример из своей практики. Когда я работал в McDonald's, нам предстояло внедрить систему онлайн-платежей. Чтобы она появилась и исправно работала, нам было нужно настроить внутренние хранилища данных и сервисы (ЦО и рестораны) так, чтобы они получали и обрабатывали транзакции и информацию о заказах из мобильного приложения.

Также нам предстояло доработать системы финансового учета и отчетности, чтобы она учитывала онлайн-платежи. И все это — с нуля, потому что предыдущий IT-ландшафт был нацелен на поддержку бизнеса только в офлайне. Для его обновления понадобилось и дополнительное оборудование, и перенастройка программ, и работа по их интеграции между собой. Зато у компании появился масштабируемый фундамент для обработки транзакций и заказов по digital-каналам.

Главные мысли

IT-ландшафт есть у любой компании, которая присутствует в интернете. Хотя он бывает разным по размеру и степени сложности, критерии его качества остаются одинаковыми. IT-ландшафт — это не фигура, высеченная на камне. Это гибкая система, которую можно и нужно менять, если ее изменения повысят эффективность работы или уровень безопасности бизнеса.

Фото на обложке: whiteMocca/shutterstock.com