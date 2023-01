Особенности работы с внутренними IT-продуктами: что учесть на старте?

Что такое внутренний продукт?

Внутренний продукт — это тот продукт, который предназначен для использования внутри компании. Это может быть как самописное решение, так и приобретенное у B2B-подрядчика, в том числе кастомизированное. Оно служит для улучшения работы сотрудников внутри компании, но не направлено на внешних клиентов и не приносит выручку в момент использования.

Внутренние продукты обычно разрабатываются для решения конкретных задач, связанных с управлением компанией, обработкой информации, обменом данными, автоматизацией и оптимизацией процессов, систематизацией работы сотрудников и т. п. Такие продукты могут быть разработаны в любой сфере, от IT-компаний до ресторанного бизнеса.

К возможным функциям, где часто используются внутренние продукты относятся отделы компаний, в которых возникают рутинные операции:

HR;

Финансы;

Продажи;

Логистика;

Аналитика;

Поддержка клиентов;

Другие поддерживающие процессы (или процессы бэк-офиса), в которых много рутинных операций.

Разработка внутренних продуктов очень часто направлена на уменьшение расходов и рисков. Хотя такие продукты обычно используются только небольшой группой экспертов, они могут принести значительный вклад в успех компании.

Команда внутреннего продукта и стейкхолдеры

Команда внутреннего продукта, на первый взгляд похожая на обычную команду продуктовой разработки, имеет одно существенное отличие. Его суть в том, что в ней обязательно должен присутствовать эксперт, специализирующийся в области, на которую нацелен продукт. Таковой зачастую уже имеет опыт внедрения похожих продуктов и, как правило, для него потенциально и разрабатывается сам продукт.

Обычно это руководители функций (продажи, маркетинг, управление персоналом), которые максимально заинтересованы в создании подобного продукта и оптимизации работы своего отдела. Они же отвечают и за инвестиции.

Команда также включает в себя все стандартные роли продуктовой разработки: Back-end и Front-end разработчиков, продуктовых дизайнеров и аналитиков (Data-, Product- и Business-аналитики), которые отслеживают и исследуют данные, оценивают продуктовые метрики, помогают команде принимать data-driven решения. Еще в команде могут быть специалисты по QA, которые отвечают за тестирование и улучшение качества продукта.

А вот Product Owner создает концепцию продукта, руководит реализацией на всех этапах жизненного цикла, зачастую глубже погружен в техническую часть и лучше всех разбирается в специфике отдела, для которого создается решение. Его ответственность — получить продукт, который отвечает ожиданиям пользователей.

Ценностное предложение внутреннего продукта (структура, примеры, инструменты проработки)

Для того, чтобы корректно сформулировать ценностное предложение, можно использовать концепцию Jobs To Be Done и следующие принципы:

Владелец внутреннего продукта излагает суть того, что будет сделано для решения задачи или проблемы пользователей; Определение связки проблема-решение-результат. Какие проблемы или задачи будут решены с помощью продукта или услуги. Что будет результатом решения. Определение принципов или ценностей внутреннего продукта. Это возможность показать пользователям, как выглядит поддержка продукта, какие задачи будут дополнительно решены в процессе использования. Reasons to believe (RTB). Факты, подтверждающие способность решить задачу пользователей. Карта проекта или roadmap. Одна из задач этого элемента — устранение неопределенности и предоставление четкого плана из последовательных шагов, которые приведут в итоге к желаемому результату.

Концепция Jobs To Be Done, в свою очередь, помогает понятно сформулировать основную проблему, которую решает продукт для пользователя. По сути, пользователи покупают (т. е. «нанимают на работу») продукт, чтобы он решил их проблему («выполнил свою работу») и сделал их жизнь проще.

Пример сформулированного ценностного предложения для внутреннего корпоративного мессенджера:

Корпоративный мессенджер предлагает эффективное и безопасное средство общения внутри компании;

Мессенджер увеличивает продуктивность работы, упрощает процесс обмена информацией и сокращает время, затрачиваемое на общение;

Корпоративный мессенджер также обеспечивает шифрование всех сообщений и гарантирует конфиденциальность ваших данных.

Для проработки ценностного предложения можно использовать различные инструменты, которые помогут сформулировать запрос целевой аудитории, а также приоритизировать возможный функционал нового продукта:

Интервью с пользователями внутреннего продукта;

Количественный опрос на основании открытых интервью;

Анализ опыта подрядчиков и кейсов конкурентов;

Анализ бизнес-модели компании.

Как определить эффект от внедрения внутреннего продукта?

Самый простой способ оценки эффекта от нового внутреннего продукта — посчитать, сколько ресурсов (времени наших сотрудников или денег нашей компании) мы сэкономим, внедрив такой продукт.

Для этого нам необходимо:

Определить, какую «работу» будет делать новый продукт за наших сотрудников; Посчитать количество времени, которое тратят сотрудники в рамках текущего процесса, а также перевести это время в деньги компании; Посчитать количество времени, которое сотрудники будут тратить на тот же процесс, но уже с использованием нового внутреннего продукта; Обязательно учесть стоимость внедрения и поддержки внутреннего продукта.

В итоге мы получим приблизительную величину сэкономленных средств нашей компании, которая будет служить отличным индикатором «успешности» нашего внутреннего продукта.

Если же внутренний продукт не имеет определенного экономического эквивалента, то можно оценить «нематериальную выгоду» от внедрения. Это может быть, например, повышенная мотивация и удовлетворенность сотрудников, улучшение качества сервиса, увеличение скорости принятия решений или более прозрачные и актуальные данные о функционировании бизнеса компании.

Заключение

В заключение стоит отметить, что зачастую внутренние продукты — важный фактор эффективности работы компании. Они позволяют улучшать качество услуг и товаров, предлагаемых компанией, а также способствуют увеличению удовлетворенности клиентов и сотрудников.

Считаю, что разработка и улучшение внутренних продуктов должны быть неотъемлемой частью успешной стратегии компании и вносить свой вклад в ее непрерывное развитие.

