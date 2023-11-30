​​Как использовать фреймворк JTBD в разработке IT-продукта: пошаговая инструкция

Разработчики и маркетологи давно ищут идеальный алгоритм, который описывает потребности и мотивацию клиентов. Если вы разрабатываете IT-продукты, то среди прочих вариантов рассмотрите и фреймворк JTBD — Jobs To Be Done, то есть «работа, которая должна быть выполнена». Руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass Федор Чернов рассказал, как он работает.
Что такое JTBD и как он работает
Главная идея методологии в том, что пользователь «нанимает» продукт для выполнения определенной работы. Единого понимания JTBD не существует: даже в рамках самого подхода есть два направления:
- Jobs As Activities. Его приверженцы считают, что продукт обслуживает конкретные задачи. Человек покупает дрель, чтобы сделать отверстие в стене и повесить полку.
- Jobs As Progress. Представители этого направления идут дальше. По их мнению, продукт не просто выполняет работу — он помогает человеку стать лучшей версией себя и закрыть глубинные потребности. В том же примере покупатель хочет повесить полку, чтобы в доме было уютно, а сам он чувствовал себя хорошим хозяином.
Недавно Алан Клемент, один из создателей фреймворка, выпустил обновление — версию JTBD 2.0. Поскольку это живая и сложная система, использовать ее тоже можно по-разному. Но общая идея одна: любой IT-продукт и любая фича «нанимаются» пользователем на работу.
Чтобы создать что-то полезное и популярное, разработчики должны понять, какие задачи у потенциальных клиентов и как можно решить их с помощью конкретного продукта. Пошаговый гайд поможет разобраться в деталях.
Шаг 1. Соберите первичную информацию
Устройте с командой мозговой штурм и предположите, какие задачи есть у клиента и на какие работы он готов нанять продукт. Гипотезы, сформированные на начальном этапе, полезно сравнить с результатами дальнейшего исследования.
Затем нужно пообщаться с участниками рынка, определить сегмент, на который будет ориентироваться продукт, и выявить истинные работы, которые он закроет.
Классический метод сбора информации на этом этапе — JTBD-интервью. Его можно дополнить фокус-группами, анализом клиентских отзывов и запросов в службу поддержки. Это поможет увидеть весь фронт возможных работ.
Какие факторы стоит учитывать, чтобы ранжировать работы клиента:
- Частотность — как часто нужно выполнять работу, в которой нуждается потребитель.
- Важность — насколько высоки риски в случае, если работа не выполнена или сделана плохо.
Возьмите за основу работы, которые выполняются часто, а риски при их некачественном выполнении высоки.
Еще один простой пример — электронный документооборот. Бухгалтеры, юристы, кадровики, руководители и другие члены команды ежедневно отправляют документы. Многие из них очень важны. Без этих документов невозможно проводить платежи, взаимодействовать с клиентами, решать задачи сотрудников, вовремя исполнять обязательства перед налоговыми и другими проверяющими органами.
Как правило, бизнес делегирует наиболее важные и частотные работы. Документооборот из таких, поэтому большинство компаний на рынке используют системы ЭДО.
Шаг 2. Узнайте все о своих конкурентах
В JTBD конкуренция понимается по-новому и делится на три вида: прямую, вторичную и непрямую.
Посмотрим на примере людей, которые заказывают такси из дома на работу и обратно. Вот как будут выглядеть три вида конкурентов для перевозчика:
- Прямые — другие службы такси. Это компании, которые делают ту же самую работу и теми же способами, но на разных уровнях и с некоторыми отличиями: в цене, уровне комфортабельности автомобилей, обслуживании и др.
- Вторичные — остальной транспорт и другие способы передвижения. Когда человеку нужно добраться из дома на работу и обратно, он может использовать общественный транспорт, собственный автомобиль, велосипед и даже службу городских самокатов. Если компания хочет знать всех своих конкурентов, она должна учитывать и тех, кто выполняет для клиента ту же работу, но другими способами.
- Непрямые — в эту группу входят все компании, явления или тенденции, которые позволяют потенциальному клиенту не ездить из дома в офис и обратно. Яркий пример — растущая популярность дистанционных форм работы. Если человек никуда не ездит, то и такси ему не нужно.
Анализировать только первые две группы недостаточно, поэтому не забывайте о непрямых конкурентах. Именно они способны неожиданно разрушить самую перспективную идею.
Как анализ конкурентов выглядит на примере IT-продукта. Предположим, работа клиента — ускорить обмен информацией внутри команды, чтобы повысить скорость работы и быстро закрывать проекты. Если вы разрабатываете корпоративный мессенджер, вот ваши конкуренты:
- Прямые — другие корпоративные мессенджеры с похожими возможностями.
- Вторичные — сервисы видеоконференций, потому что пользователи могут решать рабочие вопросы не только в переписке, но и на созвонах.
- Непрямые — CRM, онлайн-доски, планировщики с общим доступом и другие сервисы совместной работы. Чтобы получать информацию в режиме реального времени, общаться в чате или по видеосвязи необязательно.
Анализ прямой, вторичной и непрямой конкуренции поможет понять, насколько заполнен рынок, в который вы целитесь. Особенно это полезно тем, кто придерживается стратегии «голубого океана» и ищет менее конкурентные сегменты.
Шаг 3. Составьте дерево работ
Основной пласт работы в методологии JTBD называется Core Job. Он занимает промежуточное место: находится между текущим состоянием клиента и результатом, который он хочет получить.
На третьем шаге Core Job ложится в основу дерева работ и становится основной целью. С ее помощью команда строит маршрут от пункта «Работа не выполнена» до пункта «Работа выполнена». Для этого Core Job разбивается на промежуточные действия.
Технически дерево работ — это то же, что и Customer Journey Map, карта пути клиента. CJM визуализирует путь клиента с момента, когда он начинает искать услугу либо товар, до совершения покупки. В дереве работ идея такая же, но команда визуализирует шаги на пути к выполнению основной работы.
Возьмем для примера Core Job из предыдущего пункта: ускорить обмен информацией внутри команды, чтобы повысить скорость работы и быстро закрывать проекты. Даже в рамках одного корпоративного мессенджера основная работа разбивается на множество мелких действий — в зависимости от того, что делает конкретный человек.
Примеры:
- Найти задачу в чате и быстро уточнить по ней информацию. Путь пользователя: открыть приложение — войти в чат — нажать кнопку поиска — ввести название задачи — перейти к задаче, которую нашла система — перейти в тред — тегнуть ответственного за задачу — задать вопрос.
- Собрать команду на созвон. Путь пользователя: открыть выделенное рабочее пространство — зайти в общий чат — написать сообщение с информацией о созвоне и попросить оставить быстрые реакции тех, кто сможет подключиться в назначенное время — подсчитать количество реакций — принять решение о проведении созвона или его переносе.
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Отправить документы службе HR. Путь пользователя: открыть рабочее пространство, в котором находится служба HR — открыть чат для документов — прикрепить документы, которые были загружены с компьютера — отправить их в чат — дождаться обратной реакции.
Шаг 4. На основе дерева работ добавьте функции, из которых строится продукт
Каждое дополнительное действие и каждый шаг пользователя — это несколько функций продукта. Например, пользователь ищет задачу в чате, чтобы уточнить информацию по ней у коллеги. Что нужно продукту:
- Поиск со всеми его фишками — например, с возможностью искать документ по фразе внутри текста.
- Чаты с комментариями к сообщениям. Вести переписку в тредах удобнее, чем в общем чате.
- Функция упоминания пользователей с выпадающим списком всех сотрудников.
Каждая функция — это набор иконок, кнопок, полей для ввода текста и других инструментов.
Если вы еще на пути к MVP, дерево работ поможет определить приоритетные функции, которые нужно добавить в первую очередь. Если же продукт работает, с помощью дерева работ можно усовершенствовать уже существующие возможности.
Сценариев пользовательского пути сотни — и для каждого в продукте нужны свои функции. Что-то нужно добавить, а что-то — убрать или упростить. Как раз из этого и складывается user flow.
Шаг 5. Сэкономьте пользователю время и силы
Когда внедряете инструмент или продукт, помните про transaction cost — сумму усилий, энергии, времени и денег, которые человек инвестирует для конкретного результата. Чтобы пользователь не отказался от полезного решения в пользу такого же, но более простого, нужно:
- Оптимизировать UX/UI. UX/UI хорош, когда пользователю не приходится читать тонну мануалов и он сразу ориентируется в интерфейсе.
- Поработать над стабильностью функций. Если в сервисе видеоконференций постоянно вылетают звонки, пользователям будет все равно, сколько участников они вмещают или насколько инновационные технологии использует продукт.
- Добиться оптимальной скорости работы. Даже если все работает правильно, но медленно, пользователи будут искать более быстрое решение.
- Если нужно, составить понятную инструкцию. Для сложных в использовании продуктов нужны более объемные обучающие материалы — например, видеоролики с демонстрацией функций.
- Организовать службу поддержки для решения сложных вопросов. Дайте пользователям возможность делегировать проблемы.
Шаг 6. Используйте дерево работ, чтобы понять, в каком направлении развиваться
Конкуренция фичами постепенно теряет свое значение, поэтому обращайте больше внимания на работы, которые они выполняют. Учитывайте не только текущую ситуацию — старайтесь предугадать работы, которые появятся в будущем. В этом поможет SWOT-анализ вашего сегмента рынка. Он включает следующие метрики:
- S — Strengths. Сильные стороны компании — те факторы, которые обеспечивают ее конкурентное преимущество и устойчивость на рынке.
- W — Weaknesses. Слабые места компании, которые необходимо усилить или устранить. Они приводят к потере конкурентоспособности.
- O — Opportunities. Это внешний фактор. Он отражает события на рынке, которые могут положительно повлиять на развитие компании.
- T — Threats. Тоже внешний фактор. Отражает события на рынке, которые могут привести к проблемам бизнеса.
Анализ внешней среды помогает предугадывать работы клиентов и эффективно использовать возможности фреймворка Jobs To Be Done.
В своей книге «Когда кофе и капуста конкуренты» Алан Клемент приводит интересный пример: у человека есть книги, которые он хочет разложить на полке, но она еще не закреплена на стене. Чтобы установить полку, нужно сделать отверстие под крепеж — и тут как раз пригодится дрель. В конкуренцию вступают производители этой техники. Но дальше появляется разработчик крепежа и предлагает систему, которая позволяет повесить и закрепить полку вообще без отверстий. Затем наш пользователь узнает про удобный формат электронных книг, поэтому отказывается от бумажных — и полка ему больше не нужна.
Пример отлично демонстрирует, что важны не сами услуги, товары или инструменты, а то, насколько они справляются с задачей пользователя. Как раз в этой плоскости лежат идеи для развития бизнеса в условиях колоссальной конкуренции.
Чек-лист с краткими выводами
Если вы хотите усовершенствовать или разработать продукт в сфере IT, то используйте возможности фреймворка JTBD:
- Проведите исследование и выясните, на какую работу пользователи «нанимают» конкретный продукт или услугу.
- Определите прямых, вторичных и непрямых конкурентов. Это поможет найти свой «голубой океан».
- Выявите основную работу Core Job и поймите, на какие дополнительные действия она делится.
- Поймите, какого продукта не хватает пользователям и какие функции в нем должны быть заложены. Подумайте, что можно упростить, автоматизировать или усовершенствовать другим способом.
- Позаботьтесь о transaction cost. Хороший продукт или инструмент экономит время, силы и деньги. Он простой, эффективный и выполняет именно ту работу, которая от него требуется.
- Используйте дерево работ, чтобы предугадывать работы клиентов. Будьте на шаг впереди тех, кто думает только в заданных рамках.
Фото на обложке: Jefferson Santos / Unsplash
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