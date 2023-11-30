​​Как использовать фреймворк JTBD в разработке IT-продукта: пошаговая инструкция

Разработчики и маркетологи давно ищут идеальный алгоритм, который описывает потребности и мотивацию клиентов. Если вы разрабатываете IT-продукты, то среди прочих вариантов рассмотрите и фреймворк JTBD — Jobs To Be Done, то есть «работа, которая должна быть выполнена». Руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass Федор Чернов рассказал, как он работает.

Что такое JTBD и как он работает

Главная идея методологии в том, что пользователь «нанимает» продукт для выполнения определенной работы. Единого понимания JTBD не существует: даже в рамках самого подхода есть два направления:

Jobs As Activities. Его приверженцы считают, что продукт обслуживает конкретные задачи. Человек покупает дрель, чтобы сделать отверстие в стене и повесить полку. Jobs As Progress. Представители этого направления идут дальше. По их мнению, продукт не просто выполняет работу — он помогает человеку стать лучшей версией себя и закрыть глубинные потребности. В том же примере покупатель хочет повесить полку, чтобы в доме было уютно, а сам он чувствовал себя хорошим хозяином.

Недавно Алан Клемент, один из создателей фреймворка, выпустил обновление — версию JTBD 2.0. Поскольку это живая и сложная система, использовать ее тоже можно по-разному. Но общая идея одна: любой IT-продукт и любая фича «нанимаются» пользователем на работу.

Чтобы создать что-то полезное и популярное, разработчики должны понять, какие задачи у потенциальных клиентов и как можно решить их с помощью конкретного продукта. Пошаговый гайд поможет разобраться в деталях.

Шаг 1. Соберите первичную информацию

Устройте с командой мозговой штурм и предположите, какие задачи есть у клиента и на какие работы он готов нанять продукт. Гипотезы, сформированные на начальном этапе, полезно сравнить с результатами дальнейшего исследования.

Затем нужно пообщаться с участниками рынка, определить сегмент, на который будет ориентироваться продукт, и выявить истинные работы, которые он закроет.

Классический метод сбора информации на этом этапе — JTBD-интервью. Его можно дополнить фокус-группами, анализом клиентских отзывов и запросов в службу поддержки. Это поможет увидеть весь фронт возможных работ.

Какие факторы стоит учитывать, чтобы ранжировать работы клиента:

Частотность — как часто нужно выполнять работу, в которой нуждается потребитель. Важность — насколько высоки риски в случае, если работа не выполнена или сделана плохо.

Возьмите за основу работы, которые выполняются часто, а риски при их некачественном выполнении высоки.

Еще один простой пример — электронный документооборот. Бухгалтеры, юристы, кадровики, руководители и другие члены команды ежедневно отправляют документы. Многие из них очень важны. Без этих документов невозможно проводить платежи, взаимодействовать с клиентами, решать задачи сотрудников, вовремя исполнять обязательства перед налоговыми и другими проверяющими органами.

Как правило, бизнес делегирует наиболее важные и частотные работы. Документооборот из таких, поэтому большинство компаний на рынке используют системы ЭДО.

Шаг 2. Узнайте все о своих конкурентах

В JTBD конкуренция понимается по-новому и делится на три вида: прямую, вторичную и непрямую.

Посмотрим на примере людей, которые заказывают такси из дома на работу и обратно. Вот как будут выглядеть три вида конкурентов для перевозчика:

Прямые — другие службы такси. Это компании, которые делают ту же самую работу и теми же способами, но на разных уровнях и с некоторыми отличиями: в цене, уровне комфортабельности автомобилей, обслуживании и др.

Вторичные — остальной транспорт и другие способы передвижения. Когда человеку нужно добраться из дома на работу и обратно, он может использовать общественный транспорт, собственный автомобиль, велосипед и даже службу городских самокатов. Если компания хочет знать всех своих конкурентов, она должна учитывать и тех, кто выполняет для клиента ту же работу, но другими способами.

Непрямые — в эту группу входят все компании, явления или тенденции, которые позволяют потенциальному клиенту не ездить из дома в офис и обратно. Яркий пример — растущая популярность дистанционных форм работы. Если человек никуда не ездит, то и такси ему не нужно.

Анализировать только первые две группы недостаточно, поэтому не забывайте о непрямых конкурентах. Именно они способны неожиданно разрушить самую перспективную идею.

Как анализ конкурентов выглядит на примере IT-продукта. Предположим, работа клиента — ускорить обмен информацией внутри команды, чтобы повысить скорость работы и быстро закрывать проекты. Если вы разрабатываете корпоративный мессенджер, вот ваши конкуренты:

Прямые — другие корпоративные мессенджеры с похожими возможностями.

Вторичные — сервисы видеоконференций, потому что пользователи могут решать рабочие вопросы не только в переписке, но и на созвонах.

Непрямые — CRM, онлайн-доски, планировщики с общим доступом и другие сервисы совместной работы. Чтобы получать информацию в режиме реального времени, общаться в чате или по видеосвязи необязательно.

Анализ прямой, вторичной и непрямой конкуренции поможет понять, насколько заполнен рынок, в который вы целитесь. Особенно это полезно тем, кто придерживается стратегии «голубого океана» и ищет менее конкурентные сегменты.

Шаг 3. Составьте дерево работ

Основной пласт работы в методологии JTBD называется Core Job. Он занимает промежуточное место: находится между текущим состоянием клиента и результатом, который он хочет получить.

На третьем шаге Core Job ложится в основу дерева работ и становится основной целью. С ее помощью команда строит маршрут от пункта «Работа не выполнена» до пункта «Работа выполнена». Для этого Core Job разбивается на промежуточные действия.

Технически дерево работ — это то же, что и Customer Journey Map, карта пути клиента. CJM визуализирует путь клиента с момента, когда он начинает искать услугу либо товар, до совершения покупки. В дереве работ идея такая же, но команда визуализирует шаги на пути к выполнению основной работы.

Возьмем для примера Core Job из предыдущего пункта: ускорить обмен информацией внутри команды, чтобы повысить скорость работы и быстро закрывать проекты. Даже в рамках одного корпоративного мессенджера основная работа разбивается на множество мелких действий — в зависимости от того, что делает конкретный человек.

Примеры:

Найти задачу в чате и быстро уточнить по ней информацию. Путь пользователя: открыть приложение — войти в чат — нажать кнопку поиска — ввести название задачи — перейти к задаче, которую нашла система — перейти в тред — тегнуть ответственного за задачу — задать вопрос.

Собрать команду на созвон. Путь пользователя: открыть выделенное рабочее пространство — зайти в общий чат — написать сообщение с информацией о созвоне и попросить оставить быстрые реакции тех, кто сможет подключиться в назначенное время — подсчитать количество реакций — принять решение о проведении созвона или его переносе.

Отправить документы службе HR. Путь пользователя: открыть рабочее пространство, в котором находится служба HR — открыть чат для документов — прикрепить документы, которые были загружены с компьютера — отправить их в чат — дождаться обратной реакции.





Шаг 4. На основе дерева работ добавьте функции, из которых строится продукт

Каждое дополнительное действие и каждый шаг пользователя — это несколько функций продукта. Например, пользователь ищет задачу в чате, чтобы уточнить информацию по ней у коллеги. Что нужно продукту:

Поиск со всеми его фишками — например, с возможностью искать документ по фразе внутри текста.

Чаты с комментариями к сообщениям. Вести переписку в тредах удобнее, чем в общем чате.

Функция упоминания пользователей с выпадающим списком всех сотрудников.

Каждая функция — это набор иконок, кнопок, полей для ввода текста и других инструментов.

Если вы еще на пути к MVP, дерево работ поможет определить приоритетные функции, которые нужно добавить в первую очередь. Если же продукт работает, с помощью дерева работ можно усовершенствовать уже существующие возможности.

Сценариев пользовательского пути сотни — и для каждого в продукте нужны свои функции. Что-то нужно добавить, а что-то — убрать или упростить. Как раз из этого и складывается user flow.

Шаг 5. Сэкономьте пользователю время и силы

Когда внедряете инструмент или продукт, помните про transaction cost — сумму усилий, энергии, времени и денег, которые человек инвестирует для конкретного результата. Чтобы пользователь не отказался от полезного решения в пользу такого же, но более простого, нужно:

Оптимизировать UX/UI. UX/UI хорош, когда пользователю не приходится читать тонну мануалов и он сразу ориентируется в интерфейсе.

Поработать над стабильностью функций. Если в сервисе видеоконференций постоянно вылетают звонки, пользователям будет все равно, сколько участников они вмещают или насколько инновационные технологии использует продукт.

Добиться оптимальной скорости работы. Даже если все работает правильно, но медленно, пользователи будут искать более быстрое решение.

Если нужно, составить понятную инструкцию. Для сложных в использовании продуктов нужны более объемные обучающие материалы — например, видеоролики с демонстрацией функций.

Организовать службу поддержки для решения сложных вопросов. Дайте пользователям возможность делегировать проблемы.

Шаг 6. Используйте дерево работ, чтобы понять, в каком направлении развиваться

Конкуренция фичами постепенно теряет свое значение, поэтому обращайте больше внимания на работы, которые они выполняют. Учитывайте не только текущую ситуацию — старайтесь предугадать работы, которые появятся в будущем. В этом поможет SWOT-анализ вашего сегмента рынка. Он включает следующие метрики:

S — Strengths. Сильные стороны компании — те факторы, которые обеспечивают ее конкурентное преимущество и устойчивость на рынке.

W — Weaknesses. Слабые места компании, которые необходимо усилить или устранить. Они приводят к потере конкурентоспособности.

O — Opportunities. Это внешний фактор. Он отражает события на рынке, которые могут положительно повлиять на развитие компании.

T — Threats. Тоже внешний фактор. Отражает события на рынке, которые могут привести к проблемам бизнеса.

Анализ внешней среды помогает предугадывать работы клиентов и эффективно использовать возможности фреймворка Jobs To Be Done.

В своей книге «Когда кофе и капуста конкуренты» Алан Клемент приводит интересный пример: у человека есть книги, которые он хочет разложить на полке, но она еще не закреплена на стене. Чтобы установить полку, нужно сделать отверстие под крепеж — и тут как раз пригодится дрель. В конкуренцию вступают производители этой техники. Но дальше появляется разработчик крепежа и предлагает систему, которая позволяет повесить и закрепить полку вообще без отверстий. Затем наш пользователь узнает про удобный формат электронных книг, поэтому отказывается от бумажных — и полка ему больше не нужна.

Пример отлично демонстрирует, что важны не сами услуги, товары или инструменты, а то, насколько они справляются с задачей пользователя. Как раз в этой плоскости лежат идеи для развития бизнеса в условиях колоссальной конкуренции.

Чек-лист с краткими выводами

Если вы хотите усовершенствовать или разработать продукт в сфере IT, то используйте возможности фреймворка JTBD:

Проведите исследование и выясните, на какую работу пользователи «нанимают» конкретный продукт или услугу. Определите прямых, вторичных и непрямых конкурентов. Это поможет найти свой «голубой океан». Выявите основную работу Core Job и поймите, на какие дополнительные действия она делится. Поймите, какого продукта не хватает пользователям и какие функции в нем должны быть заложены. Подумайте, что можно упростить, автоматизировать или усовершенствовать другим способом. Позаботьтесь о transaction cost. Хороший продукт или инструмент экономит время, силы и деньги. Он простой, эффективный и выполняет именно ту работу, которая от него требуется. Используйте дерево работ, чтобы предугадывать работы клиентов. Будьте на шаг впереди тех, кто думает только в заданных рамках.

Фото на обложке: Jefferson Santos / Unsplash